Highland Games: Wenn Boarische Madl Baumstämme schleudern

Schottisches Brauchtum in Oberbayern – diese Kombination funktionierte bei der achten Auflage der Highland Games im Schlierseer Markus Wasmeier Freilichtmuseum.

Schliersee – Die mittelalterlichen Schotten waren derart kriegerische Burschen, dass sogar viele schottische Bräuche einen militärischen Hintergrund haben. Damit die eigene Armee im Ernstfall beispielsweise einen brennenden Heusack zielgenau in die Burg des Feindes werfen kann, entwickelte sich der Heusackhochwurf. An einer Mistgabel aufgespießt gilt es, den fünf Kilo schweren Sack über eine Schnur zu schleudern – allerdings steht das Wurfobjekt in der Brauchtums-Version nicht in Flammen.

Der Heusackhochwurf stand auch bei der achten Auflage der Highland Games im Markus Wasmeier Freilichtmuseum auf dem Programm. Zehn Teams, so genannte Clans, schleuderten die Säcke in die Höhe. Wer es über die höchste der aufgespannten Schnüre schaffte – siebeneinhalb Meter über dem Boden – bekam zehn Punkte. Für sechs Meter gab es acht Punkte, für viereinhalb Meter sechs und für drei Meter vier. Mittelalterlich Schotten hätten sich wohl wie zuhause gefühlt.

Lesen Sie mehr: Ein echter Highlander-Athlet im Interview

Auch die neun weiteren Disziplinen vom Fass-Tragen bis zum Gewicht-Weitwurf gehen auf schottische Bräuche zurück. Manche haben eben einen militärischen Hintergrund – das Bogenschießen etwa – andere sind friedlicher. Der Baumstammüberschlag zum Beispiel. Hier muss ein fünf Meter langer Baumstamm so in die Höhe geschleudert werden, dass er einen halben Überschlag nach vorne macht und nach vorne umfällt. „In Schottland gibt es viele Bäche, aber früher gab es nur wenig Brücken“, erklärt Organisator Michael Ritzler den Hintergrund des Brauchs. Wollten Schotten früher trockenen Fußes ans andere Ufer gelangen, ging das nur per Baumwurf.

Die alten schottischen Traditionen begeistern inzwischen auch die Boarischen Madl. So heißt der Clan, dem unter anderem Sabrina (26), Bianca (24) sowie Tina (29) aus der Oberpfalz angehören. Auch sie nahmen am Sonntag an den Highland Games in Schliersee teil. Mit etwas leichteren Gewichten zwar, aber in den gleichen Disziplinen wie ihre männlichen Kollegen. Wann sie das nächste Mal per Baumwurf eine Brücke bauen müssen, wissen sie zwar nicht. Aber deswegen waren sie auch gar nicht hier. Ihnen gefällt die Mischung aus Kraft und Technik, die man für die Disziplinen braucht, erklärt Sabrina. Auch die Stimmung findet sie einmalig: „Es gibt kein Konkurrenzdenken. Wir sind draußen und arbeiten mit natürlichen Materialien. Das ist viel besser als in einem stickigen Fitnessstudio.“

+ Frauen-Power: Bianca (l.) und Sabrina vom Clan Boarische Madl beim Fasstragen. © Thomas Plettenberg

Stimmungsvoll war auch der Einmarsch der Mannschaften. Angeführt von einem Dudelsackspieler trugen die acht Männer- und zwei Frauen-Clans ihre Fahnen aufs Feld. Die Honey Badgers waren darunter, die Bavarian Barbarian und der Miller Clan aus Tirol. Die Wrecking Queens stellten die zweite Damenmannschaft.

Lesen Sie mehr: „Für echte Schotten ein Kindergeburtstag“: So liefen die Highland Games 2014

Auch der Clan Boarische Burschen versuchte sich in den Highlander Bräuchen. Er gehört – wie die Boarischen Madl – zur Ersten Bayerischen Highland Games Vereinigung mit Mitgliedern von München bis Kaltenberg (Kreis Fürstenfeldbruck) und zur Oberpfalz. Sie beschlossen, den Sport mit ihrem Verein populärer machen zu wollen. In Schliersee übernehmen sie die Organisation, vier weitere Turniere besuchen sie jedes Jahr, fahren dafür sogar bis in die Schweiz. „Hier in Bayern ist der Sport leider noch nicht so populär“, berichtet Sabrina. „Aber man merkt, wie die Begeisterung zunimmt.“ Auch sie besucht regelmäßig Highland Games, macht heute aber zum ersten Mal selbst mit. Was das bedeutet, weiß sie: „Der Muskelkater morgen ist vorprogrammiert.“

Lesen Sie mehr: 2013 hatten die Oberlandler noch eine Schmach gutzumachen