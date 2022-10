Spektakulärer Bote für Schlierseer Kulturherbst

Von: Katrin Hager

Teilen

Der Koloss steht: Mit einem Kran wurde am Dienstagvrmittag am Ufer des Schliersees die „Himmelsleiter“ von Steinbildhauer Hubert Maier aufgestellt. © Stefan Schweihofer

In Schliersee ist Kulturherbst - das ist unübersehbar. Ein besonders imposanter Bote steht im Kurpark am Seeufer: Hubert Maiers monumentale „Himmelsleiter“.

Schliersee – Kaum steht der Koloss, scharen sich auch schon Schaulustige um ihn, gucken durch die Öffnung wie durch ein Fenster in die Landschaft um Schliersee und Brecherspitz, schießen Selfies. Hubert Maier kennt das schon. Seine „Himmelsleiter“, die gestern Vormittag mit einem Schwerlastkran im Kurpark am Ufer des Schliersees aufgestellt wurde, sorgt stets für Aufsehen. Zum Kulturherbst ist sie erstmals in Deutschland zu sehen.

Der oberbayerische Steinbildhauer, Jahrgang 1960, lebt und arbeitet in Moosach im Kreis Ebersberg sowie in Bohuslän in Schweden. Dort hat er auch die „Himmelsleiter“ gearbeitet. In einem Steinbruch in Westschweden stieß er auf den Koloss aus Granit, 7,20 Meter hoch. Ein „Glücksfall“: „So eine Platte kann man nicht bestellen“, erklärt Maier. „So etwas findet man einmal in vielleicht 20 Jahren.“

Bis dahin arbeitete er lange quer. Die imposantere Wirkung erzielen solch massive Steinblöcke freilich hochkant. Ein Wunsch, der allmählich in ihm reifte. „Ich habe die Flucht nach vorne angetreten“, so drückt es Maier aus. Seine Skulpturen wuchsen in die Höhe. Diese Entwicklung griff er mit der „Himmelsleiter“ auf, die er vor etwa acht Jahren aus dem riesigen Granitblock herausarbeitete. „Das ist meine spektakulärste Arbeit“, erklärt Maier. „Diese Skulptur ist keine Auftragsarbeit, sie gehört mir.“ In Schweden war sie ein paar Jahre auf Ausstellungen zu sehen, ehe sie vor vier Jahren nach Deutschland zog, per Fähre und Tieflader. Einen solchen Koloss zu bewegen, erfordert immer Aufwand. „Ein ganzer Lastzug ist damit voll.“ Aufgerichtet wurde sie gestern Vormittag im Kurpark mithilfe des Irschenberger Unternehmens Waldschütz mit einem Spezialkran, nur einen Steinwurf entfernt von einer Spiralen-Skulptur von Maiers Steinbildhauer-Kollegen Tobel, an dessen Internationalem Skulpturen-Symposium in Valley er 2015 teilnahm. „Ich bin froh um die technische Hilfe“, sagt der Moosacher, „Aber solche Skulpturen wurden schon vor 5000 Jahren aufgestellt. Man fragt sich, wie das ging.“

Elf Tonnen, das konnte der Kranfahrer mit der Waage an Bord bestimmen, wiegt die „Himmelsleiter“; Maier hatte sie bislang nur schätzen können. Damit sie sicher steht, ist sie massiv festgeschraubt auf einem Fundament aus Stahl. So kann sie selbst Stürmen sicher trotzen.

Kunst führt durch den Ort

Die „Himmelsleiter“ war gewissermaßen der Vorbote. Drei weitere große Steinskulpturen zeigt Maier beim Kulturherbst im Freien. Eine weitere steht etwa am Eingang der Vitalwelt: die „Haut“, wie sie kurz genannt wird. Der Titel der Skulptur ist eigentlich länger: „Ich habe eine dünne Haut“, lautet er. Sie ist Teil einer Serie, die der Bildhauer als eine Art Selbstporträt angelegt hat, in der er eigene Befindlichkeiten reflektiert. Weil er ein sensibler Mensch ist, kam er dabei auf die „dünne Haut“. Von der einen Seite – der „äußeren“ zeigt sie sich ganz natürlich. „Im Steinbildhauerjargon nennt man das auch Haut, wenn die Oberfläche unbearbeitet ist“, verrät Maier. Auf der anderen Seite sind Fragmente in der Form von Zylindern und Hohlzylindern herausgearbeitet. Sie stehen für das Innenleben, das unter dem größten der Organe verborgen ist – mit Blutbahnen, Nerven, Drüsen. Im Forum der Vitalwelt wird Maier noch etwa acht mittelgroße und kleinere Skulpturen aufstellen, umringt von Gemälden von Manfred Mayerle.

So sind es abermals zwei Künstler, die beim Kulturherbst ausstellen. „Da entstehen Dialoge“, sagt Organisator Johannes Wegmann, Vorsitzender des Touristik-Vereins. Ihm war es ein Anliegen, dass sich die Kunst wie ein roter Faden nicht nur durch den Kulturherbst, sondern auch durch Schliersee zieht. So entstand die Idee zum „Kunstpfad“ – sieben Stationen, die mit Farbe und Stein markiert werden: vom Vitalwelt-Forum über Kurpark, Christuskirche, Heimatmuseum, Sixtus-Kirche und Georgskapelle am Weinberg zum Bauerntheater.

Jeweils donnerstags am 13., 20. und 27. Oktober nehmen die Künstler die Besucher mit auf dem „Kunstpfad“ (Treffpunkt jeweils 17 Uhr Vitalwelt-Forum). Zusätzlich finden jeweils um 19 Uhr in der Christuskirche (13. Oktober), im Heimatmuseum (20. Oktober) und auf dem Weinberg (27. Oktober) Künstlergespräche mit musikalischer Umrahmung statt (Eintritt frei). Das volle Programm ist auf der Internetseite des Kulturherbstes zu finden.