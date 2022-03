Hüttenchef mit 33: Michael Reiser wird neuer Pächter im Taubensteinhaus am Spitzingsee

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Auch im Winter einen Besuch wert: das Taubensteinhaus. © mm

Er stand schon in mehreren Berghütten am Spitzingsee in der Küche, jetzt hat es Michael Reiser (33) noch etwas weiter nach oben geschafft: Er wird der neue Wirt im Taubensteinhaus.

Spitzingsee – Als sein „zweites Wohnzimmer“ bezeichnet Michael Reiser (33) die Berge am Spitzingsee. „Ich kenn hier jeden Gipfel und jeden Weg“, schwärmt der gebürtige Tegernseer, der dort zu allen Jahreszeiten unterwegs ist. Auf Ski, mit dem Radl oder zu Fuß. Ab sofort nimmt Reiser nun gewissermaßen im Chefsessel seines Wohnzimmers Platz: als Pächter des Taubensteinhauses der DAV-Sektion München und Oberland.

Wie berichtet, hat die Sektion das im vergangenen Jahr leer stehende Haus auf 1567 Metern Höhe unweit der Bergstation der Taubensteinbahn kürzlich vom Bergbund München übernommen und suchte folglich einen neuen Wirt. Reiser habe sich dabei mühelos gegen mehrere Kandidaten durchgesetzt, berichtet Günther Manstorfer, Vorsitzender der DAV-Sektion. „Genau diese Kombination aus Küchen- wie Hüttenerfahrung und Gebietskenntnis haben wir gesucht.“

Michael Reiser (33): Koch und jetzt auch Wirt © Privat

Michael Reiser war schon Koch auf mehreren Hütten in der Umgebung

Das bestätigt schon der Blick auf Reisers bisherige Wirkungsstätten. Seine Ausbildung zum Koch absolvierte der 33-Jährige beim Gasthaus Sachs in Neuhaus. Nach einer Zeit beim Alpenhof Bayrischzell zog es ihn bald hinauf in seine geliebten Berge. Zuerst ins DAV-Haus Spitzingsee (1124 Meter), dann auf die Obere Maxlrainer Alm (1520 Meter) und zuletzt auf die Schönfeldhütte (1410 Meter). Nicht nur topografisch, sondern auch karrieretechnisch noch höher hinaus geht es für Reiser nun im Taubensteinhaus. Erstmals wird der Koch, der mit seiner Freundin Lena (34) und dem gemeinsamen Sohn Xaver (1) in der Nähe von Fischbachau wohnt, nicht nur die Küche, sondern die gesamte Hütte mit neun Betten im Mehrbettzimmer und 39 im Matratzenlager bewirtschaften.

Lesen Sie auch: Neue Pächter übernehmen Bodenschneidhaus

Für die im Juni 2022 geplante Eröffnung habe Reiser bereits ein vierköpfiges Team mit „jahrelanger gastronomischer Erfahrung“ zusammengestellt, berichtet DAV-Pressereferent Markus Block. Auftischen will er seinen Gästen „typische alpine Kost“ mit Zutaten vorzugsweise aus der Region, teils sogar vom familieneigenen Hof bei Miesbach. Veganer, Vegetarier und Fleischliebhaber gleichermaßen sollen auf der Speisekarte fündig werden.

Neues Konzept für Taubensteinhaus soll folgen

Das Gesamtkonzept für das im Sommer wie Winter bewirtschaftete Haus will die Sektion zusammen mit Reiser in den kommenden Monaten ausarbeiten, erklärt Block. Immer wenn der Wirt bei seiner Familie im Tal weile, werde ein Betriebsleiter die Geschäfte am Berg führen. Bestimmt würden Reisers Frau und Kind ihn aber oft in seinem zweiten Wohnzimmer besuchen und unterstützten.

sg