Humor aus dem Heimatidyll: Schlierseer Bauerntheater feiert sein 130-jähriges Bestehen

Aus der Gründungszeit stammt dieses Foto. Es zeigt das Ensemble 1894 bei einem Gastspiel in Basel. Mittig mit Krug: Xaver Terofal. © MM

Das Bauerntheater lebt von Archetypen. Der Archetyp des Bauerntheaters selbst hat in Schliersee seine Heimat: Dort entstand 1892 das erste Theater seiner Art. Nun feiert das Schlierseer Bauerntheater sein 130-jähriges Bestehen.

Es war eine Zeit rasanten Fortschritts und eine Zeit der Sehnsucht nach Beschaulichkeit und Idylle. Da passten die Pläne des angesehenen Schauspielers Konrad Dreher gut: Er träumte von der Gründung einer eigenen Bühne – mit Darstellern aus dem ländlichen Volk. In Wirt Xaver Terofal fand er für seine Idee einen Partner. „Die haben sich kennengelernt über das Münchner Gärtnerplatztheater, wo Dreher engagiert war“, erzählt der heutige Bauerntheater-Vorsitzende Florian Reinthaler aus der Historie. Der Platz war gefunden, als Dreher auf Einladung Terofals nach Schliersee kam. Die beiden standen oben am Weinberg und blickten hinab auf die Kulisse mit Schliersee und Bergen: ein idealer Platz. Als Architekten holten sie den angesehenen Münchner Emanuel von Seidl ins Boot.

Schwere Geburt

So überzeugt von der Idee eines Theaters waren in Schliersee nicht alle. Im Gegenteil: Es gab – auch bei Reinthalers Ururgroßvater, der nebenan wohnte – die Sorge, das Theater mit seinen vielen Kerzenlichtern könnte bei einem Feuer den halben Ort in Brand stecken. „Der Bürgermeister war dafür, aber der ganze Gemeinderat war dagegen“, schildert Reinthaler aus den Aufzeichnungen. Die Sorgen räumte eine noch junge technische Errungenschaft aus dem Weg: der elektrische Strom. Man beschaffte günstig eine Dynamomaschine, die mit Dampfbetrieb das Gebäude versorgte. „Das Bauerntheater war eines der ersten Theater mit elektrischem Licht“, weiß Reinthaler.

1943, also während des Zweiten Weltkriegs, ist dieses Foto entstanden: (v.l.) Pauli März, Gustl Hönig, Christl März, Martin Parzinger, Terofal-Tochter und Leiterin Fanny Mittermayr, Benno Hirtreiter, Fredl Schnegg, Lotte Steinberger, Sepp Stang, Emmi Parzinger und Schorsch Attlfellner spielen das Stück „Der unschuldige Alisi“. © MM

Was man heute Marketing nennen würde, beherrschten Dreher und Terofal damals offenbar schon virtuos: Am 19. Juni 1892 fand eine erste Vorstellung für die geladene Presse statt. Dank der guten Publicity war die offizielle Premiere am 24. Juni 1892 mit dem Stück „Jägerblut“. Es sollte zu einem Dauerbrenner werden: Allein bis 1910 – als das Theater insgesamt mehr als 5000 Vorstellungen zählte – wurde es 758 Mal aufgeführt. Die Darsteller – eigentlich alle Laien – hatten bald keine Zeit mehr für ihre Berufe im Handwerk. Sie erlangten mit dem Bauerntheater Rang und Namen.

Tournee in den USA

Im Sommer brachte der Zug die Besucher nach Schliersee, im Winter sparten sich die Schlierseer das Heizen und tourten, hatten Gastspiele etwa in Berlin oder Stuttgart. Der kometenhafte Aufstieg führte das Ensemble gerade mal drei Jahre nach Gründung bis Amerika: Im September 1895 ging es mit dem Dampfer in acht Tagen nach New York, die Kulissen waren mit dem Postschiff vorausgeschickt worden – ein Traum Drehers wurde wahr. Das Schlierseer Bauerntheater trat in Chicago auf und an der berühmten Metropolitan Opera in New York. „So ein großes Haus, wo 6000 Besucher Platz hatten, hatten sie noch nie gesehen“, schildert Reinthaler. Die Reaktionen waren begeistert – das Schlierseer Bauerntheater sprach das Heimatgefühl vieler Auswanderer an. Erst im Januar 1896 ging es zurück über den Ozean.

Der handfeste Humor im heilen Heimatidyll traf den Nerv. Und was damals bei den Gründern vermutlich weniger gern gesehen war, mag dem Haus letztendlich vielleicht mit zu seiner prägenden Bedeutung verholfen haben: Einige der Schauspieler wie Michael Dengg oder Josef Meth verließen die Schlierseer, gründeten eigene Ensembles. Das Schlierseer Bauerntheater wurde zur Blaupause. In Gmund gründeten sich nach dem Vorbild etwa „Die Tegernseer“. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Ensemble als Fronttheater eingesetzt, reiste nach Belgien, Frankreich, Russland, Norwegen, Griechenland, um vor den deutschen Soldaten aufzutreten. Mit dabei war damals schon Schorsch Attlfellner, heute 95, der 1942 ins Ensemble einstieg und später hauptberuflich Requisiteur beim Film wurde, etwa bei „Winnetou“. Beim Festabend wird er aus diesen Zeiten berichten.

Zweiter Frühling

1947 wurde das Bühnenhaus durch einen Brand komplett zerstört. Diesmal halfen die Schlierseer aber zusammen, um ihr Bauerntheater zu erhalten, und bauten es wieder auf. Doch die Zeiten waren nicht leicht, und die Konkurrenz etwa durchs Kino wuchs auch. 1958 stellte die damalige Leiterin Fanny Mittermayr, Tochter des 1940 verstorbenen Terofal, den Betrieb ein. 1966 ergriffen Josef Peintner, Theaterreferent des Trachtenvereins, und einige Mitstreiter die Initiative und belebten die traditionsreiche Bühne neu. Am 21. Juli 1966 feierte „Alles in Ordnung“ Premiere. „Seither haben wir durchgespielt – bis auf die zwei Jahre Corona“, sagt Reinthaler.

Das Ensemble um die Regisseure Willy Haibel, Hugo Bauer und Elisabeth Oberhorner, die das Theater bis zu ihrem Tod 2017 vier Dekaden lang prägte, ließ den Erfolg nicht mehr abreißen. In den 90er-Jahren, als der bäuerliche Schwank im Fernsehen ein Millionenpublikum erreichte, erlebte das Schlierseer Bauerntheater eine regelrechte Hochzeit. „Wenn die Kasse aufgemacht hat, waren in einer halben Stunde alle Karten weg“, erinnert sich der heutige Vorsitzende, der 1990 dazukam.

Neue Pläne

Eine Festschrift mit Chronik gibt es noch nicht – die Coronabeschränkungen haben die Pläne dafür ausgebremst. Das Bauerntheater will mit der Gemeinde aber ein Archiv aufbauen. Dann könnte man zum Beispiel auch an eine Ausstellung denken. Apropos Ausstellung: Das Bauerntheater hat es tatsächlich schon ins Museum geschafft, nämlich mit einer Kulisse von 1895 ins Haus der bayerischen Geschichte in Regensburg.

Fürs kommende Jahr ist erst mal wieder eine ganz reguläre Saison mit Auftakt zu Ostern geplant – „wenn uns nichts ausbremst“, sagt Reinthaler. Das Theaterfieber hat jedenfalls alle wieder, niemand ist in den zwei Jahren Corona-Zwangspause von Bord gegangen. „Wir hatten das Glück, dass wir nicht davon leben müssen“, sagt Reinthaler; die 30 ehrenamtlichen Ensemblemitglieder hatten einfach mehr Zeit für die Familie und anderes. „Wenn du dann wieder Theaterluft schnupperst, weißt du, was dir abgegangen ist.“

Der runde Geburtstag des Schlierseer Bauerntheaters wird in selbigem am Samstag, 15. Oktober, ab 20 Uhr mit einem kurzweiligen Festabend begangen. Mit dabei sind neben dem Ensemble des Theaters die Schlierseer Plattler, die Schlierseer Blasmusik, die Weinbergmusi und die Schlierachtaler Musikanten. Karten zu 25 Euro gibt es vorab in der Gäste-Info, Telefon 08026 / 60650, sowie über München Ticket.