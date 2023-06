„Hunde mögen Vanille-Eis“

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Flauschiges Leckermäulchen: Hündchen Pallina mag Eis, allerdings verträgt sie wie alle Hunde Laktose nicht gut, erklärt ihr Herrchen Filippo Milana. Eine eigens für Vierbeiner entwickelte Kreation soll Abhilfe schaffen. © Thomas Plettenberg

Filippo Milana hat neuerdings eine kühle Kreation für Vierbeiner im Sortiment seiner Eisdiele.

Schliersee – Auch Hunde schätzen gutes Eis. „Vor allem Vanille“, weiß Filippo Milana, der die Gelateria Al Lago in Schliersee zusammen mit seinem Onkel Luigi Tundo führt. An schönen Sommertagen hat er häufig Gäste, die auch für ihren Vierbeiner eine Kugel bestellen, damit der nicht sehnsüchtig jedem Löffel hinterherblicken muss, der in Herrchens Mund verschwindet.

Milana weiß aber auch, dass Zucker und Laktose für Hunde nicht ideal sind. „So bin ich auf die Idee mit dem Hunde-Eis gekommen“, erzählt der 20-Jährige, dessen Pomeranian namens Pallina – das ist italienisch für Bällchen – sich ebenfalls gern ein Eis schmecken lässt. In einer Whatsapp-Gruppe für Gelatieri erkundigte er sich nach Rezepten und Erfahrungen – und bekam „Bello Eis“ empfohlen. „Es wurde speziell für Hunde entwickelt“, erklärt Milana, der das Eis seit etwa einem Monat im Sortiment hat und bereits den zweiten Karton mit 48 portionierten Bechern im Fachgroßhandel nachbestellt hat – so groß ist die Nachfrage seiner Kunden auf vier Pfoten.

Statt Zucker ist das weiße Eis mit Agavendicksaft gesüßt, und weil es aus Reismilch hergestellt wird, ist es auch laktosefrei. „Außerdem ist es vegan und beinhaltet Kokosnussöl, das die Lernfähigkeit von Hunden positiv beeinflussen soll“, sagt der aus Apulien stammende Italiener. Bello-Eis wird am Bodensee hergestellt und richtet sich in erster Linie an Gastronomen zum Weiterverkauf.

Ob es auch Menschen essen können? „Theoretisch schon“, meint Milana, der es allerdings nicht ausprobiert hat. „Für unsere zweibeinigen Gäste haben wir ja 25 verschiedene Sorten, da gibt es eigentlich keinen Grund, sich ein Hunde-Eis zu bestellen.“ Zumal das Hunde-Eis in extra große Eisbecher abgefüllt ist, damit es die Hunde besser schlecken können.

Sogar das Marketing ist auf die Vierbeiner abgestimmt. „Die Hunde reagieren auf den Hund, der auf dem Plakat abgebildet ist“, hat Milana die Erfahrung gemacht. Erst neulich sei ein Vierbeiner mit seinem Frauchen im Lokal gewesen. „Er hat sich geweigert, zu gehen. Erst, nachdem er endlich das Eis auf dem Plakat bekommen hat, war er wieder kooperativ“, erzählt Milana lachend.

Auch seiner Pallina schmecke das leicht süße Reismilch-Eis für Hunde. „Sie bekommt es aber nicht täglich“, betont Milana, „höchstens zwei mal im Monat.“ Denn auch wenn das mit 4,50 Euro pro Becher nicht gerade billige Produkt extra für Hunde entwickelt worden sei: Eis für Hunde sei ein gelegentlicher Snack, aber keine tägliche Mahlzeit. „Ich find’s einfach cool“, sagt Milana, „manche kommen extra wegen des Hunde-Eises, das gibt es nämlich meines Wissens in der Nähe nirgendwo sonst! Aber vielleicht ändert sich das noch.“

