Defekter Fön steckt Bad in Brand

Einsatz im Schlierseer Ortsteil Neuhaus: Die Feuerwehr rückt gerade aus.

Bericht zum Einsatz, 18.20 Uhr

Wie leicht ein Brand in einer Wohnung entstehen kann, hat sich gestern Mittag in Neuhaus gezeigt. Dort wurde die Feuerwehr gegen 13.35 Uhr zu einem Zimmerbrand im Erdgeschoss an der Straße Rothendasch gerufen. Wie Schliersees Kommandant Andreas Dietmannsberger auf Nachfrage unserer Zeitung berichtete, war die Ursache offenbar ein technischer Defekt: Ein Haarfön war auf dem Waschbecken gelegen und hatte zu brennen angefangen.

In der Folge – so erste Vermutungen – setzte geschmolzenes Material den am Boden liegenden Vorleger in Brand. Obwohl das Bad innen liegend und damit fensterlos ist, bemerkten Nachbarn das Feuer und alarmierten die Einsatzkräfte. Der Eigentümer war zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend. Die Feuerwehren aus Neuhaus und Schliersee rückten an, und auch die Kollegen aus Miesbach kamen als Verstärkung, sodass sich rund 30 Kräfte im Einsatz befanden. Nachdem die Retter die Wohnungstür aufgebrochen hatten, mussten sie sich mit Atemschutz durch die verqualmte Wohnung arbeiten. Insgesamt dauerte der Einsatz eine Stunde.

Erstmeldung 13.40 Uhr:

Offenbar gibt es einen Zimmerbrand in der Straße Rothendasch. Die Einsatzkräfte sind alarmiert. Weitere Einzelheiten folgen in Kürze.

ddy

