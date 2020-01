Spitzingsee: Böser Unfall auf der Piste - Heli fliegt Rentner in Klinik 

Aus noch ungeklärter Ursache sind am Dienstagmittag zwei Skifahrer am Spitzingsee zusammengestoßen. Ein 71-Jähriger erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.

Die Polizei meldet: Ein Kollisions-Unfall zwischen zwei Skifahrern ereignete sich am Dienstag, 14. Januar, gegen 13.45 Uhr im Skigebiet am Spitzingsee. Ein 71-jähriger Dietersheimer und ein 47-jähriger Münchner befuhren zur Unfallzeit die Stümpfling-Talabfahrt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es circa 150 Meter oberhalb der Stümpflingbahn-Talstation zum Zusammenprall der Skifahrer, in dessen Folge beide zu Sturz kamen. Der Dietersheimer erlitt dadurch schwere Kopfverletzungen. Er wurde durch die Bergwacht Schliersee erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Der Münchner erlitt durch den Zusammenstoß mittelschwere Verletzungen und wurde vom BRK ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide Skifahrer trugen zum Unfallzeitpunkt Helme. Diese und weitere Ausrüstungsgegenstände wurden bei dem Unfall beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizeiinspektion Miesbach nach Zeugen, welche den Unfall evtl. beobachtet haben. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer 08025/2990 bei der Polizei zu melden.

