Als Tierhelfer mit Granaten beschossen: Dramatische Situation für Schlierseer in der Ukraine

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Leidenschaftlicher Tierfreund: Hannes Hinterseer, hier mit einer geretteten Katze. © Privat

Zum vierten Mal war Hannes Hinterseer aus Schliersee als Tierretter in der Ukraine unterwegs. Und diesmal wäre er fast nicht mehr zurückgekehrt. Er geriet unter Granatenbeschuss.

Schliersee – Ganz kurz versucht die Vernunft, die Oberhand in Hannes Hinterseers (29) Kopf zu erlangen. Seine Beine stillzulegen, damit er nicht aus der Deckung rennt. Dorthin, wo in wenigen Sekunden eine Mörsergranate einschlagen wird. „Die werden immer mehrfach abgefeuert“, weiß der Schlierseer Trailrunner von seinen vorherigen drei Tierrettungseinsätzen im Kriegsgebiet in der Ukraine. Zwei der 120 Millimeter-Geschosse sind bereits in dem Bachbett in der durch den Dammbruch gefluteten Stadt Cherson eingeschlagen. Beide Male hat die Druckwelle Hinterseer fast von den Beinen gerissen – verletzt wurde er aber noch nicht. Und so ist es nichts anderes als der pure Überlebenswille, der ihn jetzt vom Loslaufen abhalten will.

Als Tierhelfer mit Granaten beschossen: Dramatische Situation für Schlierseer in der Ukraine

Doch die Angst um John, einen 70-jährigen, pensionierten Englischprofessor, der sich Hinterseer und seinen beiden Helfer nur zwei Tage vorher angeschlossen hat, ist stärker. Der Schlierseer rennt los, packt die Beine des auf die Arme von zwei anderen „Volunteers“ (Freiwilligen) gestützten Rentners und sprintet mit ihnen allen zurück in den sicheren Unterstand. Zeit zum Umdrehen bleibt keine, aber sie hören, wie knapp es war. Mit einem ohrenbetäubenden „Wumm“ schlägt auch der dritte Mörser ein. Der Trailrunner, der mit seinen explosiven Beinen schon so viele sportliche Erfolge gefeiert hat, weiß: „Das war der wichtigste Sprint meines Lebens.“ Allein dafür habe sich das jahrelange, harte Training gelohnt.

Fahrt ins Flutgebiet: Mit diesem Allrad-Fahrzeug samt Bootsanhänger waren Hannes Hinterseer und seine Mitstreiter in Cherson in der Ukraine unterwegs. © Privat

Vergleichbar mit einem Sprint war auch die Vorbereitung des neuerlichen Hilfseinsatzes. Wie berichtet, wollte sich Hinterseer nach seinen letzten schlimmen Erlebnissen lieber wieder mehr auf seinen Sport, seine berufliche Zukunft und die Organisation von Tierschutzprojekten aus der Heimat aus konzentrieren. Doch die furchtbaren Bilder, die ihn aus dem gefluteten Cherson erreichten, ließen auch bei ihm die Dämme wieder brechen. Hunde, die in Todesangst auf Dächern und Bäumen auf Rettung warten – für einen Tierliebhaber wie ihn eine Katastrophe. Binnen nur zwei Tagen organisierte er mit seinen beiden Mitstreitern Robin Heller (37) und Timo Baumeister (23) ein Auto sowie Hilfsgüter wie Tierboxen und -futter. Sein persönliches Gepäck wartete noch auf dem Dachboden.

Tierretter aus Schliersee in der Ukraine - und gerät unter Granatenbeschuss

Nach 30 Stunden Anfahrt trafen die Helfer in Cherson ein. Nachdem sie zunächst noch auf ihre Erlaubnis warten mussten, um überhaupt mit einem Helferboot in die mit Minen gespickten Flutgebiete vordringen zu dürfen, packten sie am ersten Tag beim Umbau eines alten Krankenhauses in ein provisorisches Tierheim an. Abends im Hotel begegnete ihnen dann Englischprofessor John, der fragte, ob er sie begleiten darf. Heute macht sich Hinterseer Vorwürfe, warum er zugestimmt hat. Denn: John wurde beim Einschlag der zweiten Mörsergranate schwer verletzt. Ein Splitter drang in seinen Bauch ein und durchquerte seinen Körper, erzählt Hinterseer ziemlich mitgenommen. Aktuell liege John in Odessa auf der Intensivstation, habe bereits zwei mehrstündige Operationen über sich ergehen lassen müssen. Besonders dramatisch: Die Gruppe war eigentlich schon wieder auf dem Rückzug, weil ihr Metallboot nicht anspringen wollte.

Auf unbewaffnete Helfer gefeuert

Was Hinterseer hilft, ist ein Satz seines Freundes Timo: „Wenn irgendwer für diesen Mist verantwortlich ist, dann der, der auf uns geschossen hat.“ Und das waren, ist Hinterseer überzeugt, die Russen. Diese hätten das Gebiet vor dem Angriff mit einer Drohne ausgespäht und dabei eigentlich erkennen müssen, dass es sich bei den Menschen da unten um unbewaffnete, freiwillige Helfer handelt. Nicht nur ihre Kleidung, sondern auch das Metallboot seien rot-weiß gekennzeichnet gewesen. Dass sie dennoch gefeuert hätten, sei ein Kriegsverbrechen, stellt der Schlierseer klar. Ob er es dem Bundeskriminalamt melden will, möchte er aber erst noch mit seinen beiden Mitstreitern besprechen.

Vielleicht werde man sich auch dafür entscheiden, die Sache so gut es geht für sich zu verarbeiten. Am wichtigsten ist dem 29-Jährigen ohnehin, dass John wieder auf die Füße kommt. Er selbst hat nun wirklich genug von solchen Einsätzen, versichert er. „Die Ukraine“, verspricht er aber, „werde ich immer unterstützen.“ Sein Leben will er dabei aber nicht mehr riskieren. „Das kann ich meiner Familie und meinen Freunden nicht zumuten. Und meinem Hund auch nicht.“

sg