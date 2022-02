In Neuhaus droht neuerliches Verkehrs-Chaos

In die Jahre gekommen: Die Brücken über die Aurach (im Bild) und den Hachlbach (hinten) an der Spitzingstraße werden heuer erneuert. Der Verkehr läuft über eine einspurige Behelfsbrücke. © Thomas Plettenberg

Das Jahr der Bahnbaustellen hat Schliersee überstanden. Jetzt gibt’s eine Zugabe vom Staatlichen Bauamt. An der Spitzingstraße erneuert es zwei Brücken. Bedeutet: abermals monatelange Verkehrsbehinderungen.

Schliersee – An die wütenden E-Mails, die nach sonnigen Wochenenden sein Postfach fluteten, hatte sich Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) irgendwann gewöhnt. Dabei war die Gemeinde für die Endlos-Staus vor den Baustellen an den Bahnübergängen Westenhofen und Neuhaus gar nicht verantwortlich.

Ab Mai kommt der nächste Verkehrs-Flaschenhals

Das dicke Fell braucht der Rathauschef womöglich erst gar nicht abzulegen, auch wenn das große Baustellenjahr 2021 vorbei ist. Denn etwa ab Mai kommt der nächste Flaschenhals. Das Staatliche Bauamt erneuert an der Spitzingsstraße zwei Brücken, und das wirkt sich auch auf die Bundesstraße am östlichen Ortsausgang von Neuhaus aus. Projektleiter Josef Loferer hat die Planung nun im Schlierseer Gemeinderat vorgestellt.

Brücken an der Spitzingstraße sind in die Jahre gekommen

Kurz bevor die Aurach und der Hachlbach ineinander münden, überquert die Spitzingstraße die beiden Gewässer. Die Brücken wurden 1937 errichtet und sind deutlich in die Jahre gekommen. Eine Sanierung sei nicht wirtschaftlich, erklärte Loferer. Daher der Neubau. Der bringt ein paar knifflige Aufgaben. Denn zum einen liegt der Bereich im Wasserschutzgebiet. Die Bauarbeiter können also nicht nach Belieben wüten, zum anderen stehen die Brücken nur wenige Meter von der Einmündung der Spitzingstraße in die B 307 entfernt.

Auch der Verkehr auf der Bundesstraße wird mit einer Ampel geregelt

Zwar ist die absolute Zahl der Autos, die täglich zum Spitzingsee und zurück fahren, nicht übermäßig hoch im Vergleich etwa zu Bundesstraßen. Jedoch sind die Ausflügler gerne alle gleichzeitig unterwegs. Und weil der Verkehr während der Bauzeit über eine einspurige Behelfsbrücke geleitet wird, was gleichbedeutend ist mit einer halbseitigen Sperrung, kommt das Bauamt um eine Ampelregelung nicht umhin. Und diese betrifft auch den Geradeaus-Verkehr auf der Bundesstraße. „Der Bereich wird vollsignalisiert“, sagte Loferer. Immerhin: Die Ampel wird verkehrsabhängig gesteuert, wie der Projektleiter anfügte.

Verkehr zum Spitzingsee muss über eine einspurige Behelfsbrücke

Start der Bauarbeiten ist Anfang April. Nach etwa einem Monat wird die Behelfsbrücke fertig sein, womit die Zeit der Verkehrsbehinderungen beginnt. Läuft alles glatt, sind die neuen Brücken mit Ende der Sommerferien fertig. „Eine relativ sportliche Bauzeit“, sagte Loferer. Einhalten will das Bauamt sie mit einem Zwei-Schichtbetrieb von Montag bis Samstag. Das sei sonst eher bei Bauarbeiten an Autobahnen üblich. Zwei Millionen Euro lässt die Behörde sich die Brückenneubauten kosten – ein paar Verbesserungen inklusive. So wird ein Trampelpfad neben der Fahrbahn erweitert.

Im Gemeinderat sorgte sich Jürgen Höltschl (CSU) um die Anwohner etwaiger Ausweichstrecken, wobei das ein „Problem der Gemeinde“ sei. Auch Loferer meinte: „Es wird sich sicher Schleichverkehr einstellen.“ Die Aufgabe der Schlierseer sei es, diese Routen „möglichst unattraktiv zu gestalten“. Gemeinhin lege sich nach zwei bis drei Wochen ein etwaiges Verkehrschaos.

Auch das Leitzachtal wird zusätzlichen Verkehr abbekommen

Von Letzterem, so vermutete Schnitzenbaumer, bekommt auch das Leitzachtal wieder etwas ab. Schon jetzt zeige sich immer mehr Ausweichverkehr über Fischbachau. Die Baumaßnahme sei aber unabdingbar. Dass eine Brücke nach über 80 Jahren erneuert werden muss, „das leuchtet jedem ein.“

Eine zweispurige Behelfsbrücke scheide aus, erklärte Loferer auf Nachfrage von Florian Reinthaler (CSU). Zum einen würde das Verkehrsaufkommen die Mehrkosten nicht rechtfertigen, zum anderen käme man dann noch näher an den Weiher östlich der Straße. Und von dem, darauf hatten die Naturschutzbehörden in Abstimmungsgesprächen hingewiesen, solle sich die Baustelle möglichst fernhalten.