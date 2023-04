Insel Wörth im Schliersee: Gastronomie bald wieder öffentlich - Neuer Pächter gibt Einblicke

Teilen

Nicht mehr rein exklusiv: Die Gastronomie auf der Insel Wörth öffnet sich wieder für die breite Bevölkerung. An die Details der Umsetzung wollen sich die neuen Pächter noch herantasten. © Thomas Plettenberg

Auf der Insel Wörth im Schliersee hat ein neuer Betreiber das Sagen. Nun wird die Inselgastronomie nach vielen Jahren wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht – bald.

Schliersee – An diesem Fleck wollen nicht gerade wenige den viel zitierten „schönsten Tag ihres Leben“ verbringen. Nicht umsonst trägt die Insel Wörth den Beinamen „Hochzeitsinsel“. Ein Kleinod, das sehr zum Leidwesen vieler in Schliersee über Jahre hinweg fast ausschließlich Familien- oder auch Firmenfeiern vorbehalten war. Der Gipfel der „Exklusivität“ und des Ärgers darüber war 2018 erreicht, als mittels vieler Hubschrauberflüge das Material für eine Firmen-Party auf die Insel gebracht wurde.

Nun wird vieles anders. Sowohl der Erbpachtnehmer – die Insel selbst gehört dem Freistaat Bayern – als auch der Pächter der Gastronomie hat gewechselt. Bei Ersterem handelt es sich um den Gründer des Modelabels „Chiemsee“, Christoph Imdahl, der Dietrich Sailer (Brauhaus Traunstein, Münchner Kindl) nachfolgt. Das Sagen auf der Insel hat derweil Andreas Mathiasch. Der Münchner ist seit Langem in der Eventbranche tätig, und auch die Insel firmiert unter der Dachmarke „Glanz und Gorilla“. Der Wirt stellt gleich mal klar: „Hubschrauberflüge wird es auf keinen Fall geben.“

Neuer Pächter denkt über Seefest-Beteiligung nach

Überhaupt soll die Inselgastronomie wieder näher an Schliersee heranrücken, namentlich einen öffentlich zugänglichen Bereich bekommen. „Da müssen wir uns rantasten“, sagt Mathiasch. Eine Wirtschaft für jedermann auf der Insel zu betreiben, ist eine sehr spezielle Aufgabe. Sie ist nahezu vollständig vom Wetter abhängig, was dazu geführt hat, dass sich frühere Gastronomen immer mehr auf plan- und kalkulierbare Events konzentriert haben. Mathiasch möchte das ändern und die Insel für die breite Bevölkerung öffnen, etwa auch beim Seefest, wenn die Gemeinde mitspielt. Ein Kindernachmittag am Freitag und am Samstag Live-Musik wären solche Gedankenspiele. Vorstellbar seien zudem zum Beispiel Kulturveranstaltungen oder einmal im Monat ein Weißwurstfrühstück. Auch das berechenbar, was Personal- und Warenaufwand betrifft, aber eben für jedermann zugänglich.

Der Neue auf der Insel: Andreas Mathiasch. © privat

Apropos zugänglich: Der neue Wirt macht im Gespräch einen recht leutseligen Eindruck. Er redet mit den Menschen, hört sich an, wie diese die Dinge sehen. Mit seinem Vorgänger Michael Secheheye etwa hat Mathiasch lange gesprochen, sich dessen Erfahrungen berichten lassen, und mit Michaela Lauber von der Schlierseer Seenschifffahrt sowieso. Schließlich soll diese mit ihren Booten die Gäste zur Insel bringen, und ob die Gastro geöffnet ist, soll künftig ein entsprechendes Schild am Steg anzeigen. Wenn zu ist, sollen sich die Besucher immerhin an zwei Getränkeautomaten bedienen können. Inwiefern auch das eigene, vor allem für Materialtransport gedachte Solarboot für Gäste zum Einsatz kommt, ist noch unklar – ebenso, wann genau es losgeht.

Terrasse wird wohl eingeebnet

Dass Mathiasch vieles noch im Konjunktiv formuliert, hat einen einfachen Grund: Momentan sind er und sein Team noch damit befasst, das Gebäude zu renovieren. Heller und damit freundlicher soll das Ambiente werden. Den Hügel, auf dem das Gebäude steht, möchte der Wirt bepflanzen, zudem wird ein 150 Quadratmeter großer Außenbereich mit einem Zelt überdacht. Die holprige Terrasse wird wohl eingeebnet, damit auch für Damen mit hohen Absätzen keine Unfallgefahr besteht, wobei die Steinstruktur erhalten bleiben soll.

Der Neustart erfolgt erst heuer, obwohl die Übergabe bereits 2022 stattfand. Da wickelten Mathiasch & Co. aber erst einmal die bereits gebuchten Events ab und bereiteten die Vermarktung unter eigenem Namen vor. Im Fokus stehen dabei weiterhin geschlossene Gesellschaften. Schließlich will die ins Fünfstellige lappende Pacht bezahlt sein – auch im Winter, wenn nichts los ist. Die Schlierseer bekommen dennoch ein Stück ihrer Insel wieder.

Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.