Intersport in Schliersee: Christoph Berauer plant Erweiterung

Von: Jonas Napiletzki

Aus der Zeit gefallen: die Intersport-Filiale an der Rathausstraße in Schliersee. Das Haus stammt aus dem 17. Jahrhundert, die heutige Optik aus dem Jahr 1930. Nun soll ein zweites Stockwerk aufs Flachdach drauf. Mit viel Holz und weiteren Verschönerungen soll das Gebäude den Ort bereichern und bayerischen Charakter erhalten. © Ralf Poeplau

Christoph Berauer will seine Intersport-Filiale in Schliersee erweitern und verschönern. Der richtige Zeitpunkt sei gekommen, auch wenn die Umstände derzeit schwierig sind.

Schliersee – Seine Intersport-Filiale an der Schlierseer Rathausstraße will Eigentümer Christoph Berauer unbedingt erhalten. „Wir wollen in der dritten Generation weitermachen – meine Kinder sind schon eingestiegen“, berichtet der Chef auf Nachfrage. Damit das klappt, will Berauer mit einer Erweiterung des Gebäudes „den Bestand sichern“. Ob das gelingen kann, entscheidet sich wohl erst in der übernächsten Gemeinderatssitzung am 25. Oktober. Der Bauausschuss des Marktgemeinderats sollte in seiner jüngsten Sitzung über eine für den Umbau nötige Änderung des Bebauungsplans entscheiden – schickte die Anfrage aber einstimmig ins große Gremium, um dort gemeinsam weiter zu beratschlagen.

Vorab erklärt Berauer der Heimatzeitung, was er plant. Insgesamt solle der Flachbau um ein Geschoss aufgestockt und optisch attraktiver werden. „Der nicht so schöne Vorplatz kommt weg, der findet keinen Gefallen“, weiß er. Auch am Gebäude, zuletzt 1930 umgebaut, sei seit längerer Zeit nichts mehr gemacht worden. „Das Haus soll ein bisschen mehr bayerischen Charakter mit Holz erhalten und Schliersee bereichern.“

Kein Abriss geplant - „Wir gehen mit der Zeit“

Das Bauvorhaben, mit dem die Filiale von rund 370 Quadratmeter Verkaufsfläche auf 450 Quadratmeter wachsen soll, wurde aber auch von sogenannten CI-Vorgaben der Intersport-Verbundgruppe angeschoben. Die Abkürzung steht für Corporate Identity, englisch für das Erscheinungsbild, das ein Unternehmen anstrebt. Intersport, eine Franchise-Gruppe, die ihren Mitgliedern eigentlich viel Freiraum lasse, gehe derzeit „rigoros“ vor, sagt Berauer. Rund 800 Filialen würden nach seiner Kenntnis auf nur 250 reduziert, die die aktuellen Vorgaben erfüllen. „Und da würde ich gerne dazugehören.“ Um mitzuhalten, muss Berauer nicht nur an der Fassade ran; das Erscheinungsbild soll auch innen verbessert werden. „Das ist uns auferlegt worden.“ Dafür will er schon in diesem Herbst innen umbauen, unabhängig von der Aufstockung des Gebäudes. „Wir gehen mit der Zeit.“ Ein Abriss ist nicht geplant, auch wenn im Haus Leitungen und Kabel erneuert werden müssen.

Mit dem neuen Bestand solle das Optimum erreicht werden, sagt Berauer. Das ist wichtig für ihn. „Im Moment ist es schwierig, gewinnbringend zu arbeiten.“ Dafür ist der Chef auch auf seine zweite Filiale im Holzkirchner HEP angewiesen. „Nur mit beiden Geschäften kriegen wir im Einkauf über die Menge passende Konditionen.“

Kunden seit Kriegsbeginn zurückhaltender

Um die Zukunft beider Filialen, in denen seine Tochter Isabella und sein Sohn Leander mitarbeiten, müsse man sich aber keine Sorgen machen, betont Berauer. Er will – auch wenn es nicht einfach sei – „nach vorne schauen“.

Wirtschaftlich hatte sich die Lage für ihn während der Pandemie verbessert; Berauer profitierte nach eigenen Angaben von Heimaturlaubern, die nicht nach Italien fuhren. „Seit Kriegsbeginn in der Ukraine ist das aber vorbei.“ Kunden seien zurückhaltender und auch Lieferschwierigkeiten setzen seinen Geschäften zu. Zum Umbau in genau dieser Zeit sagt Berauer: „Ich glaube, dass es trotzdem der richtige Zeitpunkt ist.“

Zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt seien indes die Sperrungen rund um Schliersee erfolgt, die den Ort nahezu von der Außenwelt abgeschnitten hatten (wir berichteten). „Urlauber waren zwar noch da, aber sämtliche Tagesgäste waren auf einmal weg“, sagt Berauer. „Dass man das in der absolut wichtigsten Zeit macht, ist mir vollkommen unverständlich.“ Bergauf gehen könnte es dann wieder mit dem erweiterten Laden. Ob’s klappt, zeigt sich im Gemeinderat. nap

