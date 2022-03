Kabarettist und Skistar rufen zu Solidarität mit Ukraine auf

Von: Stephen Hank

Teilen

Sie sind in Sicherheit: Kurz vor Ausbruch der Kämpfe in der Ukraine haben (v.l.) Sibylle und Hans Strack-Zimmermann Andrii Shcherban und Tanya Medvedieva (2.v.r.) mit ihren Töchtern Mariia (M.) und Solomia ausfliegen lassen. Sie werden auch bei der Kundgebung am Sonntag im Kurpark dabei sein, die Gerhard Polt mitinitiiert hat. © Thomas Plettenberg

Eine Kundgebung am Sonntag in Schliersee soll die Solidarität mit der Ukraine bekunden. Initiatoren sind unter anderem Kabarettist Gerhard Polt und Ex-Skirennläufer Markus Wasmeier.

Schliersee – Es soll kein lauter Protest sein, keine große Kundgebung mit Reden. Eher ein stille, mahnende Zusammenkunft, etwa eine halbe Stunde lang. „Wir möchten ein Bekenntnis zum Recht auf Heimat abgeben und damit unserem Willen zum Beistand für die Ukraine Ausdruck verleihen“, beschreibt Kabarettist Gerhard Polt aus Neuhaus eine Aktion, die er zusammen mit dem Neuhauser Unternehmer Hans Strack-Zimmermann und dem ehemaligen Skirennläufer Markus Wasmeier für diesen Sonntag im Schlierseer Kurpark geplant hat. „Heimat bewahren – Farbe bekennen“ heißt sie. Beginn ist um 11.30 Uhr, im Anschluss an die Heilige Messe in der Kirche St. Sixtus.

Initiatoren eng mit der Ukraine verbunden

Alle drei Initiatoren fühlen sich der Ukraine eng verbunden, nicht zuletzt wegen einer gemeinsam initiierten Kulturveranstaltung im Oktober 2009. Damals hatte der Kunst- und Kulturverein Josefstaler Elefant um Tini Polt und Sibylle Strack-Zimmermann im Wasmeier-Freilichtmuseum eine Ukrainische Woche organisiert. Sieben Tage lang waren dort Handwerker und Künstler aus dem osteuropäischen Land zu Gast. Es gab einen ökumenischen Gottesdienst, eine Fotoausstellung, einen ukrainisch-bayerischen Volkstanzabend mit den Well-Buam und einen Hoagascht mit ukrainischen und bayerischen Musikern. „Seither haben sich viele Kontakte entwickelt“, berichtet Polt.

Vierköpfige Familie aus der Ukraine in Neuhaus in Sicherheit gebracht

Insbesondere das Ehepaar Strack-Zimmermann fühlt sich der Ukraine verbunden, pflegt dort enge Freundschaften. Kurz vor dem Ausbruch der Gefechte haben die beiden ein befreundetes Ehepaar mit seinen zehn und elf Jahre alten Kindern ausfliegen lassen und damit in Sicherheit gebracht. Die vierköpfige Familie lebt aktuell in Neuhaus. „Sie sollen jetzt erst mal zur Ruhe kommen“, sagt Hans Strack-Zimmermann, dessen Frau Sibylle sogar historische Beziehungen zur Ukraine hat: „Ihr Ururgroßvater hat in Charkiw Zuckerrüben angebaut.“

In den vergangenen Jahren haben die Strack-Zimmermanns eine ganze Reihe von sozialen Projekten in der Ukraine vorangetrieben. So bauten sie eine Berufsschule auf, förderten eine Bibliothek und statteten ein Krankenhaus nach nahezu westlichen Standards aus. Zu Beginn der Corona-Krise belieferten sie es mit Beatmungsgeräten. „Durch unsere Kontakt hören wir extrem viel und wissen, wie schlimm im Augenblick die Lage ist“, sagt Strack-Zimmermann.

Auch Bürgermeister und Kirchen unterstützen Aktion

Die Zusammenkunft im Schlierseer Kurpark wird an der aktuellen Situation im Osten Europas nichts ändern. Die Bilder der Kundgebung sollen den Menschen aber signalisieren, dass sie nicht allein sind, dass man mit ihnen fühle, so Mitinitiator Polt. Er wünscht sich, dass am Sonntag viele Bürger, gerne auch in Tracht, zum Versammlungsort kommen. Auch Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer und die Vertreter der Kirchen unterstützen die Aktion „Heimat bewahren – Farbe bekennen“. Der Titel könnte passender nicht sein. „Die Farben der Fahnen von Schliersee und der Ukraine sind identisch“, erinnert der Neuhauser. „Blau und Gelb.“

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.