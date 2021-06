Kajak-Tour vom Schliersee ans Schwarze Meer: „War teilweise schon heftig“

Robert Eixenberger erstellt Film-Dokumentation

Schliersee – Robert Eixenberger fuhr 2019 mit einem Kajak fuhr er vom Schliersee bis ans Schwarze Meer. Darüber will er bald im Dokumentarfilm „Waterways – To the Black Sea“ berichten.

„Ich wurde nach meiner Radl-Reise von allen Seiten angesprochen und nach Fotos und Videos gefragt“, erinnert sich Eixenberger. Vor seinem nächsten Trip beschloss er deshalb kurzerhand, sich Equipment für Filmaufnahmen zu kaufen. „Vorne und hinten auf dem Boot und an meiner Brust habe ich je eine Actionkamera montiert“, erzählt der Schlierseer. Und: „Vom Ufer aus habe ich immer wieder eine Drohne steigen lassen, um Luftaufnahmen zu machen.“ Fünf Wochen waren die Kameras seine einzigen Augenzeugen – Eixenberger reiste alleine. Für die Akkus seiner technischen Ausrüstung führte der Schlierseer eine Solar-Matte mit. „Immer abends habe ich die Aufnahmen dann auf meinen Laptop gespielt.“ Bald reichte dessen Speicher nicht mehr aus, der 32-Jährige verfrachtete die Datenmengen auf eine externe Festplatte. „Das waren viele Stunden Filmmaterial“, meint Eixenberger. Genau gezählt hat er sie nicht, auch nicht bei den wochenlangen Sichtungen danach. „Am Ende werden wohl rund 40 Minuten im Film landen – Sequenzen, die ich bald nicht mehr sehen kann“, sagt der Schlierseer schmunzelnd.

Dokumentation erst zwei Jahre später: „Ich wollte erst ein bisschen Distanz gewinnen“

Dass er erst jetzt von seiner Reise berichtet, liegt an den dabei entstandenen emotionalen Erinnerungen: „Die Tour war schon heftig teilweise, ich wollte da erst ein bisschen Distanz gewinnen.“

Eixenberger und TV-Star Benedikt Blaskovic: Sie waren in der gleichen Grundschulklasse

Seit Anfang letzten Jahres arbeitet Eixenberger nun an den Aufnahmen, kooperiert dabei mit der Grünwalder Produktionsfirma Victus Films. Eixenberger sagt: „Benedikt Blaskovic, der Inhaber dieser Firma, war in der gleichen Grundschulklasse wie ich.“ Seitdem haben die beiden eine enge Verbindung – die sie jetzt wieder aufleben ließen. Nach dem Rohschnitt und dem Endschnitt mit Blaskovic und Co-Produzenten Mathias Huber steht jetzt die wichtigste Phase ins Haus: die Vermarktung des Films. Die ist auch der Grund, warum Waterways noch immer auf seine Veröffentlichung wartet. „Beni ist mit verschiedenen Abnehmern im Gespräch, es kann schon noch einige Monate dauern, bis die Premiere stattfindet.“ Wann, wie und wo? Das sei noch offen. „Aber die Zuschauer dürfen gespannt sein“, sagt Eixenberger. Eine immer wieder eingeblendete Karte weist den Zuschauern die Route durch Österreich, Ungarn und Rumänien. Angefangen in der Schlierach, über die Mangfall und den Inn geht es für die Zuschauer im Kajak von Eixenberger über die Donau bis kurz vors Schwarze Meer – über 2000 Kilometer.

Eixenberger: „Oft habe ich tagelang nur Bäume rechts und links gesehen, immer das gleiche.“

Halt machte Eixenberger bei seiner Reise etwa 200 Kilometer vor der Mündung. „In Rumänien hat mich meine Freundin abgeholt.“ Dort hängten die beiden einen Kurzurlaub an die Reise – „das habe ich dringend gebraucht“. Unter anderem Moskitos hatten dem damals 30-Jährigen schwer zugesetzt. Gefilmt hat Eixenberger abschnittsweise, nicht überall. „Oft habe ich tagelang nur Bäume rechts und links gesehen, immer das gleiche.“ An solchen Tagen hätte sich ein ständiges Filmen nicht gelohnt. „Aber“, so versichert der Sportler, „die spannenden Szenen sind im Kasten“. Wie der Film tatsächlich aussieht, wissen bisher nur Eixenberger, Blaskovic und deren Partnerinnen. „Die private Premiere war bei uns auf der Couch“, verrät der Schlierseer.

Nächste irre reise: Mit dem Segelboot nach Amerika oder mit dem Radl in die Mongolei.

Zurück in Deutschland arbeitet der Lasertechniker zwar wieder in seinem Beruf. Die sonst üblichen Dienstreisen entfallen aktuell aber noch. Eixenberger kümmert sich in der gewonnenen Zeit in Schliersee um die Filmproduktion – und plant seine nächste Reise. Wohin? „Vielleicht mit dem Segelboot nach Amerika, oder noch mal mit dem Radl – diesmal in die Mongolei.“

