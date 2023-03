Klage gegen Wahlrechtsreform: Verfassungsrechtler Kirchhof räumt CSU Chancen ein

Von: Stephen Hank

Analysierte die aktuelle Lage: Paul Kirchhof bei seinem Vortrag in der Vitalwelt in Schliersee. © sh

Verfassungsrechtler Paul Kirchhof bezeichnet Teile der aktuellen Wahlrechtsreform als „verfassungsrechtlich höchst problematisch“. Das sagte der 80-Jährige in Schliersee.

Schliersee – Der Verfassungsrechtler Paul Kirchhof bezeichnet Teile der aktuellen Wahlrechtsreform als „verfassungsrechtlich höchst problematisch“. Das sagte der 80-Jährige im Rahmen eines Vortrags beim Rotary Club Schliersee auf die Frage, wie er die Erfolgsaussichten einer möglichen Klage der CSU einschätzt. Bekanntermaßen soll die sogenannte Grundmandatsklausel entfallen. Sollte eine Partei bundesweit unter fünf Prozent fallen, würde sie auch dann nicht mehr in den Bundestag einziehen, wenn sie mindestens drei Direktmandate geholt hat.

„Geringschätzung des Wählerwillens“

Kirchhof, der von 1987 bis 1999 Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe war, sprach in diesem Zusammenhang von einer „Geringschätzung des Wählerwillens“. Der Wähler müsse die Gewissheit haben, dass ein direkt gewählter Abgeordneter auch im Bundestag vertreten ist. Die Entscheidung der CSU, nur als Regionalpartei anzutreten, sei davon unberührt. „Dieses Konzept ist verfassungsrechtlich garantiert“, betonte Kirchhof und stellte klar: „Der Wähler entscheidet, nicht das Wahlrecht.“

Plädoyer für Vereinfachung des Rechts

In seinem Vortrag befasste sich der Jurist, der seit 2008 Ehrenmitglied bei den Schlierseer Rotariern ist, mit den aktuellen Herausforderungen für Staat und Wirtschaft – angefangen vom Ukraine-Krieg über die Gesundheitspolitik bis hin zum Klimaschutz. Einmal mehr plädierte er für die Achtung des Rechts, das Festhalten an Idealen und für gegenseitige Verantwortung und Rücksichtnahme. Gleichwohl müsse der Staat das Recht vereinfachen, um die Menschen wieder zu erreichen: „Die Welt wird komplizierter, also muss das Recht einfacher werden.“

Vorschlag: Statt Grundsteuer kommunaler Zuschlag zur Einkommensteuer

Als Beispiel nannte er die aktuelle Grundsteuerreform. Statt Bürger mit Formularen sowie Abfragen über Daten zu gängeln, die den Behörden bereits bekannt seien, sollte man die Grundsteuer lieber abschaffen und durch einen kommunalen Zuschlag zur Einkommensteuer ersetzen. „Hier liegen die Daten ohnehin vor“, gab er zu bedenken. „Es wäre ein Bürokratieabbau.“ Zu einer besseren Akzeptanz von politischen Entscheidungen könnte Kirchhofs Ansicht nach beitragen, die Aufgabenteilung zwischen Parlament und Verwaltung neu zu denken. „Das Parlament sollte sich auf das beschränken, was es kann und für was es gewählt wurde, nämlich über Grundsatzfragen zu entscheiden“, sagte er. „Die Details der Verordnungen sollte man den Spezialisten überlassen.“

Besucher spenden 1220 Euro für soziale Zwecke

Am Ende des Abends standen nicht nur neue Denkanstöße – auch bei einer Gruppe von Miesbacher Gymnasiasten, die auf Einladung des Clubs an der Veranstaltung teilgenommen hatten. Auch die sozialen Projekte, die die Rotarier regelmäßig unterstützen, werden profitieren. 1220 Euro spendeten die Besucher beim Hinausgehen.

