Kleine Schwester der Chelsea Flower Show

Am Ufer des Schliersees lädt der Gartenzauber passionierte Gärtner zu einer Entdeckungsreise rund um Blumen, Bäume und Kräuter ein. © Thomas Plettenberg

Bei der Schau „Schlierseer Gartenzauber“ im Kurpark dreht sich vier Tage lang nach britischem Vorbild alles ums Gärtnern

Schliersee – Am Stand des oberfränkischen Gartenwerkzeugherstellers Krumpholz schauen die Besucher zu, wie Hagen Mund glühenden Stahl schmiedet. „Derf I moi frogn: wos is denn des?“, sagt eine Frau und deutet auf ein korkenzieherartiges Werkzeug neben dem Amboss. „Das ist ein Löwenzahnzieher“, erklärt Klaus Krumpholz, Chef der seit 1799 bestehenden Manufaktur. Etwa 400 handgeschmiedete Gartenwerkzeuge umfasst sein Sortiment – von der Rosengabel über das Fugenmesser bis zur Kompostschaufel.

Für Gärtner

Krumpholz ist einer von 37 Ausstellern, die seit Christi Himmelfahrt beim Gartenzauber Schliersee die Bedarfe passionierter Gärtner decken – oder Wünsche wecken. Der Gartenbauverein Schliersee hat die Schau unter der Federführung von Reiner Pertl auf die Beine gestellt. Nach dem Vorbild der berühmten Chelsea Flower Show in London, die Pertl so liebt und regelmäßig besucht, wie Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) bei der Eröffnung erklärt. „Es ist zwar nicht die Chelsea Flower Show, aber sie hat Pertl inspiriert.“

Wobei: Abgesehen davon, dass es nicht Prinz Edward ist, der hier an Rosen schnuppert, erinnert die Schau durchaus an ihre Londoner Schwester: Fachkundige Besucher mit Sonnenhüten flanieren über den perfekten Rasen des Kurparks. Sie riechen an der prächtigen Rose „See you in Pink“, fachsimpeln über Obstbaumveredelung und lassen sich am Stand der Fischbachauer Firma Weizenegger die Funktionsweise von Rasenmäherrobotern erklären. Die Titel am Stand der Bücheroase Schliersee machen deutlich, welche Themen die Besucher umtreiben: „Warum blüht mein Flieder nicht?“ heißt ein Buch. Ein anderes: „Gartenpflanzen richtig schneiden.“

Am Stand der Gärtnerei Angermaier aus Bad Feilnbach gibt es fünf verschiedene Salbeisorten, darunter Ananas- und Mandarinensalbei. „Damit kann man Trinkwasser aromatisieren“, erklärt Anna Angermaier. Während sie spricht, tritt eine ältere Dame an sie heran: „Haben Sie Ysop? Seit Wochen schon suche ich Ysop!“, sagt sie händeringend. Leider muss auch Angermaier sie enttäuschen: „Ich habe mich beim Gartenzauber auf Fuchsien, Pelargonien und Begonien eingeschossen“, sagt sie. Immerhin: Zum nächsten Wochenmarkt nach Miesbach wird sie das Würzkraut mitbringen, verspricht sie.

Für Jugendliche

Ein paar hundert Meter von Angermaiers Stand entfernt, auf einem eigenen Areal, stehen 20 Vogelscheuchen. Zum Beispiel Chantal mit Kopftuch und strohigem Haar. „Sie ist eine Lady und hat einen Bad Hair Day“, steht auf einem Zettel. In ihrer Nähe: Lucy Jenner. Sie trägt Stöckelschuhe, hat rot lackierte Fingernägel und ordentlich Oberweite. „Die neue Schwester von Kylie Jenner“, steht auf dem Zettel, „genau wie Kylie mag sie Kosmetik.“ 80 Schüler der Mittelschule Schliersee haben die Vogelscheuchen gebaut und ins Rennen um den Titel der „Lieblingsvogelscheuche“ geschickt. Alle Besucher dürfen abstimmen.

Für Kinder

Gegenüber der Vogelscheuchengalerie gewährt der Wiesseer Garten- und Landschaftsbauer Otto Reichl Kindern Einblicke in Landschaftsgärtnerei. Reichl und seine Azubis leiten gerade zwei Kinder an, ein Mosaikpflaster zu legen, als sich ein etwa neun Jahre alter Bub erwartungsvoll neben ihn stellt. Der Kleine hat entdeckt, dass man hier Baggerfahren darf – und wartet schüchtern darauf, gefragt zu werden. „Magst Baggerfahren?“, fragt Reichl, als er ihn bemerkt. Das muss er ihn nicht zwei Mal fragen. Mit leuchtenden Augen folgt er dem Azubi, den Reichl extra für ihn abstellt. Hinein ins Gartenbau-Vergnügen.

Mittagskonzert

Am Sonntag, 29. Mai, dem Abschlusstag des Gartenzaubers konzertieren von 11 bis 13 Uhr der Bariton Karl B. Kögl und die Unterleiten-Musikanten – ein Streifzug von Volksmusik zu internationalen Evergreens. Der Gartenzauber findet noch bis einschließlich Sonntag, 10 bis 18 Uhr, im Kurpark statt.

Glühenden Stahl schmiedet Hagen Mund zu hochwertigem Gartenwerkzeug. © Thomas Plettenberg