Komplett verraucht: Feuerwehr muss Wohnung öffnen

Von: Stephen Hank

Die Feuerwehr Schliersee musste sich am Samstagabend Zutritt zu einer Wohnung verschaffen. Sie war komplett verraucht, die Bewohner weilten in Urlaub.

Neuhaus – Eine verrauchte Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Neuhauser Taubensteinstraße rief am Samstagabend rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Schliersee und Hausham auf den Plan. Nach Feuerwehrangaben hatten Nachbarn kurz nach 18 Uhr einen Notruf abgesetzt, weil Rauchmelder in dem Gebäude angeschlagen hatten.

Im Erdgeschoss war Papier verbrannt worden

Wie sich herausstellte, war zuvor in einer Wohnung im Erdgeschoss Papier verbrannt worden. Der Rauch stieg durch den Kamin nach oben und verrauchte komplett die darüberliegende Wohnung, deren Bewohner in Urlaub waren. Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt und entlüftete die Räume. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.