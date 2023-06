„Kopf aus und drauf einlassen“: Vegan am See feiert Premiere am Campingplatz

Von: Sebastian Grauvogl

Hoch die Hände: Christian Bremm und Merle Zirk organisieren das erste „Vegan am See“-Festival. © Privat

Auch wenn es der Titel suggeriert: Beim Festival „Vegan am See“ am kommenden Wochenende (16. bis 18. Juni) auf dem Campingplatz Schliersee geht es um viel mehr als nur ums Essen.

Schliersee – Das, was die Organisatoren Merle Zirk (vegane Ernährungsberaterin, Autorin und Veranstalterin von entsprechenden Retreats und Seminaren) und Christian Bremm (Campingplatz-Betreiber, Notarzt, Hobbygärtner und Tinyhouse-Bauer) unter dem Begriff vegan verstehen, greift weit über den Verzicht auf tierische Produkte hinaus. So warten nicht nur kulinarische Angebote auf die Besucher, sondern auch Yoga, Meditation, Musik und Tanz.

Fragt man Christian Bremm nach der Philosophie der neuen Veranstaltung (laut Homepage die erste ihrer Art im Oberland), setzt der Campingplatz-Betreiber mehrfach an, um die für ihn passenden Worte zu finden. „Letztlich“, fasst er zusammen, „geht es darum, bewusst mit sich und anderen umzugehen, um eine bessere Beziehung zu seinen Mitmenschen und der Umwelt zu entwickeln.“ Würde man ein Schlagwort suchen, um diese Einstellung zu umschreiben, wäre es wohl die Achtsamkeit. Um diese zu erlangen, sollte man vor allem eins tun: „Den Kopf ausschalten und sich drauf einlassen.“ Das rät Bremm auch allen Festival-Besuchern.

Eintritt zur „Food Area“ ist frei

Um möglichst vielen Menschen diese Chance zu geben, ist der Eintritt zur „Food Area“ mit veganen Schmankerln an verschiedenen Ständen und einem Foodtruck frei. Wer aber an den vielen Kursen und Workshops teilnehmen will, zahlt je nach Tag unterschiedliche Ticketpreise: freitags 55 Euro (ab 14.30 Uhr), samstags 79 Euro (ganztägig), sonntags 55 Euro (bis 15.30 Uhr). Alle drei Tage zusammen kosten 129 Euro. Wer vor Ort übernachten möchte, kann auch noch einen Zelt- oder Camperstellplatz buchen.

Geht es nach den Organisatoren, sollen die Besucher hier künftig immer wieder ihre Zelte aufschlagen. Bremms Vision ist eine „Plattform für Gleichgesinnte“, die aus dem Festival entsteht: Freundschaften, Gemeinschaften sowie „fruchtbare und schöne Beziehungen“. Bremm ist überzeugt: „Wir alle uns sehnen uns nach Verbindung und einem Teilen, einfach sein zu können und zu dürfen ohne sich verstecken und verstellen zu müssen.“

Eins ist dem Organisator aber ganz wichtig: Es gehe keinesfalls darum, jemanden zu missionieren. Im Gegenteil: „Vegan am See“ solle ein Leuchtturm sein: Alle, die sich von ihm angezogen fühlen, seien willkommen. Jeder könne für sich etwas mitnehmen – egal ob Veganer oder nicht.

Weitere Infos und Tickets

gibt’s auf www.veganamsee.de.

sg

