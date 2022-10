Schlagzeuger verneigt sich vor Idol: „Lampenfieber ein bisschen höher“

Teilen

Einen Traum erfüllt sich Schlagzeuger Matthias Gmelin in seiner Heimat am Schliersee. © privat

Der Schlierseer Jazz-Schlagzeuger Matthias Gmelin hat ein großes Idol. Und dem widmet er am 7. Oktober ein Konzert im Rahmen des Schlierseer Kulturherbsts.

Schliersee – Der Schlierseer Kulturherbst, der am Donnerstag, 6. Oktober, mit der Eröffnung der Ausstellung von Manfred Mayerle und Hubert Maier beginnt, startet mit einem ungewöhnlichen Konzert ins musikalische Programm: Der Schlierseer Jazz-Schlagzeuger Matthias Gmelin will am Freitag, 7. Oktober, im Bauerntheater im Quintett mit seinen Wegbegleitern Peter O‘Mara (Gitarre), Christian Elsässer (Piano), Henning Sieverts (Bass) und Ernst Ströer (Percussion) seine Faszination für die Musik des legendären Bassisten Jaco Pastorius mit dem Publikum teilen. „Damit geht ein Traum für mich in Erfüllung. Seit ich Musik mache, bin ich der Faszination der Musik und der Person von Jaco Pastorius erlegen“, schwärmt Gmelin. Im Interview verrät er, warum ihn Pastorius so begeistert.

Herr Gmelin, wie kam es zu diesem besonderen Konzertabend?

Matthias Gmelin: Letztes Jahr, als das Konzert eigentlich stattfinden sollte, aber wegen Corona abgesagt werden musste, wäre Jaco 70 Jahre alt geworden. Außerdem liegt mir seine Musik schon immer sehr am Herzen und ich habe vor circa 25 Jahren schon einmal einen Abend mit seiner Musik in der Münchner Unterfahrt organisiert.

Was bedeutet Ihnen so ein „echtes“ Heimspiel?

Matthias Gmelin: Auf so ein Heimspiel freue ich mich schon das ganze Jahr. In Schliersee zu spielen, ist immer etwas Besonderes für mich. Hier habe ich meine ersten Gehversuche auf dem Schlagzeug gemacht beim großartigen Schlierseer Schlagzeuger Hermann Roth. Er hat mir alles Wesentliche beigebracht und meine Liebe zum Jazz geweckt. Auch im Bauerntheater zu spielen, ist eine besondere Ehre.

Geht man da anders ran als an ein Konzert „in der Fremde“?

Matthias Gmelin: Das würde ich nicht sagen. Die Vorbereitung und die Herangehensweise sind ähnlich, wie wenn ich woanders spiele. Vielleicht aber ist das Lampenfieber ein bisschen höher, da meistens Leute im Publikum sitzen, die mich schon seit 35 Jahren kennen.

Was fasziniert Sie an Jaco Pastorius? Welche Bedeutung hat er für Sie?

Matthias Gmelin: Jaco Pastorius fasziniert mich deshalb so, weil ich seine Musik als universell empfinde, sowohl vom stilistischen als auch vom emotionalen Ausdruck her. Schon seine erste Soloplatte von 1975 vereinigt so unterschiedliche Einflüsse wie Jazz, Soul, afro-karibische Musik und Klassik zu einem so individuellen Sound, dass Jaco Pastorius nicht nur von mir, sondern auf der ganzen Welt verehrt wird. Jeder kann sich in seinem Sound wiederfinden. Daneben berührt mich diese Musik mit ihrer emotionalen Tiefe und Bandbreite sehr. Es gibt Stücke, die sind sehr fröhlich und haben einen karibischen Klang, auch weil Jaco oft die Steel Drum verwendete. Und dann gibt es andere, die mit ihren wunderschönen Melodien und Harmonien seine sehr sensible, melancholische und verletzliche Seite zeigen. Faszinierend an Jaco ist auch seine phänomenale Beherrschung des E-Basses, die so weit geht, dass er das Instrument im Alleingang revolutionierte und Techniken und Spielweisen erfand, die heute zum Standardrepertoire eines jeden Bassisten gehören. Er gehört zu der kleinen Gruppe von Musikern wie zum Beispiel Charlie „Bird“ Parker, Jimmy Hendrix und Frank Sinatra – seine wichtigsten Einflüsse –, die man nach zwei Tönen an ihrem Klang erkennt und die wie er Musikgeschichte geschrieben haben. Wie viele geniale Künstler hatte auch Jaco Pastorius kein einfaches Leben, war psychisch krank und starb sehr früh. Sein sehr kurzes und intensiv gelebtes Leben verleiht seinem Werk noch mal eine besondere Dringlichkeit.

Was fasziniert Sie speziell als Schlagzeuger an Pastorius?

Matthias Gmelin: Mich als Schlagzeuger fasziniert natürlich vor allem die Vielzahl an Rhythmen, die in seiner Musik vorkommen. Bei einem Konzert mit der Musik von Jaco kommt alles vor. Jazz, brasilianische Musik, afro-kubanische Musik, Funk, Reggae, et cetera. Ich spiele viel Jazz und habe nicht so oft die Möglichkeit, so viele verschiedene Stile an einem Abend zu bedienen.

Was erwartet das Publikum an diesem Abend?

Matthias Gmelin: Es wird ein Konzert mit zauberhaften Kompositionen von Jaco. Ich habe auch eine wirklich tolle Band dabei. Alle sind international bekannt sowohl als Spieler wie auch als Lehrer.

Das Gespräch führte Reinhold Schmid.

Das Konzert beginnt am Freitag, 7. Oktober, um 20 Uhr im Schlierseer Bauerntheater. Karten (25 Euro) gibt es vorab in der Vitalwelt, unter der Nummer 0 80 26 / 6 06 50 und auf www.muenchenticket.de.