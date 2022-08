Kulturherbst Schliersee: Hier müssen Sie beim Vorverkauf schnell sein

Zurecht stolze Schlierseer: Johannes Wegmann (Touristik-Verein) sowie Mathias Schrön und Marion Riedl (Gäste-Info) servieren Kulturfreunden im Oktober ein starkes Kulturherbst-Programm. © thomas plettenberg

Vielfalt ist wieder Trumpf im Oktober in Schliersee: Dann findet der 14. Kulturherbst statt. Zugpferde sind unter anderem Gerhard Polt und Helmfried von Lüttichau.

Schliersee – Der Kulturherbst Schliersee nimmt nach Zwangspause 2020 und Corona-Programm mit Durchführungsgarantie 2021 wieder Fahrt auf. 21 Veranstaltungen serviert das Organisationsteam mit Johannes Wegmann an der Spitze den Kulturfreunden im Oktober (siehe Kasten). Der Vorverkauf beginnt am Montag, 22. August. Und bei ein paar Terminen lohnt es sich gewiss, schnell zu sein.

Bildende Kunst

Auf ihre Vielzahl an möglichen Spielstätten mitten im Ort sind sie in Schliersee stolz. „Das gibt es in keiner anderen Gemeinde im Landkreis“, sagt Wegmann. Und diese Vielfalt macht der Kulturherbst heuer zum Thema. Die begleitende Ausstellung „Farbe/Stein“ mit Werken der Bildhauer Hubert Maier (Moosach bei Glonn) und Manfred Mayer (Malerei, München/Jachenau) ist an gleich sechs Stellen zu sehen. An den drei Donnerstagen während des Kulturherbstes sind die Künstler vor Ort, führen durch die Ausstellung (ab 17 Uhr) und stehen an einem der Stationen für Gespräche bereit (ab 19 Uhr mit Musik). So vielfältig die Möglichkeiten in Schliersee mit Kirchen und verschiedenen Veranstaltungssälen sind, so steht heuer mehr denn je das Bauerntheater im Mittelpunkt. Und das hat verschiedene Gründe.

Bühnenprogramm

Zum einen wissen auch Wegmann und Gäste-Info-Leiter Mathias Schrön nicht, ob ein Corona-Herbst ins Haus steht. Das Bauerntheater mit seinen 400 Plätzen bietet da die meisten Möglichkeiten, auf Beschränkungen wie Mindestabstand zu reagieren. Zum anderen ist da der Festabend „130 Jahre Bauerntheater“. Mit ihm wollen sie in Schliersee auf die Bedeutung und das Schaffen von Xaver Terofal hinweisen. „Er hat den Ort 50 Jahre lang entscheidend geprägt“, sagt Wegmann. Zur Jahrhundertwende sei Schliersee dank der Welttourneen des Ensembles bekannter gewesen als der Tegernsee. Der Tod von Terofal sei in Wien sogar per Lautsprecherdurchsage bekannt gegeben worden. Das heutige Ensemble spielt die „Die Geierwally“, ein dramatischeres Stück aus ihrem Repertoire. Zugpferde im diesjährigen Programm sind unter anderem der Wahl-Schlierseer Helmfried von Lüttichau mit seinem Solo-Programm, Gisela Schneeberger und vor allem Gerhard Polt und die Wellbrüder. Gerade für letzteren Auftritt dürfte das Kartenkontingent schnell vergriffen sein. Jüngeres Publikum haben Wegmann & Co. mit den Drum Stars und ihrer Percussion Show im Blick, das dank entsprechender Licht-Anlage ein Spektakel zu werden verspricht. Ein bisschen ein persönliches Steckenpferd hat Wegmann, im Hauptberuf bekanntlich Architekt, mit dem Vortrag des Planungsbüros Innauer Matt untergebracht. „Sehr innovativ und international renommiert sei es“, so Wegmann, der von der Architektur als „wesentlichem Teil der bildenden Kunst“ spricht.

Allerlei Jubiläen

Der Kulturherbst geht ins 15. Jahr und – wegen der Corona-Pause 2020 – die 14. Auflage. Von Beginn an mit dabei waren Polt und Timm Tzschaschel. Beide sind heuer 80 Jahre alt geworden und unverändert aktiv. Tzschaschel gestaltet wie gewohnt ein Festkonzert – diesmal mit der Besonderheit, dass der Chor auf der Empore des Bauerntheaters platziert wird. Dem Dirigenten und Komponisten ist zudem der Abschluss des Kulturherbsts gewidmet. Der Klarinettenvirtuose und Polt-Freund Bruno di Girolamo wird mit Klavierbegleitung unter anderem Mozart, Verdi, Puccini und Gershwin spielen. Und noch ein Jubiläum flankiert den Kulturherbst: Der Palestrina Motettenchor Tegernsee feiert heuer sein 50-Jähriges und singt anlässlich dieses Jubiläums in der St. Anton-Kirche in Hausham. Wegmann zufolge hat Dirigent Sebastian Schober darum gebeten, aus Schlierseer keine Konkurrenz zu bekommen. „Ein Konzert in der Nachbargemeinde, ein berühmter Chor. Sinnhafter geht es nicht, als das ins Programm aufzunehmen“, sagt Wegmann. Zwar sei man als Schlierseer durchaus stolz, „aber wir sehen uns als Teil der Kulturszene im Landkreis“.

Karten gibt es ab Montag, 22. August bei allen Münchenticket-Vorverkaufsstellen (www.muenchenticket.de). Das volle Programm findet sich auf www.kulturherbst-schliersee.de

Das Programm

- Donnerstag, 6. Oktober, 18 Uhr: Eröffnung von Kulturherbst und Kunstausstellung (Vitalwelt).

- Freitag, 7. Oktober, 20 Uhr: Jazz-Konzert Matthias Gmelin Quintett plays the Music of Jaco Pastorius (Bauerntheater).

- Samstag, 8. Oktober, 20 Uhr: Gerhard Polt und die Wellbrüder aus dem Biermoos (Bauerntheater).

- Sonntag, 9. Oktober, ab 10 Uhr: Kinderkulturherbst mit historischen Kinderspielen und Kasperls Spuikastl im Freilichtmuseum von Markus Wasmeier.

- Sonntag, 9. Oktober, 18 Uhr: Geistliche Volksmusik „Dank’n fia an jed’n Dog“ (Kirche St. Martin, Westenhofen)

- Montag, 10. Oktober, 20 Uhr: Architektenforum Miesbacher Kreis, Vortrag des Architekturbüros Innauer Matt, Bregenzerwald (Heimatmuseum).

- Donnerstag, 13. Oktober, 19 Uhr: Kunstbegegnung in der Christuskirche eingebettet in Wort und Ton (Treffen mit Ausstellungsführung ab 17 Uhr, Vitalwelt)

- Donnerstag, 13. Oktober, 20 Uhr: Drum Stars, Percussion Show (Bauerntheater).

- Freitag, 14. Oktober, 20 Uhr: Werner Steinmassl, „Edle Kunst behüte dich Gott“ – Karl Valentin mit Zieharmonika, Hund und sprechendem Papagei (Bauerntheater).

- Samstag, 15. Oktober, 20 Uhr: Schlierseer Festabend – 130 Jahre Bauerntheater.

- Sonntag, 16. Oktober, 18 Uhr: Barocktanz in historischen Kostümen, Szenen aus dem „Carnaval de Venice“ (Bauerntheater).

- Mittwoch, 19. Oktober, 20 Uhr: Dos Hombres Erich Kogler und Wolfgang Hierl (Bauerntheater)

- Donnerstag, 20. Oktober, 10 Uhr: Kunstbegegnung im Heimatmuseum mit dem Violone/Akkordeon-Duo „Wirbel und Balk“ (ab 17 Uhr Treffen in der Vitalwelt).

- Samstag, 22. Oktober, 20 Uhr: Helmfried von Lüttichau: „Plugged – Soloprogramm“ (Bauerntheater)

- Sonntag, 23. Oktober, 18 Uhr: Gisela Schneeberger liest aus Elke Heidenreichs Werk (Bauerntheater)

- Sonntag, 23. Oktboer, 20 Uhr: Festkonzert 50 Jahre Palestrina Motettenchor Tegernsee mit Anton Bruckners Messe in f-Moll „Te Deum“ (Kirche St. Anton Hausham)

- Dienstag, 25. Oktober, 20 Uhr: Schlierseer Bauerntheater „Die Geierwally“.. Donnerstag, 27. Oktober, 19 Uhr: Kunstbegegnung auf dem Weinberg mit Harfenistin Stefanie Polifka (Treffen mit Ausstellungsführung ab 17 Uhr, Vitalwelt)

- Donnerstag, 27. Oktober, 20 Uhr: Christl Sittenauer, Sebastian Fitz und Frank Klötgen (Münchner Lach- und Schießgesellschaft); „Aufgestaut“ (Bauerntheater).

- Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr: Festliches Chor-Orchester-Konzert „Sonnengesang und Chorfantasie“ (Bauerntheater).

- Sonntag, 30. Oktober, 11 Uhr: Il Concerto Ritrovato „Das wiedergefundene Konzert“ mit Bruno di Girolamo (Klarinette) und Frederica Simonelli (Klavier)