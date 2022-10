Kulturherbst Schliersee: Polt und von Lüttichau über Jubiläumsnostalgie und Newcomer mit 65

Von: Katrin Hager

Künstler im Gespräch: Kabarettist Gerhard Polt (l.) und Schauspieler Helmfried von Lüttichau sprechen auf der Terrasse des Charivari an der Vitalwelt über den Kulturherbst. © Stefan Schweihofer

Der Schlierseer Kulturherbst wartet mit bekannten Gesichtern auf: Im Gespräch verraten Gerhard Polt und Helmfried von Lüttichau mehr über ihre Beiträge zu dem Festival.

Schliersee – Der Schlierseer Kulturherbst wartet durchaus mit Prominenz auf. Das liegt auch daran, dass die Gemeinde vielen Künstlern eine Heimat ist. Seit Jahrzehnten, wie bei Kabarettist Gerhard Polt, oder seit ein paar Jahren, wie bei Schauspieler Helmfried von Lüttichau. Zum Start der 14. Ausgabe des Veranstaltungsreigens blicken die beiden auf die Besonderheiten, die der Kulturherbst zu bieten hat, und verraten, was sie heuer beisteuern.

Ohne die Familie Polt wäre der Kulturherbst sicher etwas weniger bunt. Jahr für Jahr bringt der Kabarettist, der heuer im Mai seinen 80. Geburtstag feiern konnte, besondere Künstlerfreunde an den Schliersee. Diesmal zum einen den renommierten Klarinettisten Bruno di Girolamo, mit seiner Klavierpartnerin Frederica Simonelli (Sonntag, 30. Oktober 2022, 11 Uhr im Bauerntheater), die Gerhard und Tini Polt über die von ihnen mitbegründete Mozart-Gesellschaft im italienischen Terracina kennen.

Gerhard Polt und seine Wegbegleiter

Und zum anderen am Freitag, 14. Oktober 2022, um 20 im Bauerntheater Werner Steinmassl. In seinem Programm „Edle Kunst behüt dich Gott“ präsentiert der steirer Schauspieler und Kabarettist Karl Valentin „mit Ziehharmonika, Hund und sprechendem Papagei“, leise, behutsam und abgründig. „Er ist ein sehr ausdrucksvoller Darsteller von solchen Typen wie Valentin“, verrät Polt. „Er hat eine fantastische Ausstrahlung, weil man ihn glaubwürdig finden kann als Mensch, der in seinem Leben nie auf Rosen gebettet war.“ Warum die einen berühmt werden und die anderen nicht, obwohl sie fantastische Künstler sind, darauf weiß auch der Kult-Kabarettist keine Antwort. „Es ist ein Geheimnis“, sagt der Neuhauser.

Er selbst ist heuer auch wieder auf der Bühne zu erleben. Polts Auftritt zum Jubiläum 40 gemeinsamer Jahre mit den Well-Brüdern – die Corona inzwischen auf unrunde 42 erhöht hat – am Samstag, 8. Oktober 2022, um 20 Uhr im Bauerntheater ist bereits ausverkauft. „Eine Nostalgiegeschichte“, sagt Polt. Anders als der neue Stoff, an dem er inzwischen arbeitet; der Skandal um die Seniorenresidenz in seiner Heimatgemeinde war der Auslöser. Mehr verrät Polt noch nicht.

„Staller“ auf der Bühne im Bauerntheater

Noch nicht ganz so verwurzelt, aber schon eng mit dem Kulturherbst verbunden ist Helmfried von Lüttichau. Den 65-jährigen Schauspieler, der als Polizist Staller an der Seite von Christian Tramitz in der TV-Serie „Hubert und Staller“ breite Bekanntheit erlangt hat, landete vor sechs Jahren durch Zufall in Schliersee. „Das ist uns zugelaufen, und plötzlich hat sich das zu einer Heimat entwickelt“, erklärt von Lüttichau. „Das ging relativ schnell. Vielleicht auch durch die Kultur, die es hier gibt. Das war eine sehr organische Entwicklung.“

Auch von Lüttichau wirkt zum wiederholten Mal beim Kulturherbst mit. Am Samstag, 22. Oktober 2022, um 20 Uhr präsentiert er im Bauerntheater sein erstes eigenes Soloprogramm „Plugged“. In einer rasanten und amüsanten Mischung aus Dialekt, Musik und Poesie plaudert er aus seinem Künstlerleben auf Umwegen – mit E-Gitarre und Überraschungsgästen und in eine Geschichte eingebunden. Auch der Staller hat darin seinen Platz: „Ohne Staller könnt ich das heute nicht machen. Da würde jeder sagen: Was, ein Newcomer mit 65?“, sagt von Lüttichau mit seinem verschmitzten Lächeln. „Diese Rolle hat mir so viel ermöglicht – zu machen, was ich schon immer machen wollte“, sagt der 65-Jährige. „Jetzt erzähle ich, wie ich kein Rockstar wurde. So kann man sich von hinten ins Rockstardasein reinmogeln.“

Von der kulturellen Vielfalt in Schliersee und im Programm des Kulturherbsts sind die beiden Künstler überzeugt. „Da ist genug da, dass du sagen kannst: Geh runter vom Diwan“, findet Polt. Nun muss nur noch das Publikum mitspielen, das seit der Coronazwangspause bei Kulturveranstaltungen zögerlicher geworden ist. „Wir haben keine Stimmung, in der die Leute reinströmen“, weiß auch Johannes Wegmann, Hauptorganisator und Vorsitzender des Touristik-Vereins. „Alle Theater und Säle merken das“, bestätigt Polt. Nicht nur wegen einer Entwöhnung durch Corona, sondern auch, weil finanzielle Sorgen wachsen. Ein Besuch beim Kulturherbst verschaffe aber auch eine Auszeit von der Krise. Und von Lüttichau ist sich sicher: „Das Erlebnis live kann man nicht durch Social Media und Fernsehen ersetzen.“