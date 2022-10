Nach seiner Auflösung: 90-Jährige will Kulturkreis Schliersee neu gründen

Von: Jonas Napiletzki

Kämpft für Kultur: Marlene Brech-Tybl. © TP

Die Auflösung des Kulturkreises Schliersee konnte Marlene Brech-Tybl nicht verhindern. Bis Weihnachten will sie nun einfach einen neuen Verein gründen.

Schliersee – Über die Gründe kann Marlene Brech-Tybl nur spekulieren. Fakt aber ist, wie die 90-Jährige erklärt: „Leider fand der Kulturkreis Schliersee ein unrühmliches Ende.“ Der Verein, den sie zu retten versucht hatte, wurde in nicht-öffentlicher Versammlung Ende September aufgelöst. Brech-Tybl, bisher selbst Mitglied im Kulturkreis, will sich damit aber nicht einfach abfinden. Bis Weihnachten will sie einen Nachfolge-Verein gründen.

Über das Ergebnis bei der Versammlung ist die Schlierseerin enttäuscht. Unter 16 Anwesenden hätten 13 für die Auflösung gestimmt, nur drei dagegen. „In denkbar ungeeignetem Ambiente – ein öffentliches Lokal – wurde nahezu autoritär der einzige Punkt der Tagesordnung, die Auflösung des Vereins, behandelt“, schimpft Brech-Tybl. Eine Diskussion oder Aussprache über Alternativen habe nicht stattgefunden. Auch sie selbst sei mit ihrem Vorhaben, den Verein zu retten, „abgewürgt“ worden. Ihr Fazit: „Die Radikalität des Vorgehens wurde diesem 1959 gegründeten Verein nicht gerecht.“

Neuer Verein geplant

Vielleicht hätten die Mitglieder Angst vor der Arbeit gehabt, vermutet die 90-Jährige. Sie selbst hat keine Angst. Interessierte an einer Fortführung seien bei der Versammlung nicht willkommen gewesen. Ihnen will Brech-Tybl jetzt eine Stimme geben – in einem neuen Verein. Dafür habe sie schon zehn Mitstreiter gewonnen.

Nur sieben Mitglieder müssten es sein, damit eine Neugründung formal möglich ist. Die Schlierseerin will aber mindestens 15 bis 20 Menschen für den Start gewinnen. „Ein Verein, der sich mit Kultur beschäftigt, sollte in unserer Gemeinde einen starken Stellenwert haben“, fordert Brech-Tybl. „Das Programm dafür habe ich schon im Kopf.“ Kultur mit Künstlern, Malern und Architektur solle Bürgern und externen Gästen zugänglich gemacht werden. „Schliersee war heuer voll mit Touristen“, erklärt Brech-Tybl. Veranstaltungen sollten auch ihnen offen stehen.

In ihrer früheren Heimat, dem Saarland, habe sie schon einen Kinderchor, einen Skiclub und einen Tennisclub gegründet. „Ich mache mir meine Gedanken, wie das auch hier klappt“, sagt die 90-Jährige. Sie selbst will im Beirat in zweiter Reihe mitmischen. Mitglieder und potenzielle Vorsitzende sind noch willkommen. nap

Kontaktdaten für Interessierte

Interessierte an der Neugründung können sich bei Marlene Brech-Tybl unter Telefon 08026/7215, per Whatsapp unter Telefon 0152/28951601 oder per E-Mail an MH.Brech-Tybl@online.de melden.

