Kulturkreis Schliersee droht die Auflösung - 90-Jährige will den Verein retten

Von: Jonas Napiletzki

Kämpft für Kultur: Marlene Brech-Tybl. © TP

Der Kulturkreis Schliersee soll sich auflösen – aus Altersgründen, erklärt Vorsitzende Ingeborg Schlemmer (79). Marlene Brech-Tybl (90) hält davon nichts. Sie stemmt sich dagegen.

Schliersee – Marlene Brech-Tybl sitzt aufrecht in ihrem Gartenstuhl in Schliersee. Hinter ihr ragen die Berge gen Himmel. „Würde ich nicht an den Erfolg glauben, dann würde ich es nicht versuchen“, sagt sie schmunzelnd über ihr Vorhaben. Die 90-Jährige will den Kulturkreis Schliersee vor seiner Auflösung retten. Warum? „Na, Sie glauben gar nicht, wie attraktiv der war.“

Dass der Verein – gegründet 1959 – eingeschläfert werden soll, kann sie nicht nachvollziehen. „Vorstandswechsel sind ganz normal.“ Wenn der alte zu alt sei, müsse ein neuer her. Sie jedenfalls fühlt sich nicht zu alt und würde den Verein kommissarisch auch selbst leiten.

Versammlung müsste die Auflösung beschließen

Jetzt sucht Brech-Tybl Mitstreiter. Die Mitgliederzahl will sie von 25 auf 50 verdoppeln, mit möglichst vielen Jugendlichen. Dafür will sie die Beiträge staffeln. Doch Brech-Tybl hat nicht nur formelle Ziele gesteckt. „Ich bin längst beim Programm“, sagt sie und lacht. Das bisherige Angebot scheint zuletzt nicht mehr passend gewesen zu sein. In der Einladung zur vermeintlich letzten Versammlung steht, das Interesse einiger Mitglieder am regelmäßigen Vereinsleben habe gegen null tendiert. „Aber man kann Menschen ja keine Wurst hinstellen, wenn sie lieber einen Kuchen wollen“, sagt Brech-Tybl. Starten will sie deshalb mit einer „wunderschönen Weihnachtsfeier“ – als symbolischem Kuchen. Später sollen Besuche in Museen und Theatern, Reisen und Vorträge folgen.

Das nötige Selbstbewusstsein für ihre Ziele hat sich die 90-Jährige früh angeeignet. Sie kommt aus einer sechsköpfigen Familie und wuchs zur Zeit des Zweiten Weltkriegs auf. Im Saarland nahe Saarbrücken musste sie sich nicht nur unter ihren drei Geschwistern durchbeißen: „Bis zehn Kilometer vor unserer Tür wurden alle Häuser evakuiert. Das prägt.“

Als ehrgeizige Frau stört sich Brech-Tybl besonders an einem Satz in der Einladung zur Versammlung: „Einziger Tagesordnungspunkt ist die Auflösung“, zitiert die 90-Jährige aus dem Brief. Sie rudert mit den Armen, wiederholt den Satz. Ganz glauben kann sie noch nicht daran. Man könne einen Verein nicht einfach auflösen. „Da steckt viel Arbeit drin.“

90-Jährige noch heute berufstätig

Den Anspruch, Dinge durchzuziehen, hat Brech-Tybl im beruflichen Kontext entwickelt. Das Saarland, bis 1956 einer französischen Behörde unterstellt, bot der jungen Frau große Chancen. „Ich habe begriffen: Mit Französisch kann man Geld verdienen.“ Sie bewarb sich hinter dem Rücken ihrer Eltern als Au Pair in Frankreich. Brech-Tybl wurde genommen; sie lernte den „Pariser Chic“ als Gouvernante kennen und kam „stolz wie die Spanier“ zurück. Frisch eingekleidet und mit roten Nägeln, hätten sie sogar Sekretärinnen beneidet, scherzt sie. Die Nägel trägt sie heute nicht mehr rot. Der Lippenstift und ein Hut – „mein Markenzeichen“ – sind geblieben. Sekretärinnen lernte die Berufsstarterin später reichlich kennen. „Ich habe ein Inserat aufgegeben.“ Zurück kam ein ganzer Waschkorb voller Zuschriften. „Jede Firma brauchte französische Dolmetscher.“

Brech-Tybl, die erfolgreich im kaufmännischen Management war, lässt mit den vielen Geschichten aus ihrem Alltag keinen Zweifel daran, dass sie kämpfen kann. Mit 90 Jahren ist sie nebenbei berufstätig, kümmert sich am PC um Finanzen ihres Arbeitgebers. Jede Woche singt sie im Chor in München. Sie glaubt an ihren Erfolg: „Es muss nur frischer Wind rein.“ Die Vereinsauflösung, geplant für den 21. September mit einer Dreiviertelmehrheit, werde scheitern.

Die bisherige Vorsitzende Ingeborg Schlemmer steht dieser Wendung offen gegenüber. „Wenn sie es versuchen will, finde ich das gut.“ Brech-Tybl schätzt das. Schlemmer habe viel für den Verein erreicht. „Wenn wir weitermachen, schlage ich sie als Ehrenvorsitzende vor.“

Interessierte können sich melden

Interessierte am Fortbestehen des Kulturkreises Schliersee können sich bei Marlene Brech-Tybl melden. Anfragen nimmt sie telefonisch unter 01 52 / 28 95 16 01, 0 80 26 / 72 15 oder per E-Mail entgegen: MH.Brech-Tybl@online.de.