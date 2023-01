Kulturkreis wird konkret: Schlierseerin will Verein neu gründen - Erstes Treffen erfolgreich

Von: Jonas Napiletzki

In Schliersee soll ein neuer Kulturkreis entstehen. Die Vereinsgründung plant Initiatorin Marlene Brech-Tybl fürs Frühjahr 2023 (Symbolbild). © Thomas Plettenberg

Nach der Auflösung des Schlierseer Kulturkreises will Marlene Brech-Tybl einen Nachfolgeverein gründen. Die Planungen sind weit fortgeschritten.

Schliersee – Nach der Auflösung des Kulturkreises steht in Schliersee die Gründung eines Nachfolgevereins kurz bevor. Marlene Brech-Tybl will damit an die Ära des alten Kulturkreises anknüpfen, der trotz ihres Protestes nach über 60 Jahren vom Vorstand aus Altersgründen nicht mehr fortgeführt wurde (wir berichteten).

Programm-Mix und Vereinsgründung bis zum Frühjahr geplant

Brech-Tybl, bis zum Ende Mitglied, stellt sich nun als kommissarische Leiterin vorübergehend an die Spitze eines noch zu gründenden Vereins. Für einen Infoabend lud sie Interessenten ins Restaurant Alperie nach Neuhaus. Die Teilnehmer, die sich auch nach Berichterstattung der Heimatzeitung zusammengefunden hatten, hoffen auf eine Vorstandswahl bis zum Frühjahr. Bis dahin gelte es, eine Satzung zu erstellen, weitere Mitglieder zu akquirieren und Referenten für erste Programmpunkte zu finden.

Die rührige Schlierseerin plant unter dem Dach ihres neuen Vereins einen Mix aus Musik, Komponisten, Theater, Museen, Kirchen, Malern, Literatur, Sport und Kunst-Reisen – und hofft außerdem auf weitere Anregungen aus dem Mitgliederkreis. „Es sollen sich Bürger angesprochen fühlen, die Wert auf Kultur legen“, sagt Brech-Tybl. „Zumal bayrisches Kulturgut einen hohen Stellenwert genießt.“

Auch junge Menschen in der Zielgruppe

Das nächste Treffen – künftig monatlich geplant – findet Anfang Februar in Neuhaus statt. Infos dazu gibt Brech-Tybl unter Telefon 0 80 26 / 72 15, Mobil 01 52 / 28 95 16 01 oder per E-Mail an MH.Brech-Tybl@online.de. Auch Jugendliche und Studenten sollten sich angesprochen fühlen, appelliert die Schlierseerin. nap

