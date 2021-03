Das Müllproblem im Ausweich-Esszimmer

Im Lockdown kann die geschlossene Gastronomie nur Mitnehm-Angebote machen. Auch in Schliersee werden die gerne angenommen. Bei schönem Wetter weichen Einheimische und Gäste gerne auch in den Kurpark zum Essen aus – und hinterlassen dort viel Müll. Die Gemeinde möchte nun reagieren.

Schliersee – Der Trubel am Spitzingsee hat Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) einen arbeitsreichen Januar beschert. Medien-Anfragen aus ganz Deutschland sollte er beantworten. Er war einer derjenigen Lokalpolitiker, die sich kritisch über den Ausflügler-Ansturm im Corona-Lockdown äußerten (wir berichteten). Doch Schliersee wurde und wird nicht nur oben am Berg überrannt, sondern mit immer wärmer werdenden Temperaturen auch zunehmend im Tal. Und mit den Menschenmassen geht ein Müllproblem einher.

„Heftiges Gäste-Aufkommen“ verursacht Müllberge

Gabriele Murrisch (CSU) hakte am Dienstag im Hauptverwaltungsausschuss nach. „Das Gäste-Aufkommen im Kurpark ist schon heftig“, sagte sie. Und entsprechend sei das Müllaufkommen gestiegen. Das überschreite inzwischen deutlich die Kapazitäten der Abfalleimer. Ob die Gemeinde da nicht vielleicht für größere Mülltonnen sorgen können – und schönere obendrein, fragte sie.

Gemeindegärtner soll sich nach neuen Mülleimern umsehen

Zufällig hatte Schnitzenbaumer just am selben Tag mit Gemeindegärtner Reiner Pertl genau das besprochen. „Ich habe heute den Auftrag bekommen, nach größeren und schöneren zu schauen“, sagte er im Ausschuss und schilderte auch gleich den Umfang der Problematik. „In dieser Jahreszeit müssen wir die Mülleimer sonst zwei- bis dreimal die Woche leeren.“ Heuer sind die Gemeinde-Arbeiter täglich unterwegs, und dennoch quillen die Behälter über. Kein Wunder: „Wenn man da zwei Pizza-Kartons reinstopft, sind sie schon voll“, sagte Schnitzenbaumer. Und in Zeiten der To-go-Gastronomie scheint der Kurpark als Ausweich-Esszimmer immer beliebter zu werden. Eine Pizza lässt sich ein paar Meter weiter am Bahnhof auftreiben, und weitere Gastronomen im näheren Umfeld bieten Mitnehm-Gerichte an. Und anders als der Alkohol-Konsum und das Grillen ist das schlichte Hungerstillen im Kurpark nicht verboten. Entsprechend voll sind die Mülleimer. Zuletzt hat die Gemeinde Extra-Beutel neben die grünen Behälter gehängt, doch das steht einem Kurpark nicht gut zu Gesicht. Pertl soll nun also zügig Ersatz auftreiben, erinnerte aber gleich auch daran, dass Schliersee über 200 Mülleimer in seinem Gemeindegebiet habe. „Man muss da auch an die Zukunft denken.“ Der Ausschuss legte zunächst aber Wert auf eine Problem-Lösung an den Müll-Hotspots.

Gemeinde strebt auch Mülltrennung an

Da könnte man auch gleich das Thema Mülltrennung angehen, fand Schnitzenbaumer. Derzeit wandern Abfälle aller Art in die grünen Behälter, eine Nachsortierung findet nicht statt. 90 Prozent des Mülls, der da hinein wandert, so schätzt der Bürgermeister, sind wiederverwertbar. Wenigstens für Papier und Plastik könnte man eigene Behälter anbringen. Christoph Stöger (Die Schlierseer) meinte: auch für Glas.

Mehrweg-Systeme in der To-go-Gastro könnten helfen

Noch besser als Wegwerfen wäre allerdings das Müllvermeiden. Und das gibt es in Schliersee bereits. Der Ratskeller bietet seine Speisen zum Mitnehmen im Mehrweg-System an und nutzt hierzu ein deutschlandweites Pfandsystem. Schnitzenbaumer könnte sich gut vorstellen, dass andere Gastronomen diesem Beispiel folgen. „Wie werden an sie herantreten“, kündigte der Bürgermeister im Ausschuss an. Freilich möchte er auf die Corona-geplanten Wirte keinen Druck ausüben, vielmehr solle das „auf freiwilliger Basis“ geschehen.

