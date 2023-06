Kurpark Schliersee: Videoüberwachung soll ausufernde Partys verhindern

Von: Sebastian Grauvogl

Ein Ort mit klaren Regeln: der Schlierseer Kurpark. Deren Einhaltung soll besser überwacht werden. © Archiv TP

Selbst ein privater Sicherheitsdienst reicht nicht aus, um ausufernde Partys im Schlierseer Kurpark zu unterbinden. Die Gemeinde setzt nun auf eine Videoüberwachung.

Schliersee – Sie kommen mit dem Zug, decken sich im Edeka mit Bier und Wodka ein und ziehen dann zum Feiern in den Kurpark. So sieht der Weg etlicher Jugendgruppen aus, die die gepflegte Parkanlage am Schliersee an den Wochenenden für ihre privaten (Grill-)Partys nutzen. Was Anwohner wegen des Lärms durch Grölen und laute Musik bis spät in die Nacht nervt, bereitet den Gärtnern der Gemeinde eine Menge Arbeit. Sie sind es nämlich, die am Montagmorgen den Müll aus leeren Flaschen und Essensboxen wegräumen, die im Rausch zerstörten Beete wieder in Schuss bringen und im schlimmsten Fall sogar Schmierereien entfernen müssen.

Die beschriebenen Probleme sind nicht neu, wohl aber die Konsequenzen, die die Gemeinde nun ergreift. Wie Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer auf Nachfrage bestätigt, wird der Schlierseer Kurpark künftig videoüberwacht. „Anders“, sagt Schnitzenbaumer, „bekommen wir die Sache leider nicht mehr in den Griff.“ Denn auch der bereits seit Längerem beauftragte Sicherheitsdienst könne wegen der begrenzten Zeitfenster von derzeit je zwei Stunden von Freitag bis Sonntag die ausufernden Partys nicht verhindern. Zudem dürfe privates Security-Personal zwar Platzverweise erteilen, aber – anders als die Polizei – niemanden zur Herausgabe seiner Personalien zwingen. Dennoch ist es laut Schnitzenbaumer im vergangenen Jahr zu acht bis zehn Bußgeldanzeigen gekommen.

Drei fixe Eingänge mit Hinweisschilder

Von der Videoüberwachung verspricht sich der Rathauschef vor allem eine präventive, weil abschreckende Wirkung. Um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, müsse die Gemeinde den Kurpark so eingrenzen, dass er nur über fest installierte Tore betreten werden kann. Hier werde man die Besucher dann mit Hinweisschildern auf die Kameras aufmerksam machen, erklärt Schnitzenbaumer. Der bauliche Aufwand halte sich in Grenzen, weil das Gelände zur Landseite hin sowieso größtenteils von Gebäuden eingefasst sei. Neue Zäune beziehungsweise Tore brauche es daher nur für die drei Eingänge am Milchhäusl, vom Bahnhof her und von der Seefestwiese.

Als möglichen Kamerastandort habe die Gemeinde den Musikpavillon auserkoren. Nicht nur wegen des hier vorhandenen Stromanschlusses, sondern auch, weil in diesem Umfeld die meisten Partygäste ihre Zelte aufschlagen. Die Aufnahmen sollen dann bei der Gemeinde landen, die diese bei einem konkreten Anlass wie beispielsweise einer Ruhestörung oder Sachbeschädigung sichtet und dann zur weiteren Ermittlung an die Polizei weitergibt, erklärt der Bürgermeister.

Anschaffung soll schnell erfolgen

Wann die Videoüberwachung starten soll, kann Schnitzenbaumer noch nicht genau sagen. Ein Beschluss des Hauptverwaltungs- und Werkausschusses liege aber vor. Und sofern die Investitionssumme 10 000 Euro nicht überschreite, könne man die Anschaffung direkt auf dem Verwaltungsweg tätigen.

Trotz dieser Verschärfung der Maßnahmen im Kurpark ist es dem Bürgermeister wichtig, zu betonen, dass die Gemeinde den Wunsch der Jugendlichen nach einem Platz zum Feiern am See durchaus nachvollziehen kann. Glücklicherweise gebe es dafür aber an vielen anderen Uferstellen (Ost, Süd und West) genügend geeignete Standorte. Gleiches gelte übrigens auch für Badegäste, die trotz der ausgewiesenen Fischlaichzone trotzdem immer wieder ihre Handtücher im Kurpark auslegen. „Wir wollen grundsätzlich niemand vertreiben“, sagt Schnitzenbaumer. Der Kurpark sei aber so etwas wie das liebevoll gepflegte Wohnzimmer Schliersees. „Und das wollen wir gern so erhalten.“

sg