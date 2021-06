Schleppender Start in die Camping-Saison

Füllt sich langsam: der Campingplatz in Schliersee. Seit Sonntag ist das Areal am Westufer wieder zugänglich.

Betreiber und Gäste von Öffnung überrascht

Landkreis – Der Start war stotternd, und es brauchte einige Tage, bis auf den Campingplätzen im Landkreis wieder Leben einkehrte. Doch noch ist die Saison keine verlorene.

Zur Erinnerung: Quasi im Hauruck-Verfahren hat Landrat Olaf von Löwis am zweiten Samstag der Pfingstferien Lockerungen ermöglicht. Die Entscheidung kam aber für manchen zu kurzfristig – für Betreiber und noch mehr für Gäste.

Camping-Schliersee etwa hat erst ab Sonntag Gäste empfangen. Früher sei dies personell nicht möglich gewesen, erklärt Gäste-Managerin Carolin Wild. Anders ging Betreiber Armin Seibald vom Campingplatz Seehamer See mit der Nachricht um: „Nach dem Wegfall der Einnahmen aus dem Pfingstgeschäft waren wir praktisch darauf angewiesen, so schnell wie möglich zu öffnen.“ Obwohl praktisch keine Zeit mehr für Vorbereitungen war. Immerhin zehn Campingwägen steuerten den Platz am Seehamer See bereits am Samstag an – was aber nur ein Bruchteil der ursprünglich 60 Reservierungen war.

„Manche haben drei Mal umgebucht“

Die Verunsicherung der Gäste machte sich auch in Schliersee bemerkbar. „Manche haben wegen den Regeländerungen bereits drei Mal umgebucht“, berichtet Wild. Vielen sei es einfach zu bunt geworden. Erst ab vergangenen Donnerstag hätte man wieder viele Reservierungen.

Nach der langen Schließung fehlt es am Personal

Die lange Schließung bringt nicht nur finanzielle Probleme für die Betreiber mit sich. Das Personal wird ebenfalls knapp. Am Schliersee haben die Betreiber eigens Mitarbeiter eingestellt, um die Hygienemaßnahmen kontrollieren zu können. Sie sollen die verpflichtenden Corona-Tests am Eingang überprüfen. Die sind bei Anreise nach wie vor abzugeben. Andererseits sei Personal mit dem Wegfall des Ostergeschäfts verloren gegangen, weshalb man aktuell auf der Suche sei. Gleiches gilt für den Seehamer See.

Saison noch nicht komplett verloren

Doch die Betreiber haben auch Hoffnung: Wenn sie wie vergangenes Jahr bis November öffnen dürfen, ist der Schaden noch zu verschmerzen. Dennoch hofft man auf bessere Kommunikation der Politik. Seibald sagt: „Ich wünsche mir vor allem, dass wir in Zukunft früher informiert werden.“