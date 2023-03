Leerstand endet: Brautmode an der Bahnhofstraße

Belebung: Brautmode an der Bahnhofstraße © THOMAS PLETTENBERG

Die Läden in der Schlierseer Ortsmitte füllen sich wieder. Ein Brautladen kommt, und offenbar gibt es für eine weitere Fläche einen potenziellen Pächter.

Schliersee – Gute Nachrichten aus der Bahnhofstraße in Schliersee: Der Leerstand nimmt ab. Die zuletzt aufgegebenen Läden wurden beziehungsweise werden von einem Hausmeisterservice und einem Geschäft für Brautmoden gefüllt. Und auch für den letzten noch leer stehenden Laden zeichnet sich womöglich eine Lösung ab, wie Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) auf Anfrage sagt. „Ein Silberstreifen am Horizont.“ Wie berichtet, war die Nachfolge für das Restaurant im Haus Wendelstein bereits geregelt. Hinter dem Robesch stehen Alexander Lohe, der auch die Gastronomie in der Sportalm in Bayrischzell betreibt, und Marco Krentzien, bis vor eineinhalb Jahren Wirt im Bräustüberl in Valley. Am 1. Mai soll es losgehen, auf www.robesch-schliersee.de lässt sich schon erahnen, in welche Richtung die Wirte gehen möchten.

Brautmode in der Hochzeits-Hochburt: Bürgermeister findet‘s passend

Nun mögen Spötter behaupten, dass Hausmeisterservice und Brautmode nicht gerade das ist, was speziell der Gast beim Bummeln in Schliersee schnell mal nebenbei shoppt. Schnitzenbaumer hingegen sagt zumindest über letzteren Laden: „Der passt ganz gut zu uns.“ Denn bekanntlich ist Schliersee eine Hochzeits-Hochburg, in der jährlich rund 200 standesamtliche Ehen geschlossen werden. Für einige Branchen eine beträchtliche Einnahmequelle. Etwa für Floristen, die Sträuße und Blumendeko liefern, oder auch Friseure. Von bis zu 80 Terminen habe ihm eine Friseurin erzählt, berichtet Schnitzenbaumer. „Und währenddessen machen die Männer ein Weißwurstfrühstück.“ Durchaus ein Wirtschaftsfaktor für Schliersee.

Beispiel Tegernsee Arkaden? Dafür hat Schliersee nicht genug Frequenz

Würde noch ein Angebot fehlen, das gezielt Touristen anspricht. Der Geschenkeladen Gerk ist ja von der Lauterer Straße nach Miesbach umgezogen. „Das tut uns schon weh“, sagt auch Schnitzenbaumer. Ideal wäre nicht nur nach Ansicht des Bürgermeisters etwas wie die Tegernsee Arkaden. „Doch dafür haben wir zu wenig Frequenz.“ Er habe sich diesbezüglich mit Fachleuten unterhalten. Einen Publikumsmagnet wie das Tegernseer Bräustüberl gibt es in der Schlierseer Ortsmitte nun mal nicht.