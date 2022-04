Ausflugstipps zu Ostern: Das alles geht in der Übergangszeit am Schliersee und im Leitzachtal

Von: Sebastian Grauvogl

Schon schneefrei und aufgetaut: die Josefsthaler Wasserfälle. Eine Wanderung von Neuhaus aus (im Josefsthal sind die Parkmöglichkeiten stark eingeschränkt) lässt sich beispielsweise mit einer Einkehr im Brunnhof verbinden. © Stefan Schweihofer

Bergbahnen in Revision, Almen noch geschlossen: Gar nicht so leicht, aktuell lohnende Ausflugsziele am Schliersee und im Leitzachtal zu finden. Wir geben Tipps, was alles schon geht.

Schlierach-/Leitzachtal – Geschlossene Hütten, stehende Bahnen: Wer in den Osterferien in den Bergen im Schlierach-/Leitzachtal unterwegs ist, könnte vermuten, ein neuer Lockdown hätte begonnen. Doch die diesjährige „Osterruhe“ haben sich die Betreiber der genannten Einrichtungen selbstverordnet. Die Ursache ist nicht das Coronavirus, sondern ganz einfach die Jahreszeit. Was draußen geht und was nicht in den Ferien, haben wir hier kompakt und ohne Anspruch auf Vollständigkeit zusammengefasst. So viel sei verraten: Es gibt viele Alternativen zum Sonnenbaden auf Terrasse oder Balkon.

Hier geht’s hoch hinaus

Wer nicht mit Brotzeitrucksack Wandern oder Skitourengehen möchte, dem sei die Wendelsteinbahn in Osterhofen ans Herz gelegt. Sie fährt täglich auf den Gipfel, das Panoramarestaurant lädt am Ostersonntag und -montag sogar zum Osterbrunch ein. Am Montag von 11 bis 14 Uhr gibt’s zudem Oarscheim, Eiskunst und süße Überraschungen, Kinder fahren gratis Seilbahn. Auch von Schliersee aus lässt es sich in aussichtsreiche Höhen gondeln. Die Bahn zur Schliersbergalm ist in Betrieb, bei trockenem Wetter ab Mittag auch die Sommerrodelbahn für eine sportliche Rückkehr ins Tal. Gastronomie, Spielplatz und weitere Freizeitangebote lassen sich ebenfalls nutzen. Und auch am Spitzingsee gibt es ein paar Einkehrtipps für hungrige Wanderer oder Spaziergänger: die Untere Firstalm hat ebenso geöffnet wie das Blecksteinhaus in der Valepp.

Hier ist im Tal was los

Wer lieber gleich unten bleibt, dem steht dank des hier bereits seit Längerem weggeschmolzenen Schnees eine breite Palette an Angeboten zur Verfügung. Wie wär’s zum Beispiel mit einer Runde Minigolf in Schliersee, einem Besuch im Markus Wasmeier-Freilichtmuseum in Fischhausen (Eier- und Spielaktion für Kinder mit der Solidargemeinschaft Oberland und Kasperltheater am Osterwochenende) oder einfach einer Radltour oder einem Spaziergang auf einem der Höhenwege? Angesichts der großen Dichte an Lokalen sollte einer Stärkung nichts im Wege stehen. Zumal auch die ersten Biergärten wieder ihre Tische eindecken. Wen es aufs Wasser des Schliersee zieht, der kann sich bei Familie Lauber Elektro-, Tret- und Ruderboote ausleihen. Die großen Motorschiffe fahren bis 1. Mai nur auf Anfrage und erst ab zehn Fahrgästen. Ein Reservierung ist empfehlenswert.

Hier läuft’s noch nicht

Die Stümpflingsesselbahn im Spitzinggebiet inklusive Mountaincartstrecke ist bis Anfang Juni in Revision, die Taubensteinbahn erwacht erst am 14. Mai aus dem Winterschlaf. Generell noch keinen Sommerbetrieb gibt’s bekanntlich am Sudelfeld. Da wegen der Schneelage auch die Wandersaison noch nicht richtig angelaufen ist, haben auch viele beliebte Almen und Berggasthöfe noch zu. Beispiel: Obere Firstalm und Albert-Link-Hütte am Spitzingsee sowie Waller- und Speckalm am Sudelfeld. Auch die Gindlalmen oberhalb von Hausham eröffnen erst Anfang Mai die Sommersaison.

