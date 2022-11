„Die älteste Demonstration für die Bewahrung der Schöpfung“

Von: Christine Merk

Angekommen: An der Leonhardikirche in Fischhausen stellten sich Reiter und Gespanne für den Gottesdienst mit dem Kardinal auf. Vorher wurden sich noch gestärkt. © THOMAS PLETTENBERG

Zwar wehte ein kalter Wind, doch die Sonne ließ den Herbsttag richtig strahlen. So erlebten Rosserer, Vereine und Hunderte Gäste eine gelungene Leonhardifahrt in Fischhausen. Geistlicher Ehrengast war Kardinal Reinhard Marx.

Fischhausen – Die Rosserer, die jährlich zur Leonhardifahrt in Fischhausen ausrücken, haben schon einiges an ungemütlichem Wetter erlebt: Regen, Graupel und Schneesturm. Heuer war ihnen ein sonniger Herbsttag beschieden, auch wenn ein eisiger Wind wehte. Die Besucher ließen sich davon nicht schrecken: Hunderte säumten die Straße von Schliersee zur Kapelle am Südufer des Sees. An der Spitze des Zuges: Kardinal Reinhard Marx in der Kutsche für die Geistlichkeit. In Neuhaus angekommen, stieg er auf das an der Straße aufgebaute Holzpodest und erteilte von dort allen nachkommenden Gespannen und Reitern den kirchlichen Segen. Die Männer in den Kutschen zogen den Hut, viele bekreuzigten sich.

Weit gereist: Gäste aus Thiersee am Schliersee. © THOMAS PLETTENBERG

Es war ein beeindruckendes Aufgebot: 30 Vierer- und sechs Zweierzüge sowie 40 Reiter, also 172 Pferde, alle herausgeputzt mit geflochtenen Mähnen, in den mit Blumen und Buchs geschmückten Kutschen und historischen Kastenwagen vier Musikkapellen, Trachtler, Goaßlschnalzer, Gebirgsschützen und andere Vereine, dazwischen Wagen mit der nachgebauten Leonhardikirche, der Birkensteiner Wallfahrtskapelle oder auch einem Hubertushirsch. In einem großen Bogen ging es auf die Wiese hinter St. Leonhard, wo sich Kutschen und Reiter auf der Nordseite aufstellten.

Hoher kirchlicher Besuch: Kardinal Reinhard Marx. © THOMAS PLETTENBERG

Die dampfenden Pferde bekamen Decken auf den Rücken, einige Trachtlerinnen schenkten nochmal ein Schnapserl aus. Das war wohl auch dem Kardinal nicht entgangen. „Manche haben sich bei der Anfahrt schon gewärmt“, sagte er bei der Begrüßung. „Das dürfen sie auch bei der Rückfahrt wieder machen.“ Ein kleiner Wink wohl, die Spirituosen während des Gottesdienstes stecken zu lassen. Für Marx war es gestern nach dem Besuch zur Verabschiedung der Schwestern in Birkenstein vor einer Woche (wir berichteten) zweifellos der schönere Ausflug ins Oberland.

Ein prächtiger Zug: Einmal am Ostufer entlang führte die Wallfahrt. © THOMAS PLETTENBERG

Als Thema seiner Predigt wählte er die Bewahrung der Schöpfung als Aufgabe der Kirche. „Kommen Pferde, Hunde oder Hühner in den Himmel?“, fragte er zum Einstieg und stellte fest, dass die Aufmerksamkeit für die Erde in den vergangenen Jahren gewachsen sei. Das sei positiv, denn die Wissenschaft habe beim Erforschen des Weltalls noch nichts der Erde Vergleichbares entdeckt. „Dieser blaue Planet ist etwas Einmaliges“, sagte Marx. So sei das Anliegen radikaler Umweltschützer – wenn auch deren Methoden nicht akzeptabel seien – ernst zu nehmen. „Die Bewahrung unseres Planeten ist eine wichtige Aufgabe.“ Und entscheidend für die Zukunft. Über den Segen, den Mensch und Tier bei der Leonhardi-Wallfahrt bekommen, spannte Marx den Bogen zurück zum aktuellen Anlass. „Die Leonhardi-Wallfahrt ist eine Schöpfungs-Wallfahrt“, sagte er. „Die älteste Demonstration für die Bewahrung der Schöpfung.“ Nach den Fürbitten fiel dem Kardinal dann ein, dass er seine Anfangsfrage noch gar nicht beantwortet hatte, ob Tiere in den Himmel kommen. Die gesamte Schöpfung wird erlöst, bekräftigte er. „Wie das geschieht, überlassen wir ihm.“

Zu Fuß und hoch zu Ross: Bei Sonne, aber auch kaltem Wind kamen die Rosserer zusammen. © THOMAS PLETTENBERG