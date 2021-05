Livestream vom Schliersee: Michael Lichtwarck-Aschoff liest aus seinem Roman über Robert Koch

Buchpräsentation

Dem bahnbrechenden Mediziner und Mikrobiologen Robert Koch widmet sich der Autor und Intensivmediziner Michael Lichtwarck-Aschoff in seinen neuen Buch. In einem Livestream am Donnerstag liest er aus dem Roman.

Schliersee – Robert Koch ist ein widerlicher Typ. Nicht weil in dieser Pandemie vom Institut, das den Namen des bahnbrechenden Mediziners und Mikrobiologen trägt, oft Unerfreuliches verkündet wird. Es sind historische Fakten und Briefe, die den Entdecker von Krankheitserregern für heutige Gemüter als Unsympathen erster Güte scheinen lassen. Mit „Robert Kochs Affe.

Der grandiose Irrtum des berühmten Seuchenarztes“ hat Michael Lichtwarck-Aschoff, Intensivmediziner und Schriftsteller, einen neuen Medizinthriller vorgelegt, den er am Donnerstag, 20. Mai, im Livestream aus dem Schlierseer Heimatmuseum vorstellt.

In drei Teilen beschreibt Lichtwarck-Aschoff das Vorgehen des Arztes Robert Koch (1843 - 1910), der 1905 den Nobelpreis bekam. Das Buch ist keine Biografie, es ist ein literarischer Tatsachenroman. Lichtwark-Aschoff nimmt Briefe Kochs im Original auf und hat jahrelang akribisch zur Geschichte des Mediziners recherchiert.

Mit moralisch fragwürdigen Methoden

Auch der Affe ist keine Erfindung: Es war ein Überlebender aus einer Tierversuchsanstalt des Mikrobiologen in Posen. Der Autor berichtet sogar von Menschenversuchen des Mediziners. Auch dies keine literarische Erfindung, sondern eine Geschichte, die zum dunkelsten Kapitel in der Biografie Kochs gehört. Im Kolonialgebiet Deutsch-Ostafrika testete er den Einsatz von Arsen gegen die Schlafkrankheit. Die Menschen wurden dafür gefangen und weggesperrt, litten an Nebenwirkungen, starben elendiglich. „In der deutschen Heimat hätte er solche Tests nicht durchführen können. Man möchte vielleicht sagen, er wäre nur ein Kind seiner Zeit gewesen. Ein Rassist, ein Profiteur der Macht um die 1900er-Jahre“, sagt Lichtwarck-Aschoff. „Aber auch das Reichskolonialamt hatte Menschenversuche verboten.“

Koch ging es vor allem ums Forschen. Es genügte ihm, eine Stuhlprobe unterm Mikroskop zu analysieren – er wollte sich dafür nicht mit dem ganzen Menschen beschäftigen. „Es ging nicht ums Heilen, sondern ums Besiegen. Man musste ausrotten, Bakterien vernichten, den Feind bezwingen“, sagt Lichtwarck-Aschoff. „Allein die Sprache, mit der er die Medizin prägte, erzählt viel von seinem Weltbild.“ Das Fremde war gefährlich, mittels Isolation wurde das Kranke entfernt, der Schmutz beseitigt. Koch, so legen es die Briefe nahe, wusste wohl schon, dass seine Methoden moralisch fragwürdig sind. „Ich würde ihn schon fragen wollen, ob er nie Zweifel an seinem Tun gehabt hat“, sagt Lichtwarck-Aschoff.

Die Lesung mit Michael Lichtwarck-Aschoff und Komalé Akakpo am Hackbrett in der Reihe „Lesezauber fürs Wohnzimmer“ des Vereins „Schliersee liest“ beginnt am Donnerstag, 20. Mai, um 19.30 Uhr. Den Zugangscode zum Stream gibt es auf der Internetseite des Vereins oder in der Bücheroase. Kosten: sieben Euro.

Sonja Still