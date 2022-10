Lokalmatador in Hochform: Gerhard Polt rockt mit Well-Brüdern das Bauerntheater

Gleich zum Auftakt gab’s beim Schlierseer Kulturherbst den ersten Höhepunkt: Lokalmatador Gerhard Polt brachte mit den Well-Brüdern das Bauerntheater zum Kochen.

Schliersee – Noch gar nicht richtig in Schwung gekommen, gab’s beim Schlierseer Kulturherbst gleich den ersten Höhepunkt: Lokalmatador Gerhard Polt brachte zusammen mit den Well-Brüdern das Bauerntheater zum Kochen. Zwei Stunden Spitzenkabarett sowie erdige und ehrliche Musik – das war es, was die gut 400 Besucher sehen wollten und auch bekamen.

Dabei mussten die Protagonisten gleich zu Beginn den kurzfristigen Ausfall von Stofferl Well vermelden. Wie selbstverständlich kompensierten sie den Verlust geschmeidig und unmerklich. Die typische Wellsche Virtuosität und Musiksprache litt zu keiner Zeit, und was nicht hundertprozentig saß, wurde einfach wegimprovisiert. In unaufgeregtem Zusammenspiel und Wechsel zogen Michael Well, Karl Well und eben die in Neuhaus lebende Kabarett-Legende Polt alle Register und waren glänzend aufgelegt und in Form.

Auftritt als „Schlussakt der Feierlichkeiten zu Gerhards 80. Geburtstag“

„Wir feiern den Höhepunkt, den Schlussakt der Feierlichkeiten zu Gerhards 80. Geburtstag“, verkündete Cheforganisator Johannes Wegmann stolz, bevor dieser loslegte und philosophierte. „Der Mensch, wia lang’s den scho gibt“, groovte er sich ein, um dann schnell konkret zu werden: Seine Reihenhaus-Nachbarn hat er auf dem Kieker, den Ranftl oder Dr. Brezner. Der sei zwar Akademiker, „aber ned bläd“, attestierte er ihm. Und dann die, die im Lockdown bei Kontaktbeschränkung 83 Paar Bratwürstl grillten, was er mit Hilfe seiner Drohne herausfand. Das Material schickte er postwendend ans Gesundheitsministerium.

Zwischen den Polt’schen Darbietungen spielten die Well-Brüder immer wieder auf ihren vielen verschiedenen Instrumenten – auch ein Alphorn und eine Drehleier waren dabei – und sangen ihre bissigen Gstanzl über alles, was bei drei nicht auf dem Baum oben ist, über Politik, Klerus und anderes: „Aus’m Nachbarn sein Kellerschacht da riacht’s a bissl streng, und am Nachbarn sei Oma hod ma scho lang nimmer g’seng.“

Hinreißend und mit heftigem Beifall bedacht: das Interview, das Michael Well mit Gerhard Polt als indischer Geistlicher in entsprechend drolligem Indisch-Englisch führte. Er empfahl, zur Füllung der leeren Kirchen dort Espressomaschinen aufzustellen, und antwortete auf eine unbequeme Frage zu den Missbrauchsvorwürfen schroff: „Next question!“

Kunstfigur Arnulf Schmitz-Zceisczyk als viel beschäftigter Privatier und Zweitwohnungsbesitzer am Tegernsee

Nicht fehlen durfte natürlich Polts Kunstfigur Arnulf Schmitz-Zceisczyk, viel beschäftigter Privatier und Zweitwohnungsbesitzer am Tegernsee, der – als Mann aus dem Finanzwesen – sich „ein Schnäppchen direkt am See“ unter den Nagel gerissen hat, „da waren so Bauersleutchen drin“. In verblüffend echtem Hochdeutsch entlarvt und seziert Polt hier genüsslich einen Spezies Mensch, den man zu kennen glaubt, aber eigentlich gar nicht kennen möchte.

Neu im Polt’schen Dialekt-Repertoire und gnadenlos überspitzt dargeboten: das Titolerische mit den typischen kehligen K-Lauten wie etwa „Speckch“, das er als Tirolerischer Spittalfunktionär geradezu ausweidete. „Ein Unfall in Tirol muss sich wieder lohnen!“, forderte er. Für die Krankenhäuser natürlich.

Schließlich räsonierte er über eine besondere Spezies Mensch, den Deppen. So einer sei ihm lieber als „so a Intellektueller“. Heutzutage müssten viele Psychologie studieren, um jemand als Deppen entlarven zu können, er hat dafür seinen gesunden Menschenverstand: „Samma froh, dass ma in Bayern no a paar Deppen ham. A paar miass’n ja no arbad’n!“ Und Freund Kare, auch a bissl a Depp, ist erpressbar geworden, hat er doch früher als Ministrantenkollege „in den Messwein einibrunzt!“ So war der zweistündige Abend von vorne bis hinten deftig, nachdenklich, zeitkritisch und hochmusikalisch in einem, aber eines in keiner Sekunde: langweilig. Mit einem Wort: herrlich.

Reinhold Schmid