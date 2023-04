Markus Söder spricht in Schliersee über die Erbschaftssteuer

Stammtisch im Schlierseer Bauerntheater: Ministerpräsident Markus Söder sprach über Erbschaftssteuer, Energie, Beutegreifer und seine Vorliebe für Fleisch. © Christian Scholle

Mit dem Thema „Erbschaftssteuer – was nun?“ hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitagabend zahlreiche Besucher ins Schlierseer Bauerntheater gelockt – und ihnen dann ein politisches Medley mit viel Stänkerei geboten.

Schliersee – Schwer bewaffnete Polizisten sichern den Vorplatz des Schlierseer Bauerntheaters, Mitglieder der Jungen Union haben sich mit Anti-Ampel-Plakaten in Stellung gebracht. Sie schließen sich später Söders Entourage an, die ihn in den vollen Saal begleitet, wo ihn Stimmkreisabgeordnete und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) herzlich begrüßt: „Wir haben uns ganz besonders angestrengt, um für dich, lieber Markus, alles schön zu machen. Sogar das Wetter haben wir auf schön gestellt.“

Unter den Gästen sind viele Parteimitglieder, darunter die Landtagslistenkandidatin Babette Waxenberger und Bezirkstagslistenkandidat Maximilian Greinwald, die es sich mit Blick auf die Wahlen im Oktober nicht nehmen lassen, mit Söder, Landrat Olaf von Löwis und Aigner auf der Bühne zu posieren. Ihr Konterfei ziert auch die Wahlwerbung, die auf den mit CSU- und Bayern-Fähnchen geschmückten Tischen liegt.

Aber auch politische Gegner sind da, die Erbschaftssteuer und die anderen Themen, über die Söder spricht, nicht der CSU überlassen wollen. Etwa Martin Beilhack, Kreisrat der Bayernpartei, der nach Söders Rede sagt: „Freut mich, dass die CSU das Thema Erbschaftssteuer jetzt auch aufnimmt.“

Oder der Schlierseer PWG-Gemeinderat Horst Teckhaus, der Söders Ausführungen zur Energiepolitik aufgreift und Wasserstoffzüge statt Oberleitungen fürs Oberland fordert. Söder hatte zuvor erklärt, wie wunderbar mit Wasserstoff erneuerbare Energie gespeichert werden könne. „Sie sind doch ein großer Befürworter des Wasserstoffs“, sagt Teckhaus. „Warum setzen Sie dann bei uns keine Wasserstoffzüge ein?“ Das Einzige, was man dafür brauche, sei eine Wasserstofftankstelle in Lenggries. Die Antwort überlässt Söder Aigner, die antwortet, dass sie das nicht grundsätzlich ablehne, sondern ergebnisoffen diskutiere. Derzeit gebe es ihrem Kenntnisstand nach aber noch nicht genügend Wasserstoffzüge für einen Einsatz im Oberland.

Das Thema Energie nimmt in Söders Rede überraschend viel Raum ein – er beginnt sogar damit: „Wir haben den Winter gut überstanden, weil das Wetter gut war und nicht, weil Berlin eine gute Strategie hat“, betont er. Dann setzt er zur ersten Attacke gegen die Grünen an: „Winfried Kretschmann hat mir zu Waschlappen geraten! Er hat mir vorgeführt, wie man sich damit wäscht! Glauben Sie mir, ich habe lange gebraucht, um diese Bilder aus dem Kopf zu kriegen“, sagt Söder angewidert. Später am Abend wird er noch einmal auf den grünen Ministerpräsidenten aus Baden-Württembergs zu sprechen kommen: „Kretschmann, Sie erinnern sich: Waschlappen“, sagt er.

Immer wieder stänkert er gegen die Grünen, die etwa in München Fleisch vom Speiseplan der Kitas gestrichen hätten: „Ich bin auch Veganer – für ein paar Stunden –, aber das geht mir zu weit! Da wird Kindern die Chance genommen, in den Genuss einer Leberkässemmel zu kommen.“ Söder liegt hier nicht ganz richtig. In Münchner Kitas kommt Fleisch auf den Tisch – allerdings analog zu den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nur einmal pro Woche. Es ist nicht das einzige Mal, dass er sich an diesem Abend am politischen Gegner abarbeitet, anstatt mit seinen eigenen, durchaus nachvollziehbaren Argumenten zu überzeugen. Zum Beispiel legt er dar, dass es für Bayern zielführender wäre, vor allem auf Wasserkraft, Biomasse und Solarenergie zu setzen. „Der Bund fördert aber nur die Windkraft“, kritisiert der Ministerpräsident.

Beim Thema Erbschaftssteuer verspricht er, dass Bayern noch vor September Verfassungsklage einreicht. Söder erklärt schlüssig, warum das aus Sicht seiner „Spitzenleute“ Sinn macht: „Es gibt einen Rechtsgrundsatz, der sagt, dass wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich behandelt werden muss.“ Weil aber die Preise für Grund im Süden Bayerns viel teurer seien als in anderen Gegenden, könne nicht überall der gleiche Steuersatz gelten. „Das ist der Angriffspunkt, an dem wir ansetzen.“

Nach zwei Stunden verabschieden Löwis und Aigner den Ministerpräsidenten. Kaum ist auf der Bühne das letzte Wort gesprochen, beeilen sich die Gäste, raus an die Frühlingsluft zu kommen. Um einige Eindrücke über die Energiepolitik der CSU reicher – und über Söders Auftritt selbst. Und da bleibt dann doch vor allem die Leberkässemmel im Kopf.

