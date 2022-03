Markus Wasmeier in der Ukraine: Hilfsgüter bis 250 Kilometer vor Kiew gebracht

Von: Jonas Napiletzki

Mit Transportern und fünf Bekannten hat Markus Wasmeier (l.) Hilfsgüter in die Ukraine gebracht. Die Rückreise trat die Gruppe mit drei ukrainischen Frauen und drei Kinder an. © Privat

Ski-Legende Markus Wasmeier hat zusammen mit fünf weiteren Fahrern Hilfsgüter nach Krasnopilka gebracht. Das ukrainische Dorf liegt 250 Kilometer vor der Hauptstadt Kiew.

Schliersee – Markus Wasmeier ist 1692 Kilometer in den Osten gefahren, als er am Telefon sagt: „Wir sind mittendrin.“ Und mittendrin, sagt Wasmeier, „ist es extrem still.“ Es sind die ersten Eindrücke, die der ehemalige Skirennläufer in der Ukraine sammelt. Nicht die ersten überhaupt – Wasmeier ist spätestens seit der Ukrainischen Woche, die er in seinem Freilichtmuseum in Schliersee 2009 veranstaltet hat, eng mit dem Land verbunden. Aber es sind die ersten Eindrücke, die er seit Beginn des russischen Angriffskriegs mitbekommt.

Mit drei Transportern, weiteren fünf Fahrern, OP-Geräten, Sauerstoff, Kleidern, Lebensmitteln und „allem, was quer Beet durch die Medizin reicht“, ist der 58-Jährige am Sonntag nach Krasnopilka aufgebrochen. Weil in der Ukraine teils auch das Stromnetz beschädigt ist, habe die Gruppe auch Aggregate eingepackt.

Mit rotem Kreuz hinter der Windschutzscheibe: Markus Wasmeier fährt in die Ukraine

Das 1600-Seelen Dorf liegt etwa 250 Kilometer südlich von Kiew in der Ukraine und dient Wasmeier zufolge als eine Art Zwischenstation. „Hier ist es noch bisserl ruhiger“, sagt der Schlierseer.

Zum Zeitpunkt des Telefonats hat er eine kurze Nacht hinter sich. „Wir sind am Sonntag um halb sechs Uhr morgens losgefahren.“ Weil in dem betroffenen Gebiet der Ukraine eine nächtliche Ausgangssperre gilt, hatte der Konvoi an der Grenze auf ungarischer Seite die Nacht auf Montag verbracht. Gegen sechs Uhr ging’s weiter. Um 12 Uhr meldete Wasmeier dann auf Facebook: „Unsere Hilfstransporter sind in der Ukraine angekommen und jetzt wird verladen!“

Bis dahin lief alles glatt. Weil Transporte nach der ungarischen Grenze – abseits der Nato – nicht von allen Kriegsbeteiligten freundlich empfangen werden, hat der Trupp um Wasmeier rote Kreuze hinter die Windschutzscheiben der Transporter geklebt. A4-Papier mit Kreppband reicht aber nicht, schätzt der Schlierseer. Doch der Transport hatte Glück. Die Grenzen und insgesamt sechs Checkpoints passierte der Konvoi ungehindert. „Wir hatten Unterstützung vom Zoll und haben Durchgangsscheine bekommen.“

Wasmeier und seine Mitstreiter retten drei Frauen und drei Kinder aus der Ukraine

Ob er Angst hat? „Mir geht es im Innersten darum, zu helfen“, sagt der Schlierseer. Dafür sei er bereit, ein Risiko einzugehen. Vor Ort sei aber noch alles „klar strukturiert“, die Leute ruhig und fokussiert. Den Heimweg treten die sechs Fahrer mit drei ukrainischen Frauen und drei Kindern an. Wasmeier berichtet: „Eine der Mütter ist schwer erkrankt.“

