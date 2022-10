Mauern im Außenbereich bleiben ein Tabu

Verhandlung vor Streitgegenstand: Die Stützmauer an der Fischhauser Straße stört die Behörden ungemein. Hier muss nachgebessert werden. © stefan schweihofer

Dieses Areal hat den Schlierseer Bauausschuss wiederholt geärgert. Nun war das Verwaltungsgericht am Schoberhof in Fischhausen. Ergebnis: Der Eigentümer muss nachbessern.

Fischhausen – Inmitten von Neuhaus würden diese Anlagen wohl kaum jemanden stören, aber sechs Hausnummern bilden zusammen noch keinen Ortsteil, und weil rundherum landwirtschaftlich genutzte Anwesen deutlich vorherrschen, hat sich nun das Verwaltungsgericht mit einer Reihe von Mauern an der Fischhauser Straße befasst. Am Ende der Verhandlung standen Zugeständnisse, was für die Gemeinde Schliersee nur bedingt zufriedenstellend ist, denn bei dem betreffenden Anwesen handelt es sich um den früheren Schoberhof. Wie berichtet, war das eigentlich denkmalgeschützte Gebäude über die Jahrzehnte konsequent vernachlässigt worden. Letztlich ist davon nichts übrig geblieben, dafür steht jetzt ein üppig bemessenes Wohn- mit Ferienhaus.

Verschiedene nicht genehmigte Bauten auf dem Areal

Streitgegenständlich waren Stützmauern mit Mülltonnenhäuschen direkt an der Fischhauser Straße, eine weitere auf der rückwärtigen Gründstückseite gleich beim ungesicherten Bahnübergang, eine Betonwand mit begrünbaren Aussparungen sowie ein noch nicht erbautes Gartenhäuschen. „Wir sind im Außenbereich, daher ist alles genehmigungspflichtig“, lautete die Haltung von Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU). Auf die Gestaltungssatzung könne sich der Bauherr aufgrund dieser Lage nicht berufen. Auch Landesanwalt Christian Konrad wollte einen Bebauungszusammenhang nicht erkennen; und selbst wenn, würde der Außenbereich hinten direkt am Haus beginnen. Die als „Lärmschutzmauer“ titulierte Wand am Bahnübergang müsse somit weg. Der Vorsitzende Richter Korbinian Heinzeller gab auch der „Begrünungshilfe“ genannten Betonwand (Para Verde) keine Chance. Aber: Ein gesonderter Antrag für das noch nicht gebaute Gartenhäuschen würde wohl genehmigt. Insofern sei es wohl zielführend für die Klägerseite, in diesem Fall die Eigentümerseite, sich verhandlungsbereit zu zeigen.

Gespräche in der Vergangenheit zwecklos

Gespräche mit der Eigentümerin seien, so Schnitzenbaumer, bislang wenig fruchtbar gewesen. Die Frau ist inzwischen verstorben, ihr Sohn scheint sich der Gemeinde annähern zu wollen. Nach einer Besprechung mit ihrer Rechtsvertretung lenkte die Klägerseite dahingehend ein, bezüglich der Gestaltung der Begrünungshilfe, dieser mit Schlitzen durchzogenen Wand an der Grenze zum Nachbarn, sowie der Stützwand mit Mülltonnenhäuschen an der Straße der Gemeinde Änderungsvorschläge zu unterbreiten beziehungsweise gemeinsam mit ihr zu erarbeiten. Praktischerweise kommt dies auf Architekt Philipp Krogoll zu, der für Die Schlierseer in Gemeinderat und Bauausschuss sitzt. Er war auch bei der Verhandlung mit dabei.

Neuer Bauausschuss könnte milder entscheiden

Apropos Bauausschuss: Richter Heinzeller meinte, dass der 2020 neu zusammengesetzte Bauausschuss vielleicht anders auf Schoberhof-Bauanträge reagiert als der alte. Womit er den Nagel vielleicht sogar exakter auf den Kopf getroffen hat als er dachte. In der Tat macht der Ausschuss in der laufenden Amtsperiode merklich mehr gestalterische Zugeständnisse als das Vorgängergremium, das in Sachen Schoberhof irgendwann die Faxen dicke hatte. Krogoll, erst 2020 gewählt, wäre bei einer Abstimmung als beteiligter Planer allerdings ausgeschlossen, was interessant würde, wenn es deshalb zu einem Stimmenpatt und damit zu einer Ablehnung kommen würde.

Untypische Mauer am Eingang nicht Gegenstand der Verhandlung

Schnitzenbaumer ist aber gewillt, dem Ausschuss nur Vorschläge zu unterbreiten, die der auch mittragen kann. Wichtig ist dem Bürgermeister auch, dass die Parkplätze vor den Mülltonnenhäuschen länger werden. Die Autos stünden teils auf öfffentlichem Grund, sagte er bei der Verhandlung. Sehr zum Bedauern des Bürgermeisters war die Mauer an der Zufahrt zu dem Grundstück gar nicht Gegenstand des Verfahrens. Denn auch sie füge sich nicht in die Umgebung ein, die geprägt ist von Holzzäunen.

Formal wies das Verwaltungsgericht die Klage ab. Konrad sicherte aber zu, dass die Behörden mindestens bis Ende Juni 2023 zuwarten, ehe sie weitere Schritte einleiten.