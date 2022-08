Maxlraineralm: Es hakt an der Zuwegung - Vorerst keine Genehmigung

So soll es einmal werden: Die bestehende Maxlraineralm (links) soll verlängert und der oberirdische Teil der Pistenraupenhalle (darüber) verschwinden. Das bestehende Nebengebäude (gelbes Feld in der Mitte) soll durch einen Neubau ersetzt werden. Die Umsetzung der Pläne hakt derzeit an der Zuwegung. © Grafik: Architekturbüro Wegmann

Sanierung und Erweiterung der Oberen Maxlraineralm stocken. Für eine Baugenehmigung fehlt der Nachweis einer Zuwegung. Gespräche der Vorhabensträger sollen das Problem lösen.

Schliersee – Die Ausgangslage scheint einfach, je geradezu vielversprechend: Der neue Eigentümer eines regelrechten Schandflecks mitten in der malerischen Bergwelt möchte sein Hab und Gut von Umweltsünden befreien und zu einem schönen Ausflugs- und Übernachtungsziel machen. Letztere Nutzung gibt es auf der Obere Maxlraineralm jetzt schon, nur halt nicht in schön. Nach Jahren der Planung – inklusive des allfälligen Abspeckens der Baumasse – hat sich der örtliche Bauausschuss mehrheitlich dazu durchgerungen, dem Vorhaben zuzustimmen. Ziemlich genau ein Jahr ist das nun her. Fehlt noch die Genehmigung durch das Landratsamt. Doch genau da hakt es gerade. Die Miesbacher Behörde teilt auf Anfrage mit. „Die Zuwegung der Hütte sowohl für den Bau, als auch für den Betrieb ist nicht geklärt.“ Folglich könne auch keine Genehmigung erteilt werden.

Das Problem der Oberen Maxlraineralm: Sie liegt auf einem Inselgrundstück umgeben von Almflächen. Und die gehören eben nicht Mathias Schmidlin, der die Gebäude auf rund 1500 Metern Höhe unterhalb des Taubensteins vor fast vier Jahren gekauft hat. Eine Straße führt nicht zur Maxlraineralm. Es gibt einen Lastenaufzug und im Winter eine Pistenraupe. Ausflügler und Übernachtungsgäste kommen – schon jetzt – über Wanderwege von der Bergstation der Taubensteinbahn, aus Richtung Schönfeldhütte oder Unterer Maxlraineralm.

Gute Nachbarschaft angestrebt

Der Bauherr beziehungsweise auch seine Rechtsvertretung sieht die Erschließung letztlich als gesichert an. Es existiert eine Grunddienstbarkeitsbestellung aus dem Jahr 1969, die sich dem Wortlaut nach aber wohl nur auf die Liftanlage bezieht, deren Talstation auf fremden Grund steht und deren Trasse über fremden Grund führt. Bliebe das Notwegerecht, das dem Eigentümer eines Anwesens erlaubt, zur ordnungsgemäßen Benutzung seines Anwesens nachbarschaftlichen Grund und boden zu betreten/befahren. Auf so etwas zu pochen, ist wenig elegant, und auch Schmidlin strebt – wie er immer wieder unterstrich – eine einvernehmliche Lösung und gute Nachbarschaft an.

Das hab bisher nicht geklappt. Vielleicht waren es allzu großer Optimismus und Kommunikationspannen, die zu einer Skepsis geführt haben, die auch so manches Bauausschussmitglied äußerte, allen voran Gerhard Waas (Grüne), dem es vor allem um die Almwirtschaft ging (wir berichteten). Architekt Johannes Wegmann hat jedoch seine Zweifel, das Sanierung und Erweiterung der Maxlraineralm zu einem erheblich höheren Besucheraufkommen in dem ohnehin stark frequentierten Gebiet rund um die Rotwand führen. 59 Betten sollen es einmal sein, nicht sehr viel mehr als jetzt. Zudem strebe Schmidlin ein Wegekonzept an, ist damit offenbar aber auch nicht entscheidend vorangekommen.

Landratsamt wartet auf weitere Unterlagen

Vielmehr ist die Frage des Betretungsrechts inzwischen bei Gericht gelandet, wie Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) bestätigt. In einer ersten „Teilurteil“ regten die Juristen an, man möge sich doch einigen. Das will Wegmann nun anschieben, wie er auf Anfrage sagt. „Wir müssen eine Form des Dialogs suchen, um die Dinge abarbeiten zu können.“ Auch der Planer findet: „Der Zustand jetzt ist unbefriedigend und nicht zielführend.“ Ihm zufolge geht es bei der Zuwegungsfrage vor allem um die Bauzeit. wie berichtet, soll der oberirdische Teil der betonierten Pistenraupenhalle abgetragen, die Alm selbst verlängert und aufgestockt und das wenig ansehnliche Nebengebäude einem Neubau weichen.

Auch Schnitzenbaumer hat Schmidlin eigenen Angaben zufolge bedeutet, er solle einmal alle wichtigen Stellen – etwa Planer, Nachbar und Landratsamt – an einen Tisch holen. Letzteres stellt den Status quo übrigens so dar: „Der Bauantrag ruht derzeit, weil bauherrenseitig die Beibringung weiterer Unterlagen angekündigt wurde, die – so ist es zumindest angekündigt – zur Klärung der Erschließungsfrage beitragen soll.“

