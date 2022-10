Mehr Gastronomie an den Firstalmen?

Mehr Wirtschaft für das kleine Almdorf: In seiner Almhütte (längliches Gebäude rechts in der Mitte) möchte Leonhard Markhauser künftig im Sommer Gäste bewirten. Ob dies angesichts der Außenbereichslage und der benachbarten Unteren Firstalm (großes Gebäude in der Mitte) genehmigt werden kann, ist fraglich. © Thomas Plettenberg

Bekommen Wanderer im Spitzingseegebiet im Sommer eine weitere Einkehrmöglichkeit? Vielleicht. Der Schlierseer Bauausschuss jedenfalls hat einen entsprechenden Antrag befürwortet.

Schliersee – Der Schlierseer CSU-Gemeinderat und Almbauer Leonhard Markhauser hat zuletzt beim Festakt zu „Zehn Jahre Gebietsbetreuung Mangfallgebirge“ viel Lob eingeheimst (wir berichteten). Auch deshalb hatte der Schlierseer Bauausschuss wenig Bedenken, dass er eine Fehlentwicklung befeuert, wenn er Markhausers Ansinnen befürwortet. In seiner erst vor wenigen Jahren als Ersatzbau neu errichteten Hütte möchte der Landwirt künftig auch Gäste versorgen. Dies nur tagsüber und nur im Sommer, wenn neben dem Vieh auch das Sennerpaar oben auf der Alm ist. 32 bis 40 Sitzplätze im Freien sind vorgesehen, dazu braucht es Lagerflächen im Keller und ein zusätzliches WC, wie es im Sachvortrag in der Sitzung hieß.

Ein zweiter Fall Saurüsselalm: Sicher nicht

Die Ausschussmitglieder wollten ihrem Gemeinderatskollegen auch gar keine Steine in den Weg legen. Gerhard Waas (Grüne) sagte: „Wir wissen, dass dem Hartl die Alm sehr am Herzen liegt.“ Und anders als so mancher Bauherr frage Markhauser vorher nach. Wohl ein kleiner Seitenhieb in Richtung Franz Haslberger und dessen Saurüsselalm bei Bad Wiessee. Diese muss – obgleich bei Ausflüglern höchst beliebt – ja immer als Beispiel für eine Negativentwicklung in den Bergen herhalten. Ähnliches Aufsehen ist an der Firstalm wohl nicht zu befürchten, Widerstand droht womöglich aber doch – und zwar vom Landratsamt. Unter Umständen könnte Markhauser eine Genehmigung versagt werden.

Genehmigung könnte an benachbarten Wirtschaft scheitern

Wie Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) im Ausschuss darlegte, handelt es sich um ein Vorhaben im geschützten Außenbereich. Ausnahmen für Gastronomie gebe es dort nur, wenn etwa die Versorgung von Wanderern anders nicht gewährleistet werden kann – siehe Saurüsselam oder auch Siebenhütten. Dieses Argument zieht zwischen Brecherspitze und Bodenschneid nicht. Die Bergwirtschaft Untere Firstalm steht nur ein paar Meter von Markhausers Gebäude entfernt. „Ich sehe das nicht ganz unproblematisch“, sagte Schnitzenbaumer. Er hatte sich zuvor beim Landratsamt erkundigt und zumindest mündlich gesagt bekommen, dass eine Genehmigung „nicht einfach“ werde. Zumal auch die Gefahr bestehe, weitere Begehrlichkeiten zu wecken. „Wenn jeder das so macht, verändert das den Charakter der Fläche“, warnte der Bürgermeister. Dem Bauherrn Markhauser habe er zudem empfohlen, sich vorab über etwaige Auflagen, etwa in der Küche, zu erkundigen.

Zu viele Autos an der Unteren Firstalm

Im Ausschuss richtete sich der Blick auch auf die Verkehrssituation. Waas: „Auf dem Luftbild, das wir gesehen haben, sind ein Haufen Autos drauf.“ Die hätten da oben nichts verloren – jedenfalls, wenn es sich nicht um entsprechend Berechtigte handle. Ihm sei bedeutet worden, dass Gäste der Oberen an der Unteren Firstalm parken würden. Gar von einem Shuttle-Service für die 400 Meter Luftlinie und 50 Höhenmeter sei die Rede. Marcus Votteler, der beide Häuser betreibt, winkt auf Nachfrage ab. Da sei nichts dran. Ja, den Shuttle für Übernachtungsgäste gibt es, aber nicht zwischen den Almen, sondern vom Spitzingsattel auf direktem Weg zur Oberen First.

Dies wird Votteler auch noch Schnitzenbaumer erklären dürfen, denn dieser kündigt an, sich mit dem Wirt über die Verkehrssituation unterhalten zu wollen. Klar ist aus Gemeindesicht: Verkehr hat da oben nichts verloren. Das Rathaus werde die Situation beobachten. Wobei Votteler als Berechtigte neben Almbauern und Angestellten auch von anderen Unterkunftshäusern auch die Bergwacht nennt.

Die Konkurrenz, die ihm im Sommer durch Markhauser in unmittelbarer Nachbarschaft droht, betrachtet Votteler derweil durchaus kritisch. Er werde die Situation beobachten und gegebenenfalls reagieren. Nun ist das Landratsamt am Zug.