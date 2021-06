Mehr Platz für Stahl und Whisky

Metallbau Zeindl will in Neuhaus neu bauen. Weil auch Slyrs an die Kapazitätsgrenzen stößt, wollen sich die Whisky-Brauer auf die alte Zeindl-Fläche erweitern.

Schliersee – Stahlharte Geschäfte im kulinarischen Sandwich: Rein branchentechnisch tanzt die Metallbaufirma Zeindl an der Bayrischzeller Straße in Neuhaus ein bisschen aus der Reihe. Während nebenan Whisky reift (Slyrs) und Pestos angesetzt werden (Essendorfer), fliegen bei den Zeindls schon auch mal die Funken. Doch auch wenn die meisten Ausflügler den Betrieb bei ihrem Einkehr- und Einkaufschwung links liegenlassen, läuft das Geschäft mit individuell angefertigten Toren, Treppengeländern oder Markisen glänzend wie poliertes Metall.

Metallbau Zeindl plant Neubau in Neuhaus – Slyrs will erweitern

So gut, dass die Firma mit ihren derzeit acht jungen Mitarbeitern eine Erweiterung plant – und damit auch zum Sprung aus dem Sandwich ansetzt. Da legt dafür die Slyrs-Destillerie noch eine hochprozentige Scheibe oben drauf.

Wie aus den Unterlagen zur jüngsten Sitzung des Schlierseer Gemeinderats hervorgeht, hat der Bauausschuss bereits Ende April in einer Videokonferenz über das Vorhaben berichtet. Sowohl Metallbau Zeindl, als auch Slyrs würden im Bestand an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Mittlerweile haben die beiden Unternehmen eine Lösung gefunden. Zeindl errichtet in Erbpacht eine neue Fertigungshalle auf einem bislang landwirtschaftlich genutzten, rund 2500 Quadratmeter großen Grundstück am Ortsausgang Richtung Aurach. Neben dem 35 mal 15 Meter großen Schlossereigebäude will sich die Metallbaufirma auch die Möglichkeit für einen späteren Anbau (zwölf mal 15 Meter) mit Büros, Sozialräumen sowie einer untergeordneten Betriebsleiterwohnung offenhalten. Nach dem Umzug von Zeindl kann Slyrs die dann frei gewordene Fläche für eine Erweiterung am Standort nutzen. Wie, darüber liegen der Gemeinde bislang keine Informationen vor.

Fest steht dafür, was es für die Aussiedlung der Metallbaufirma braucht: eine bauleitplanung. Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) empfahl im Gemeinderat, das Grundstück in den bestehenden Bebauungsplan an der Bayrischzeller Straße zu integrieren und den Flächennutzungsplan entsprechend zu ändern. Grundsätzlich sei gegen das Vorhaben nichts einzuwenden, da die Bebauung auf der anderen Seite der Bundesstraße ohnehin weiter Richtung Ortsausgang reicht. Darüber hinaus handle es sich beim Antragsteller um einen gut gehenden, heimischen Gewerbebetrieb, der mangels geeigneter Flächen in Schliersee sonst nicht wachsen könnte.

Dem stimmten letztlich auch die Gemeinderäte zu. Mit Ausnahme von Florian Zeindl (CSU), der als Betroffener von diesem Tagesordnungspunkt ausgeschlossen war, votierten alle für die Änderung von Bebauungs- und Flächennutzungsplan. Für Klärungsbedarf sorgte hingegen noch die Frage nach einer möglichen Wertabschöpfung, die Karl Hiermeyer (PWG) aufwarf. Schnitzenbaumer verwies auf einen Gemeinderatsbeschluss aus den 1990er-Jahren, der dies bei einer Umwandlung von Grünland in Gewerbeflächen ausschließe. Zum einen würde sich der Wert des Grundstücks im Vergleich zur Umnutzung in Wohnraum nicht ganz so stark erhöhen, zum anderen würden Gewerbebetriebe der Gemeinde Steuereinnahmen und Arbeitsplätze bescheren. „Und wenn später doch mal Wohnungen draus werden?“, hakte Horst Teckhaus (PWG) nach. Dann werde natürlich eine Wertabschöpfung fällig, betonte Schnitzenbaumer und nannte beispielhaft das neue Wohngebiet auf dem Areal des früheren Holzwerks Fichtner, wo dies so praktiziert wurde.

Jürgen Höltschl (CSU) jedenfalls war dankbar für die Entscheidung des damaligen Gemeinderats, bei Gewerbe auf eine Wertabschöpfung zu verzichten. „Das ist eine Zeichen der Ansiedlungsfreundlichkeit.“