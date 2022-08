Kammermusikfestival mit glanzvollem Schlusspunkt

Von: Stephen Hank

Anmutiger Auftritt: Elizabeth Basoff spielte zum Auftakt des Konzerts in der Schlierseer Pfarrkirche zusammen mit Luke Hsu und Friedemann Slenczka das Terzetto in C-Dur, op. 74, von Antonin Dvořák. © Christian Scholle

Zum Abschluss hat das Miesbach Kammermusikfestival Station in Schliersee gemacht. Nach den drei bestens besuchten Konzerten ist klar: Es wird eine Fortsetzung geben.

Schliersee – Am Ende hielt es die Besucher nicht mehr auf den Kirchenbänken: Mit stehendem Applaus und Bravo-Rufen entließen sie die zehnköpfige Gruppe junger Profimusiker erst nach mehreren Zugaben in die Nacht. Zuvor hatten die Künstler ihren Streichinstrumenten in der Schlierseer Kirche St. Sixtus atemberaubende Klänge entlockt und damit einen beeindruckenden Schlusspunkt des Miesbach Kammermusikfestivals gesetzt.

Was im vergangenen Jahr mit einer Aufführung unter Corona-Bedingungen begann, hat nach der erfolgreichen Fortsetzung in diesem Jahr das Zeug dazu, sich als weiteres musikalisches Highlight im Landkreis zu etablieren. Nach bestens besuchten Konzerten in der Zollingerhalle in Valley und in der Kirche St. Josef in Holzkirchen war am Samstag die Schlierseer Pfarrkirche der dritte und letzte Spielort der Reihe. Hinter den jungen Musikern aus aller Welt lagen da bereits zehn kurzweilige Tage im Oberland.

Bei Aufenthalt im Oberland Kraft getankt

Untergebracht bei Familien in Hohendilching, hatten sie gemeinsame Zeit verbracht, Kraft getankt, neue Freundschaften geknüpft – und beim gemeinsamen Musizieren ganz nebenbei ein hochkarätiges Konzertprogramm einstudiert, das sie ohne Gage und bei freiem Eintritt präsentierten. Unbeschwerte Momente also, an die sie sich nach eigenem Bekunden gerne erinnern werden, wenn sie jetzt wieder zu ihren Engagements bei renommierten Orchestern in aller Welt aufbrechen.

Neuauflage im kommenden Jahr

Im Landkreis freut sich die neue Fangemeinde derweil schon aufs nächste Jahr. Eine Neuauflage wird es geben, daran ließen die Festival-Organisatoren Miclen LaiPang und Sophie Bundschuh keinen Zweifel. Freuen dürfte das auch den Rotary Club Schliersee. Er hatte Kontakte vermittelt und das Konzert in der Pfarrkirche mitorganisiert. Der Spendenerlös des Abends fließt in soziale Projekte des Clubs.