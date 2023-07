Minigolfplatz Schliersee: Warum er geschlossen ist und wann er wieder öffnet

Von: Sebastian Grauvogl

Bis auf Weiteres geschlossen: der Minigolfplatz an der Seestraße in Schliersee. „Jetzt fahren halt alle rüber nach Fischbachau“ © Thomas Plettenberg

Die Natur ist aktuell das einzige, was auf dem Schlierseer Minigolfplatz aus dem Winterschlaf erwacht ist. Die Anlage liegt brach. Mit einer Neueröffnung wird’s heuer wohl nichts mehr.

Schliersee – Nur noch die Spitzen der bunt lackierten Hindernisse auf den 18 Bahnen schauen aus dem hohen Gras heraus. Der Schlierseer Minigolfplatz wuchert im wahrsten Sinn des Wortes zu. Ein Ball ist hier heuer noch nicht gerollt. Und die Chancen, dass sich das in Kürze ändert, sind in etwa so gering wie die, auf einer schwierigen Bahn mit einem Schlag einzulochen. „Vorübergehend geschlossen“, heißt es beim Google-Eintrag der beliebten Freizeitanlage mit zugehörigem Kiosk. Die eigene Internetseite ist nicht mehr aktiv.

Warum der Minigolfplatz an der Seestraße nicht mehr aus dem Winterschlaf erwacht ist, begründet der letzte Betreiber Gregor Weidner mit einer Kündigung seines Pachtverhältnisses in der benachbarten Seebar. Diese sei aufgrund eines Rückkaufs des Gebäudes durch die Grundstückseigentümer aus der Erbpacht erfolgt. Ohne die Bar habe er aber auch keine wirtschaftliche Grundlage für einen Weiterbetrieb des Minigolfplatzes gesehen, den er als Unterpächter geführt habe. „Sonst hätte ich gern weitergemacht“, versichert Weidner. Zumal er gerade dabei gewesen sei, den Platz Stück für Stück zu modernisieren. Die Bahnen aus Beton und Flacheisen habe er ohnehin stetig instandgesetzt.

Eishockeysparte des TSV Schliersee hat Minigolfplatz seit fast 50 Jahren gepachtet

Der Pächter des Minigolfplatzes ist seit fast 50 Jahren die Sparte Eishockey des TSV Schliersee. Dem Verein gehören auch die Bahnen und die Kiosk-Hütte, teilt Kassier Michael Doll mit. Seit rund 15 Jahren verpachte man den Platz weiter, zuletzt eben an Weidner. Die aktuelle Brache erklärt Doll mit „rechtlichen Unklarheiten“ mit dem Eigentümer. Mehr könne man aktuell nicht dazu sagen.

Etwas auskunftsfreudiger ist man auf der anderen Seite. Letztlich gehe es um die Ablöse der Bahnen auf dem Minigolfplatz, lässt Josef Maier wissen. Seinem Vater gehöre das Grundstück, auf dem sich die Anlage befinde. Er selbst habe die zuvor ebenfalls von Weidner gepachtete Seebar gekauft und nach einem umfangreichen Umbau als „Seppis Seebar Schliersee“ mit SUP-Verleih wieder eröffnet.

Und auch den Minigolfplatz werde er in Zukunft selbst führen, verrät Maier. Sobald die Angelegenheit mit der Sparte Eishockey des TSV Schliersee geklärt sei, werde er die teils maroden Bahnen abreißen und durch neue ersetzen. Allerdings werde es heuer nichts mehr mit einer Neueröffnung werden, kündigt Maier an. Dennoch, versichert er, werde es auf jeden Fall wieder einen Minigolfplatz auf dem Grundstück an der Seestraße geben. „Da ist nichts anderes geplant.“

Bürgermeister wünscht sich baldige Wiedereröffnung

Das ist auch Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer wichtig. Der Minigolfplatz sei immer gut besucht gewesen und ein attraktives Angebot in der Marktgemeinde für Urlauber, Ausflügler und Einheimische gleichermaßen. „Ich hoffe, dass es bald wieder losgeht.“

Gar als „Armutszeugnis“ bezeichnet Weidner den derzeitigen Zustand. Es sei äußerst schade, dass hier wieder ein Freizeitangebot für Familien in Schliersee gekappt wurde. Dass den Leuten der Minigolfplatz fehle, hat der ehemalige Betreiber wiederholt beobachtet: „Jetzt fahren halt alle rüber nach Fischbachau.“

