Mit der Kutsche zum Fest der Liebe: So verbringt Familie Baart doch zusammen Weihnachten

Ein ganz besonderes Weihnachts-Ritual gibt es bei Familie Baart aus Schliersee. Jedes Jahr fahren sie gemeinsam alle gemeinsam mit der Kutsche von Aurach nach Fischbachau.

Schliersee – Die Kinder werden erwachsen, gründen eigene Familien und sind an Weihnachten nicht mehr im Elternhaus. Um aber doch gemeinsam Zeit verbringen zu können, haben sich Rita und René Baart aus Fischhausen vor ein paar Jahren etwas besonderes einfallen lassen: Sie fahren ihre Schwiegertochter mit der Kutsche von Aurach nach Fischbachau, damit sie dort Weihnachten mit ihrer Familie feiern kann.

„Wir haben was gesucht, was wir alle zusammen machen können“, sagt René Baart. Der 52-Jährige betreibt mit seiner Frau das Haus Seegarten in Fischhausen. Ihre große Leidenschaft sind die Pferde. Vier Haflinger dürfen sie ihr Eigen nennen, ihrer Tochter gehört ein Hannoveraner und auch die Schwiegertochter hat ein Pferd. „Wir sind alle pferdenarrisch“, sagt René Baart lachend.

Deshalb entstand auch die Idee zur gemeinsamen Kutschfahrt. An Heiligabend trifft sich die Familie im Reitstall in Aurach, putzt gemeinsam die Pferde, richtet die Kutsche her. Mit dabei sind die Tochter und ihr Freund, sowie der Sohn samt Frau. Heuer zum ersten Mal macht der knapp ein Jahr alte Enkel seine erste Weihnachts-Kutschfahrt.

Von Aurach geht’s mittags Richtung Fischbachau. Eine gute Stunde sind die Baarts unterwegs. In Fischbachau angekommen werden sie mit Plätzchen, Glühwein und einem Weihnachts-Schnapserl versorgt. Für die Pferde gibt’s eine Extraportion Karotten.

Die schlechte Wetterprognose für dieses Weihnachten nimmt René Baart gelassen – auch wenn die Kutschfahrt bei schönem Wetter natürlich mehr Spaß macht. „Wenn es regnet, haben wir einen Planenwagen“, sagt er. „Da muss man durch.“