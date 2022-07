Mit Schlauchboot in Schutzzone eingedrungen: Polizei verwarnt Badegäste am Schliersee

Von: Sebastian Grauvogl

Ein Badeverbot gilt im Schlierseer Kurpark. Doch nicht jeder hält sich daran. © THOMAS PLETTENBERG

„Baden nicht erlaubt“: Mehrere Schilder weisen auf das Betretungsverbot der Fischlaichzone im Schlierseer Kurpark hin. Trotzdem musste nun die Polizei gegen Badegäste einschreiten.

Schliersee - Gleich neun Personen erwischte die Wasserschutzpolizei der Polizeiinspektion Miesbach am Sonntag, 3. Juli, in der Schutzzone am Schlierseer Kurpark. Sieben waren zum Baden ins Wasser gegangen, zwei paddelten mit einem Schlauchboot im Uferbereich herum. Gegen alle verhängten die Beamten ein Verwarnungsgeld.

Um weitere Fälle dieser Art zu vermeiden, weist die Polizei nochmals auf die Bedeutung der vor einigen Jahren ausgewiesenen Fischlaichzone hin. Nach aufwendigen Uferarbeiten sei hier ein Lebensraum für Lauben und Kieslaicher entstanden, die im seichten Wasser ihren Laich ablegen. Beide Arten seien Nahrungsgrundlage vieler anderer Fischpopulationen im Schliersee. Sollten sie gefährdet werden, drohe ein negativer Einfluss auf den Bestand.

Durch das Betreten oder Schwimmen im besagten Bereich würde der Laich entweder zertreten oder durch aufgewirbelte Schwebstoffe bedeckt, was ebenfalls zum Absterben der Eier führe.

