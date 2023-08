Morsak-Grundstück in Neuhaus: Gemeinde reicht Schwarzen Peter weiter

Innenbereich: Im wesentlichen auf dem hier sichtbaren Gelände darf der Eigentümer des Morsak-Grundstück womöglich vier Einfamilienhäuser bauen. © stefan schweihofer

Nach der Niederlage vor dem Verwaltungsgerichtshof lag nun abermals eine Anfrage für eine Bebauungs des Morsak-Grundstücks in Neuhaus vor. Diesmal gab es ein einstimmiges Ja.

Schliersee – Der Schlierseer Gemeinderat hat sich – zumindest vorläufig – eines Themas entledigt, das durchaus lästig war: der Bauwunsch für das Morsak-Grundstück an der Ecke Waldschmidt-/Krettenburgstraße. Mehrere Male hatte der Bauausschuss Anfragen als zu voluminös abgelehnt. Der Gemeinderat entwickelte dann einen Bebauungsplan für zwei Wohngebäude, doch der fiel vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) durch. Der Tenor: Gemeinde und auch Landratsamt waren fälschlicherweise von einem Außenbereichsgrundstück ausgegangen. Nun lag abermals eine Bauvoranfrage auf dem Tisch, und diesmal stimmte der Bauausschuss einhellig zu. Mit den weiteren Details sollen sich die Fachbehörden am Landratsamt herumschlagen.

Mit den Details sollen sich nun die Fachbehörden herumschlagen

Vier Einfamilienhäuser schweben dem Eigentümer nun vor. Im Jahr 2018 hatte der noch zwei Mehrfamilienhäuser zusätzlich beantragt. Die 11 mal 7,80 Meter großen Gebäude sollen mit Erd- und Dachgeschoss ausgeführt werden. Eines der Gebäude ragt minimal in den auch vom VGH als Außenbereich erkannten Teil des 5400 Quadratmeter großen Grundstücks hinein. Das schien dem Bauausschuss noch akzeptabel. Als Hinweis hielt er im Beschluss auch den Abstand von 4,80 Metern zwischen Biotop und einem der Häuser fest. Hierüber solle sich die entsprechende Fachstelle am Landratsamt beugen. Auch sei ein geologisches Gutachten zur Niederschlagswasserbeseitigung vorzulegen. Wie berichtet, sammelt sich bei Starkregen auf dem östlichen Teil des Areals das Wasser zum sogenannten Morsak-Weiher– eine Namensgebung, die vom früheren Eigentümer herrührt. Im Bebauungsplan war diese Fläche von Bebauung freigehalten worden und auch die jüngste Planung hält wenigstens einigermaßen Abstand dazu. Ob das reicht, muss ebenfalls im Genehmigungsverfahren geklärt werden. Rein von der Baumasse, so hatte es der beratenden Architekt Heinz Blees wissen lassen, würden sich die Baukörper in die Umgebungsbebauung einfügen. Und das ist nunmal entscheidend, wenn es sich um ein Innenbereichsgrundstück handelt, was der VGH für den Teil an der Waldschmidtstraße je festgestellt hatte.

Streit um Pumpenhäuschen könnte beigelegt werden

An dieser Straße steht auch ein Pumpenhäuschen der gemeindlichen Abwasserversorgung, fatalerweise zu einem Teil auf dem Morsak-Grundstück. Der heutige Eigentümer könnte ein Entfernen verlangen und hatte dies mit der Haltung der Gemeinde zu seinem Bauwunsch verknüpft. Da zumindest der Ausschuss – wohlgemerkt: noch nicht das Landratsamt als Genehmigungsbehörde – nun sein Okay gab, könnte der Weg zu einer „notariellen Regelung“, wie es im Beschluss heißt frei sein. Dies liegt sicher im Interesse der Gemeinde, da die alternative Lösung, nämlich das Pumpwerk unterirdisch in die Straße hinein zu verlegen, Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) zufolge Kosten im fünfstelligen Bereich bedeuten würden.

Das bestehende Wohngebäude auf dem Areal ist übrigens nicht Bestandteil der Planung. Es kann saniert oder über einen weiteren Bauantrag ersetzt werden.