Mountainbike-Ärger in Schliersee: Radler reißen Zaun um, bauen Schanze

Ein umgerissener Weidezaun und eine selbst gebaute Sprungschanze: Diese Spuren eines illegalen Trails haben unbekannte Mountainbiker kürzlich in Schliersee hinterlassen. Landwirt Florian Röpfl ist besorgt. Die Situation ähnelt der am Taubenberg.

Schliersee – Florian Röpfl (57) mag gar nicht dran denken, was alles hätte passieren können. Es sei pures Glück gewesen, dass keine seiner zehn Kühe die Chance zur Flucht genutzt hat. „Die hätten leicht runter aufs Bahngleis oder auf die Straße laufen können“, sagt der Landwirt aus Fischhausen. Unbekannte Mountainbiker hatten einen Teil des Zaun um seine Rinderweide am Schliersberg niedergerissen, um sein Waldgrundstück als illegalen Trail zu nutzen. Schlimmer noch: Sogar eine Schanze hätten sie sich gebaut, berichtet Röpfl fassungslos. „Die haben einfach ein paar Bretter zusammengenagelt, Steine reingeschüttet und Daxen drübergelegt.“ Wer die Täter waren, weiß er nicht.

Röpfl betont, dass er grundsätzlich kein Problem mit Mountainbikern habe. Das, was sich zuletzt aber am Schliersberg abgespielt habe, sei deutlich zu viel. Immer wieder beobachtet der Landwirt, wie die Bergradler mit hohem Tempo durch den Wald brechen. „Unten springen sie dann auf den Forstweg zum Auracher Köpfl“, berichtet Röpfl. Mit „Karacho“ würden sie aus dem Dickicht springen. „Die können nicht mehr bremsen, wenn da ein Traktor kommt.“ Ganz zu schweigen von den Gefahren, wenn andere Radler oder Spaziergänger mit Kindern die Strecke entlangwandern würden.

Dieselbe Problematik also, die auch andernorts im Landkreis vermehrt für Konflikte sorgt – insbesondere am Taubenberg. Der Förster und Grünen-Gemeinderat Gerhard Waas hatte das Thema zuletzt im Gemeinderat angesprochen und gefordert, dass Schliersee den Landrat in dem Bemühen unterstützt, zwischen Bikern und Grundeigentümern zu vermitteln. Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) sagte: „Ich glaube das sind wir uns alle einig.“ Er habe bereits mit Vertretern aus der Mountainbike-Szene gesprochen, „vernünftige Leute.“ Den Dialog gelte es, aufrecht zu erhalten.

Wie berichtet, hat das Landratsamt verschiedene Schritte unternommen, etwa eine Beschilderung am Taubenberg oder die Aufforderung an einen Fachverlag, kritische Routen aus seinen Publikationen zu entfernen – was auch passiert ist. Waas, selbst ein Mountainbiker der ersten Stunde, würde sich wünschen, das die bestehenden Landschaftsschutzgebietsverordnungen hinsichtlich des Themas konkretisiert werden. Und klar: Irgendwer muss das alles auch kontrollieren und Verstöße ahnden. „Wir wissen, dass es ein weiter Weg ist. Aber wir müssen das Mountainbiken kanalisieren.“

Röpfl hat nach Rücksprache mit Waas und dem Bayerischen Bauernverband vorerst nichts weiter unternommen. Er habe die einfach die Schanze ab- und seinen Zaun wieder aufgebaut, erzählt er. Der Landwirt hofft, die wilden Biker so ihr unvernünftiges Handeln vor Augen zu führen und sie zu mehr Rücksicht zu bewegen. Sollte diese aber wieder versuchen, Trails auf seinem Grundstück anzulegen und dabei die Natur zu zerstören und seine Tiere in Gefahr zu bringen, will er härter durchgreifen. „Dann“, sagt der 57-Jährige, „gehe ich zur Polizei.“

von Sebastian Grauvogl und Daniel Krehl