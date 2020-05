Müll-Chaos in Schliersee und Hausham: Abfall vor Container geworfen

In Schliersee und Hausham haben Menschen viel Müll vor die Recycling-Container geworfen. Die Verwaltung ist verärgert. Anwohner sprechen von einem Schandfleck.

Schliersee/Hausham – Als Christine Neundlinger am Montagfrüh im Vorbeifahren einen Blick auf die Abfallcontainer an der Schlierseer Seestraße wirft, erkennt sie sofort, dass in ihrem E-Mail-Postfach Beschwerden auf sie warten. Die Ordnungsamtsleiterin der Gemeinde sieht rund 30 Müllsäcke, achtlos vor die Container geworfen, teils von futtersuchenden Tieren zerfetzt, die Inhalte bis zu den anliegenden Grundstücken verteilt. Daneben Pappkartons, obwohl es hier gar keine Pappcontainer gibt. „Unglaublich“, denkt Neundlinger. „Wer macht denn sowas?“

Im Rathaus angekommen stellt sie fest: Die Beschwerden sind da. Eine davon hat uns eine Anwohnerin weitergeleitet. Sie schreibt von einem „Schandfleck“. Durch Tiere und Wind lande der Müll auch auf dem Kinderspielplatz.

Für eine Antwort auf die Zuschriften macht sich Neundlinger an die Ursachenforschung: Was war an der Seestraße passiert?

Die Erklärung, die sie herausgefunden hat: Die Container werden normalerweise Montag, Mittwoch und Freitag von der Firma Grubmüller aus Fischbachau geleert. Weil der Freitag vergangene Woche aber der 1. Mai und damit ein Feiertag war, fiel die Leerung aus. Gleichzeitig seien die Menschen wegen Corona viel zu Hause und produzieren viel Müll. „Die Leute haben ihre Häuser ausgeräumt, und die Wertstoffhöfe waren zu.“

Irgendwann am Wochenende waren die Container an der Seestraße deswegen voll. Einige Menschen ignorierten danach das Schild, dass das Abstellen von Abfällen gegen Geldbuße untersagt. Sie legten den Müll gut sichtbar neben die viel befahrene Straße.

+ Auch in Hausham stapelte sich der Müll. © Georg Jackl

Neundlinger ist entsetzt: „Das würde mir nicht im Traum einfallen.“ Sie hätte sich gewünscht, dass die Menschen ihre Abfälle wieder mitgenommen oder zu anderen Containern gefahren hätten. In den abgelegeneren Entsorgungsstellen sei noch Platz frei gewesen. Weil es nun aber anders gekommen war, beseitigte die Entsorgungsfirma den Müll. Bis gestern Mittag war das erledigt.

Neundlingers Fazit der Episode: „Das ist kein Kavaliersdelikt.“ Die Menschen hätten gesehen, was passiere, wenn jeder seinen Müll dort abstelle, wo er wolle. „Das muss sofort aufhören.“ Die Leute sollten ihren Müll in die Container werfen und nirgendwohin sonst. Das taten sie auch in Hausham nicht. Auch dort stapelte sich vor den Behältern der Abfall – von Styroporstücken bis hin zu Bratpfannen.