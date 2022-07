Münchnerin (22) am Taubenstein abgestürzt - Bergwacht rettet Kletterin

Von: Dieter Dorby

Teilen

Die Bergwacht beim Einsatz am Taubenstein. © Bergwacht

Am Südwestgrat des Taubensteins im Spitzingseegebiet ist eine Münchnerin (22) bei einer Klettertour abgestürzt. Dabei verlor die ansonsten gut gesicherte Frau ihren Helm und zog sich mehrere Verletzungen zu.

Spitzingsee – Der Alarm erreichte die Bergwacht Schliersee um 14.11 Uhr: eine abgestürzte Person am Taubenstein. Der Bruder (25) der verunfallten Frau aus München hatte den Notruf abgesetzt. Beide wollten am Südwestgrat des Taubensteins klettern. Eine leichte Route, wie Bergwacht-Sprecher Lorenz Haberle berichtet. Doch bereits nach wenigen Metern Höhe rutschte die 22-Jährige ab, stürzte zu Boden und rollte etwa 20 bis 30 Meter auf einer steinigen Grasleite weiter. Dort blieb sie mit einer Knöchelverletzung sowie Platz- und Schürfwunden liegen. Wie Haberle ergänzt, hatte sich beim Sturz der jungen Frau der Helm gelöst, sodass sie auch am Kopf verletzt wurde.

Mehr vom Spitzingsee: Alpengipfel am Spitzingsee: Almbauern schlagen Alarm

Münchnerin (22) am Taubenstein abgestürzt - Bergwacht rettet Kletterin

Mit fünf Mann machte sich die Bergwacht sofort mit einer Gebirgstrage auf den Weg zur Unfallstelle. Da von Westen der Zugang mit Blick auf etwaigen Steinschlag etwas schwierig war, wählte das Team den Weg um den Taubenstein herum. „Es war ein Umweg, aber dafür sicherer“, erklärt Haberle.

Am Unfallort angekommen, wurde die 22-Jährige versorgt und gelagert, um dann zu einer flacheren Stelle gebracht zu werden. Dann wurde eine Abseilstelle aufgebaut, die Münchnerin etwa 30 bis 40 Meter hinunter zu lassen bis zur Oberen Maxlrainer Alm. Auch hier aus Gründen der Sicherheit.

Von dort ging der Verletztentransport weiter zur Unteren Maxlrainer Alm und mit dem Bergrettungsfahrzeug weiter zum Spitzingsee. Dort erfolgte die Übergabe der Verletzten an den Krankenwagen, der sie ins Krankenhaus brachte. Für die Retter der Bergwacht war der Einsatz gegen 18.30 Uhr wieder beendet.

Für Haberle war es ein Unfall, wie er im Gebirge passieren kann. „Die beiden waren auf einer festgelegten Tour unterwegs“, fasst er zusammen und verweist darauf, dass dort an die zehn Routen mit Schwierigkeitsgraden von zwei bis 8 möglichseinen. „Beide waren gut ausgerüstet und haben die leichteste Route gewählt.“ Dass es mit dem Helm Komplikationen gegeben habe, könne passieren. „Sie waren einwandfrei ausgerüstet.“