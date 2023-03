Müsste hier freies Betretungsrecht gelten? Landratsamt soll prüfen

Besuchern des Gästehauses vorbehalten: die Halbinsel Freudenberg in Schliersee. Ob hier ein freies Betretungsrecht nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz besteht, soll nun das Landratsamt prüfen. © thomas plettenberg

Die Halbinsel Freudenberg im Schliersee ist den Besuchern des dortigen Gastbetriebs vorbehalten. Das würde auch für eine Bar gelten, die der Betreiber an der dort befindlichen Höhle errichten will. Da stellt sich die Frage nach der öffentlichen Zugänglichkeit.

Schliersee – Lange war die Höhle auf der Halbinsel Freudenberg etwas in Vergessenheit geraten. Inzwischen hat dort die Whisky-Destillerie Slyrs ein paar Fässer eingelagert, und für ihre Gäste will die Food-and-More GmbH, die das Gästehaus auf der Halbinsel als Tochterunternehmen des Eigentümers Unicredit betreibt, an der Höhle eine Bar errichten. An sich kein Problem, meinte nun der Schlierseer Bauausschuss. Eine zugehörige Aussichtsplattform missfiel indes. Zusammen mit der nötigen Treppe würde sie eine Art Brücke bilden. Das Vorhaben könnte man besser ins Gelände – am Hang – einbinden, fanden die Ausschussmitglieder. Sie fordern Nachbesserungen und Infos zum Gesamtkonzept. Im Antrag war von einem Naturlehrpfad die Rede. Da wollte unter anderem Wolfgang Mundel (CSU) mehr darüber erfahren.

Naturlehrpfad kommt - leider nur für Übernachtungsgäste

Hans Peter Geisler, der das Haus Freudenberg leitet, teilte mit, dass dieser Lehrpfad wohl noch in diesem Frühjahr angelegt werden soll. „Wir haben viele Familien mit Kindern hier.“ Denen wolle man zum Beispiel zeigen, welche seltenen, heimischen Gewächse es auf der Halbinsel gebe. Auch die Höhle ist Teil des Pfads, wobei es sich eher um einen Stollen handelt, wie Geisler sagt. Ein heimisches Unternehmen sei gerade dabei, die Schilder zu erstellen, „damit das Hand und Fuß hat“. Doch für Pfad und Höhle gilt gleichermaßen: Sie sind Besuchern des Gästehauses vorbehalten. Also Mitarbeitern von Unicredit „sowie deren Familien und Freunde“, wie es auf der Unternehmenshomepage heißt.

Gelände zu Unrecht eingezäunt?

Das veranlasste Gerhard Waas (Grüne) zu der Frage, warum dies so ist. „Gilt dort nicht das freie Betretungsrecht der Natur?“, fragte er und fügte gleich an: „Aus meiner Sicht schon. Da ist überall Ufer und Wald. Mich würde interessieren, was dazu die Untere Naturschutzbehörde sagt.“ Diese Stelle am Landratsamt werde nun mit der Frage konfrontiert, sagt Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) auf Anfrage. In der Sitzung konnte er Waas’ Frage nicht direkt beantworten, teilte dessen Auffassung aber zunächst nicht. Die Halbinsel ist quasi seit Jahr und Tag weitestgehend eingezäunt und im Privatbesitz. Auch Geisler traut sich keine Einschätzung zu. „Das ist Sache des Eigentümers.“

Erweiterungspläne scheitern an fehlender Erschließung

Derweil wird an anderer Stelle weitergeplant, wenn auch nicht mit Hochdruck. Seit Jahren gibt es Erweiterungspläne für das Haus am Freudenberg. Sie scheiterten allerdings an der Erschließung (Wasser und Abwasser). Die Lösung könnte die Sanierung der Zufahrtsbrücke über die Gleise bringen. Der Bahnkonzern wollte das Bauwerk der Gemeinde schenken, die lehnte ab, ist Schnitzenbaumer zufolge aber bereit, mit Bahn und Unicredit eine Lösung zu suchen. Doch weder die eine noch die andere Stelle hätten in den vergangenen Monaten großes Interesse gezeigt, Tempo in die Sache zu bringen.