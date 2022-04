Museum von Markus Wasmeier: Zum Saisonstart wird‘s auf dem Parkplatz eng

Straßenbauarbeiten: Auf einem Teil des Freilichtmuseums wird eine Straße angelegt. © STEFAN SCHWEIHOFER

Die Bauarbeiten am Bahnübergang in Neuhaus sind noch längst nicht abgeschlossen. Unter anderem fehlt noch die Straße auf dem bisherigen Parkplatz des Freilichtmuseums.

Bis zum Start in die Saison am Freitag, 8. April, wird diese Straße wohl kaum fertig werden. Ein paar Wochen muss sich Markus Wasmeier also gedulden, bis der Verkehr an seinem Freiluftmuseum in Neuhaus wieder normalisiert. Es handelt sich um die im vergangenen Jahr nicht erledigten Bauarbeiten rund um den Bahnübergang. Neben dem Anlegen einer Linksabbiegespur zum Museumsparkplatz beinhalten diese auch die Verlegung der Straße Brunnbichl.

Diese mündete bisher direkt am Bahnübergang in die Bundesstraße ein. Es bestand die Gefahr, dass Autos an der geschlossenen Schranke vorbei auf den Bahnübergang fahren. Nun führt der Weg über einen Teil des bisherigen Parkplatzes zur neuen Einmündung in die B 307. Im Norden wird im Gegenzug eine Reihe neuer Stellplätze geschaffen. Die Straßenbauarbeiten sollen nach Auskunft der federführenden Bahn Ende Mai fertig sein. Kleinere Restarbeiten folgen.