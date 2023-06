Nach Ärger über Straßensperrungen: Bürgermeister fordert strafferen Triathlon-Zeitplan

Von: Sebastian Grauvogl

Zu lange dicht, zu spät entschieden, zu wenig kommuniziert: Das sind die Kritikpunkte von Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer an den Straßensperrungen beim Alpentriathlon.

Schliersee – Zu lange dicht, zu spät entschieden, zu wenig kommuniziert: Das sind die zentralen Kritikpunkte von Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer an den Straßensperrungen beim Alpentriathlon am vergangenen Sonntag. Um die Sache aufzuarbeiten, werde man sich zeitnah mit allen an der Planung Beteiligten zusammensetzen und sich überlegen, was sich für die kommenden Jahre verbessern lässt, kündigt Schnitzenbaumer an. Er stellt klar: „Wir stehen weiter voll und ganz hinter dem Alpentriathlon, aber wir müssen darauf achten, dass es dabei zu weniger Beeinträchtigungen kommt.“

Wie berichtet, waren die Straßensperrungen heuer aufgrund der geänderten Streckenführung und der Startreihenfolge Kurzdistanz, Sprint, Staffel und Bundesliga ungewöhnlich lang. So war die B307 zwischen Schliersee und Aurach von 8 bis 14 Uhr durchgehend abgeriegelt. Massive Kritik von Neuhauser Gewerbebetrieben war die Folge.

Bürgermeister kann Kritik nachvollziehen

Schnitzenbaumer kann diese nachvollziehen. Seine Frau betreibe selbst ein Gästehaus in Fischhausen und sei damit direkt betroffen gewesen. Die Gäste hätten zwar erfreulich gelassen auf die Einschränkungen reagiert. Allerdings habe auch das Personal Probleme gehabt, zum Dienst erscheinen zu können, was die Abläufe in einem Übernachtungsbetrieb schon erschweren würde. Als weiteres Beispiel nennt Schnitzenbaumer lange im Voraus gebuchte Veranstaltungen wie Hochzeiten oder auch andere Events. So habe etwa das Markus Wasmeier-Museum vormittags vier Busse erwartet. „Da wird’s dann schon schwierig“, findet der Bürgermeister.

Trotzdem seien einseitige Schuldzuweisungen nicht das Mittel der Wahl. „Da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen“, sagt Schnitzenbaumer. Fakt sei, dass die verkehrsrechtliche Anordnung durch das Landratsamt erst eineinhalb Wochen vor dem Alpentriathlon bei der Gemeinde eingegangen sei. Weil man da die Problematik durch die langen Sperrungen im Rathaus schon erkannt habe, habe man die Fachbehörden noch kurzfristig um eine andere Lösung gebeten. Dies sei aber auch nach Einschätzung der Polizei nicht machbar gewesen. Umso mehr hätten Gemeinde und Veranstalter dann aber auch mit den betroffenen Bürgern und Betrieben in Kontakt treten müssen. „Da müssen wir besser werden“, betont Schnitzenbaumer.

Alpentriathlon steht nicht in Frage

Nicht rütteln lassen will der Rathauschef hingegen an der Wertigkeit des Alpentriathlon für Schliersee. Dabei gehe es nicht um Marketing oder Außenwirkung, sondern allen voran um den großen gesellschaftlichen Wert des Sports. Zwei Drittel der Teilnehmer kämen aus der Region, was eine ungemeine Motivation entfalte – bis in die Nachwuchsabteilungen in den Vereinen hinein. Und da man Triathlon eben nur draußen in der Natur und damit auch auf der Straße betreiben könne, müsse man ein bestimmtes Maß an Verkehrseinschränkungen hinnehmen.

Für ein bisschen mehr Verständnis seiner Unternehmerkollegen wirbt auch Klaus Pusl vom gleichnamigen Autohaus in Fischhausen. Statt mögliche Umsatzeinbußen von ein paar Stunden zu beklagen, sollte man den Einfluss solcher Veranstaltungen auf die Gesamtwertschöpfung sehen. „Das ist tolle Werbung für Schliersee, und die gibt’s halt nicht umsonst.“

Dennoch, so Schnitzenbaumer, müsse man sicherstellen, dass die Sperrungen 2024 deutlich weniger umfangreich ausfallen wie heuer: „Der Zeitplan muss straffer werden.“

