Nach Party auf Schliersee-Insel: Heli treibt Anwohner und Urlauber wieder in den Wahnsinn

Die Party auf der Insel ist längst vorbei, der Ärger über den Auf- und Abbau per Helikopter hallt aber noch nach in Schliersee. Die Gemeinde will vom Ausmaß nichts gewusst haben.

Schliersee – Das Dauerknattern über ihren Köpfen geht den Schlierseern gehörig auf den Geist. Quittierten die meisten von ihnen den Partyzelt-Aufbau per Helikopter am Montag vor einer Woche auf der Insel Wörth (wir berichteten) noch mit einem verwunderten Kopfschütteln, schlug die Stimmung bei den neuerlichen Pendelflügen für den Abtransport gestern Vormittag in Verärgerung um.

Er habe vollstes Verständnis, wenn ein Hubschrauber zur Rettung von Menschen oder zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit zum Einsatz kommen, schreibt der Schlierseer Hans-Peter Haas in einem offenen Brief an Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer und Landrat Wolfgang Rzehak. „Aber ist es denn notwendig, vielen Bürgern den mit Auf- und Abbau circa 14 Stunden dauernden Lärm zuzumuten, nur weil ein Privatmann ein Fest feiern möchte?“ Und das, obwohl die Transporte zwar teurer, aber auch umweltverträglicher per Schiff erledigt werden könnten.

+ Mehrere Stunden lang pendelte der Hubschrauber zwischen Insel und dem Seeufer (hier im Bild). © Andreas Leder Wie berichtet, hatte eine Event-Firma aus Österreich ein Zelt für 120 Personen in Einzelteilen von den am Seeufer in Fischhausen geparkten Lkw auf die Insel und gestern wieder zurückfliegen lassen. Die Party selbst stieg am Freitagabend. Ein Unternehmen habe dazu circa 100 Gäste eingeladen, berichtete Insel-Pächter Michael Sechehaye auf Nachfrage unserer Zeitung. Den Namen der Firma wollte er nicht nennen. Gestern wurde aber im Ort bekannt, dass es sich wohl um die MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG, einem Hersteller von Arbeitskleidung mit Sitz in Wiesbaden, gehandelt hat.

Doch nicht nur bei den Einheimischen sorgt die lautstarke Luftbrücke für Unmut. Auch bei den Urlaubern kommt sie nicht gut an. Als „vollkommen überflüssig und geradezu dekadent“ geißelt Hans-Jürgen Sachs aus Hamburg in einem Leserbrief die Aktion. Seit Jahren genieße er am Schliersee die Ruhe und den „sanften Tourismus“. Das Unternehmen, das die „Luxus-Party“ ausgerichtet habe, hätte sicherlich eine umweltfreundlichere, günstigere und trotzdem spektakuläre „Location“ finden und das viele Geld für die Hubschrauberflüge lieber für einen guten Zweck spenden können.

Zumindest was die rechtliche Seite anbelangt, ist alles korrekt abgelaufen, teilt Schliersees Ordnungsamtsleiterin Christine Neundlinger auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Die Firma habe ihr Vorhaben im Rathaus angezeigt, dort sei ihr dann die Genehmigung für den Helikoptereinsatz erteilt worden. Die Party selbst sei als geschlossene Veranstaltung genehmigungsfrei. Über die Intensität der Lärmbelastung durch den Hubschrauber sei man sich im Rathaus aber im Vorfeld nicht klar gewesen, räumt Neundlinger ein. „Wir waren irritiert, dass er so oft fliegt.“ Einfach stoppen können habe man die Transporte dann aber auch nicht mehr.

Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer betont, die Firma habe kommuniziert, dass sich die Folgen des Einsatzes in einem erträglichen Rahmen bewegen würden. „Jetzt wissen wir es besser“, sagt der Rathauschef. Die Konsequenz: Zum Dauerzustand wird die Luftbrücke vom Seeufer zur Insel Wörth nicht werden. Schnitzenbaumer: „So was wollen wir nicht in Schliersee.“