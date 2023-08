Nach Hagel-Unwetter: Viele Schäden in Schliersee und Fischbachau - Sorge vor Hochwasser

Von: Sebastian Grauvogl

Teilweise unter Wasser: das Schlierseer Zentrum, hier das Bahnhofsumfeld. © Privat

Eine Schneise der Zerstörung hat der schwere Hagelschlag im Süden von Schliersee und Fischbachau hinterlassen. Neben unzähligen Privatanwesen und Autos wurden auch öffentliche Gebäude beschädigt.

Schliersee/Fischbachau – Als sich die gewaltige Wolkenwalze über den Westerberg schob, war es auch für den Bürgermeister vorbei mit dem entspannten Sommertag am Schliersee. „Wir haben dann gleich zusammengepackt“, erzählt Franz Schnitzenbaumer. Obwohl das Gästehaus seiner Frau in Fischhausen und damit nur wenige Schritte vom Ufer entfernt liegt, schaffte es die Familie gerade noch rechtzeitig vor dem Unwetter ins Trockene. Nur die Hasen habe man noch in Sicherheit bringen können, dann schlugen schon die bis zu acht Zentimeter großen Hagelgeschosse aus dem mittlerweile giftgrün gefärbten Himmel ein. „So was habe ich noch nie erlebt“, sagt Schnitzenbaumer. Sämtliche Autos – sein eigenes, aber auch die der Gäste – seien stark beschädigt, die Geranien im Garten geköpft, etliche Ziegel auf dem Dach zersprungen.

Neue Turnhalle betroffen

Nicht nur als Privatmann beschäftigen Schnitzenbaumer – wie viele andere Bürger im südlichen Bereich der Marktgemeinde auch – die Folgen des schweren Hagelsturms, sondern auch als Rathauschef. Die Telefone klingeln am Montagvormittag fast im Minutentakt. Immer wieder gehen Schadensmeldungen ein, darunter auch von etlichen öffentlichen Einrichtungen. Prominentestes Beispiel: die neue Turnhalle in Neuhaus. Kurz vor der geplanten Eröffnung Ende Oktober habe der Hagel die beiden Photovoltaikanlagen und auch das Dach beschädigt. Wenigstens habe sich der daraus folgende Wassereintritt die noch im Bau befindliche Holzkonstruktion des Hallenbodens verschont.

Dass nicht nur die großen, sondern auch die kleineren Hagelkörner einiges an Unheil anrichten können, zeigte sich laut Schnitzenbaumer in Schliersee selbst. Weil die Eismassen und das von ihnen mitgerissene Laub einen Rechen am Oberlauf des Kreitnergrabens binnen Minuten verstopften, floss der eigentlich im Bereich Leitnergraben/Lautererstraße verrohrte Bach oberirdisch ab. Lokale Überschwemmungen von Kellern und sogar Erdgeschossen waren die Folge. Laut Schnitzenbaumer standen auch das Souterrain der Kita im Heimatmuseum sowie der ebenfalls dort befindliche Musikprobenraum unter Wasser.

Nachdem sich die Feuerwehren um die akuten Einsatzlagen gekümmert hatten, war zu Wochenbeginn vor allem der Bauhof gefordert. Gullys und Abläufe wollten gesäubert werden, um den starken Dauerregen nicht in eine Hochwasserlage münden zu lassen. Alle anderen Schäden müsse man punktuell abarbeiten, so Schnitzenbaumer. Auch wegen der unzähligen betroffenen Privatleute brauche man in den kommenden Wochen „jeden Handwerker“.

Schadensaufnahme in Fischbachau noch nicht abgeschlossen

Das gilt auch für die ebenfalls vom Hagel gebeutelten südlichen Ortsteile von Fischbachau. Hier reichte die Schneise der Zerstörung laut Bürgermeister Stefan Deingruber von Aurach über Hammer bis in den Hauptort Fischbachau. Zum Schadensbild bei Privatanwesen und Betrieben könne er nicht viel sagen. „Das werden vor allem die Versicherungen und Handwerksfirmen mitkriegen“, sagt Deingruber. Die Bestandsaufnahme an gemeindeeigenen Gebäuden sei wegen des starken Regens erschwert, weil man hier niemand gefahrlos auf die Dächer steigen lassen könne. So blieb vorerst offen, wie stark es die PV-Anlage auf dem neuen Bauhof erwischt hat. Bereits dokumentiert seien etliche eingeschlagene Scheiben an den Garagentoren. Erwischt habe es auch drei Oberlichter im Warmfreibad, Wasserschäden seien aber aufgrund des schnellen Abdichtens durch das Personal nicht eingetreten, teilt Deingruber erleichtert mit.

Alle Hände voll zu tun hatte auch in Fischbachau der Bauhof. „Wir haben viele Kilometer Straße mit verstopften Gullys und ausgespülten Banketten“, erklärt der Bürgermeister. Und das in einer Zeit, in der das verfügbare Personal urlaubsbedingt ohnehin überschaubar sei. Dennoch müsse man trotzdem froh sein, dass es nicht noch schlimmer gekommen sei, betont Deingruber. „Wenn man nach Benediktbeuern oder Bad Bayersoien schaut, sieht man, dass noch mehr hätte passieren können.“

sg

Hagelschaden-Reparatur: Experte aus Miesbach erklärt den Ablauf

Im Heimaturlaub in Istanbul war Volkan Avci geografisch gesehen vom Hagelunwetter im Landkreis Miesbach weit entfernt. Doch es dauerte nicht lange, bis die ersten Kunden bei ihm am Handy anriefen. Die Meldungen von zerborstenen Scheiben und Dellen im Lack gehen seit Sonntag beim Inhaber der auf Hagelservice spezialisierten Kfz-Werkstatt in Miesbach ohne Unterlass ein. Bis er am Freitag aus der Türkei zurückkommt, kümmert sich sein Betriebsleiter mit den Mitarbeitern um die Terminvergabe und die Reparaturen. „Wir versuchen, nach Dringlichkeit zu priorisieren“, erklärt Avci.



Gleichzeitig würden auch einige Autohäuser aus dem Landkreis darum bitten, ob er nicht einige seiner Leute in deren Werkstatt abstellen könne, berichtet der Miesbacher. So habe es bei einigen Unternehmen quasi den gesamten Gebrauchtwagenbestand erwischt. „Wir schauen, ob wir auf die Schnelle vor Ort eine Halle zum Arbeiten bekommen“, sagt Avci. Vorerst brauche er aber alle Mitarbeiter bei sich in Miesbach. Zumindest, bis alle kaputten Scheiben ausgetauscht seien. Die Lackschäden hingegen müssten ohnehin warten, weil die meisten Versicherungen vor der Reparatur zunächst ein Gutachten verlangen würden.



Von einem außergewöhnlichen Unwetterjahr möchte der Werkstattbesitzer trotz der Ereignisse nicht sprechen: „Letztes Jahr hatten wir 2000 Reparaturen.“